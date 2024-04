Lyn bygget opp til Ullevaal-festen med å passere VIF på tabellen

Borteseier over fjorårets eliteserielag Aalesund er til nå den største seieren i Lyn-trener Jan Halvor Halvorsens fartstid i klubben. Nå handler det om fysiske og mentale forberedelser til en kamp med en ramme ingen av dagens Lyn-spillere har opplevd før.

Scoringene til Daniel Schneider, Henrik Loholt Kristiansen og Andreas Hellum setter ytterligere fyr på Osloderbyet der man antakelig kunne solgt 30.000 billetter hvis arenaen hadde vært stor nok. Lyn og VIF kommer til kampen med like mange poeng, men med Lyn foran på bedre målforskjell.

Gode minner

Lyn hadde bare gode minner fra Color Line Stadion. I fjor var de her to ganger og vant begge. Først over Aalesunds 2. lag i serien, så i opprykksfinalen der de slo Hødd.

– Ja, her liker vi oss, strålte Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen før kampstart.

Han likte seg om mulig enda bedre etterpå.

Kampen var veldig avventende den første halvtimen. Et brukbart langskudd fra Lyns Mathias Johansen var noe av det lille vi noterte samt noen gode raid fra Aalesunds Claudio Braga.

Tidlig rødt kort

Men omgangens største snakkes kom da Aalesunds unggutt Sander Kilen ble utvist. Han hadde gult kort allerede da han satte inn en alt for kraftig takling på Even Bydal. Dermed gult kort nummer to og tidlig dusj. Da var det bare spilt 35 minutter og vertene måtte legge en ny plan med en mann mindre på banen.

Rett før hadde laget hatt sin eneste sjanse i omgangen da Markus Karlsbakk ble spilt fint gjennom med en langball bakfra, men i det han skulle avslutte var han blitt løpt opp av en våken Herman Solberg Nilsen.

Like etter kom Lyns ledermål. Det lange innkastet fra Jørgen Vedal Sjøl skapte kaos foran Aafk-keeper Sten Grytebust. Det ble fyrt av to skudd, den første gikk i tverrliggeren, Mathias Johansens retur ble reddet av keeper, men midtstopper Daniel Schneider var på rett plass til rett tid og banket ballen i mål.

Schneider, som har gått alle gradene i Lyn, scoret dermed sitt første mål på nest øverste nivå i Norge. Det har han ikke hatt muligheten til før.

Disse Lyn-supporterne hadde litt av en mandagskveld i Ålesund. (Direktesport skjermdump)

Smarte Lyn

Aalesund måtte spille hele annen omgang med en mann mindre og prøvde å kompensere det med større balltempo. De tilrev seg initiativet og satte et visst press på Lyn, men det tok gradvis slutt.

Og da var det Lyn som skapte kampens to største sjanser ved siden av scoringen. Jørgen Sjøl avsluttet en trippelsjanse ved å blåse ballen over. Mathias Johansen sendte avgår et kanonskudd som Sten Grytebust måtte gi retur på og Anders Hellum satte ballen utenfor åpent mål.

Det var bare et forvarsel om hva som skulle komme.

Et nytt langt innkast førte til en klarering som gikk rett til skuddfoten til Henrik Loholt Kristiansen. Da blir det farlig. Han dengte ballen ned i venstre hjørne.

Får minutter var det Andreas Hellum som avsluttet et angrep som vi husker fra det beste fra fjoråret. Han skrudde ballen elegant utenfor den tidligere landslagskeeper Grytebusts rekkevidde.

De 50 tilreisende Lyn-supporterne hadde det åpenbart moro på den kortsiden de sto.

Lyns neste kamp blir rett og slett den mest sette seriekampen i Norge i 2024. Ullevaal stadion er allerede utsolgt foran møtet med Vålerenga kommende lørdag.

---

FAKTA

1. divisjon menn, 3. serierunde mandag:

Aalesund – Lyn 0–3 (0–1)

Color Line Stadion: 3188 tilskuere.

Mål: 0–1 Daniel Schneider (39), 0–2 Henrik Loholt Kristiansen (67), 0–3 Andreas Hellum (77).

Lyn: Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen, Daniel Schneider, William Sell, Jørgen Vedal Sjøl – Tobias Myhre (Adrian Berntsen fra 46.), Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen (Julius Skaug fra 75.) – Anders Bjørntvedt Olsen (Brage Hylen fra 80), Andreas Hellum (Abdi Laajam fra 80), Mathias Johansen (Jacob Hanstad fra 76.).

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen