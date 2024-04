Oslo mot Bærum i kampen om opprykk fra Trikkeligaen – slik spår vi 3. divisjon

Årets Trikkeliga inneholder hele sju Oslo-lag – Ullern, Frigg, Nordstrand, Oppsal, Skeid 2, KFUM 2 og nyopprykkede Gamle Oslo. I tillegg finner vi Bærum og Asker, drammenslagene Åskollen, Mjøndalen 2 og Åssiden, Sarpsborg 2 og Flint fra Tønsberg.

Vi tror Frigg blir Bærums argeste konkurrent i kampen om opprykk, med storscorer Ulrik Ferrer som frontfigur. Ellers blir det spennende å se hvordan Nordstrand klarer seg uten Thomas Holm ved roret. Et nytt bekjentskap blir Adam Larsen Kwaraseys Gamle Oslo, som vi tror ender midt på tabellen. I bunn tror vi ingen Oslo-lag rykker rett ned, men at våre rekruttlag vil få slite.

Slik tror Dagsavisen det går i Trikkeligaen:

1. Bærum

Bærums nedrykk fra 2. divisjon sendte sjokkbølger ut i fotball-Norge. Det er ikke mer enn ti år siden Bærum spilte kvalifisering for å rykke opp til Eliteserien, selv om det virker ganske utenkelig akkurat nå. Når det er sagt, har ikke klubben ligget på latsiden etter nedrykket. Her er målet klokkeklart, opprykk er det eneste som gjelder.

Det gjenspeiler seg også i signeringene de har gjort. Andreas Vedeler er hentet fra Kåffa, Erlend Sivertsen fra Lyn, Adi Markovic fra Kvik-Halden, Omar Markovic fra Våg og Juba Moula fra Ull/Kisa. Flere av disse har Eliteserie-erfaring og forsterker laget. Har mistet Jon Øya til Stabæk, som kommer til å merkes. Ellers har så å si alle spillerne forlenget med klubben, deriblant fjorårets toppscorer i 2. divisjon i Lasse Brandsdal som blir en viktig spiller for dem i årets sesong. Bærum har dybde på de fleste plasser, en bred tropp og er gode på hjemmebane. Vi tror Bærum rykker rett opp igjen.

Tidligere Kåffa-spiller Juba Moula er blant dem som skal prøve å sørge for at Bærum rykker opp igjen til PostNord-ligaen (Haakon Frydenberg Thon)

2. Frigg

Frigg har sett skarpe ut i vinter og var laget som var nærmest overlegne Lysekloster i fjor, der Frigg endte på 2. plass. De spilte sist i 2. divisjon i 2022, da de rykket ned, til tross for at de vant de to siste kampene 7-2 og 4-0. Scoret soleklart flest mål av alle lagene i avdelingen i fjor (98), nesten 30 mer enn Lysekloster.

Mye av takken skal Ulrik Ferrer ha, som nærmest scoret i blinde i fjor med 41 mål på 21 kamper i serien. Følg også med på Håkon Vold Krohg, som ble toppscorer i OBOS Supercup og som blir en viktig brikke på topp med Ferrer. Frigg har kanskje det høyeste toppnivået inne av alle lagene i avdelingen, men i likhet med de siste årene er det defensivt vi er usikre på om laget er sterkt nok. Trygve Løberg og Jakob Jørgensen blir viktige forsterkninger defensivt, sammen med de spennende backene Marius Cassidy og Samuel Gray.

Ved siden av Ferrer og Vold Krohg, er Stian Barane og Filip Mardal viktige forsterkninger som kom inn i laget forrige sommer. Målet er opprykk, og hvis Florind Lokaj blir med hele sesongen kan det bringe den ekstra kvaliteten som kan få det til. Frigg kom til finalen i OBOS Supercup etter å blant annet ha slått Bærum 4-0 og Gjelleråsen 9-3 (!), men mangler kanskje den stabiliteten som Bærum har og derfor tror vi det igjen blir en 2. plass og hakket for tøft også denne gang.

Toppscorer Ulrik Ferrer blir også i år en viktig brikke for Frigg (Reidar Sollie)

3. Asker

Asker rykket opp til nivå to i norsk fotball i 2010, men rykket rett ned igjen året etter. Fra 2011 til 2022 var klubben i 2. divisjon i alle sesongene utenom én, før de på meget skuffende vis rykket ned i 2022. I fjor klarte de ikke å rykke opp fra 3. divisjon, og det tror vi ikke de gjør i 2024 heller. Har hentet inn Eskild Fredriksen (Lyn), Magnus Bækken (Mjøndalen), Sigurd Normann (Grorud) og Kristoffer Syversen (spilt i Spania og Skottland), som alle blir viktige brikker i laget. Aaron Lee Jones blir viktig i midtforsvaret og Erik Hejer i mål, men ellers er laget ungt og ganske uprøvd på dette nivået. Kommer til å svinge i prestasjonene, men de er en samspilt gjeng som kommer til å kjempe i toppen.

4. Oppsal

Oppsal har vært et jojo-lag i 3. divisjon de siste årene, der de ofte har startet svakt, før sterke sesongavslutninger sørger for en topp 6-7-plassering. Også i fjor varierte de veldig i prestasjonene. Fra å tape for Skånland (rykket ned) og Sarpsborg 2 (plassen over nedrykk), avsluttet de med å slå både Lørenskog (2. plass) og Follo (seriemester), og endte med det på en fin 5. plass. Har tatt store steg de to siste årene, fra de nesten rykket ned i 2022, tror vi utviklingen fortsetter denne sesongen.

Har sett bra ut i oppkjøringen og slått både Gjelleråsen, Asker, Bærum og Ullern, samt spilt jevnt med både Frigg (1-2) og Skeid (0-1 etter ekstraomganger). Har beholdt store deler av stammen fra i fjor og har bra kontinuitet i troppen. De har god offensiv drivkraft og mye X-faktor i Yazdani Kamara, Ebrima Jammeh og Matheo Hoang som står for mange mål. Har erfarne og solide spillere i alle sentrale ledd, men mangler litt bredde og den toppkvaliteten spesielt Bærum og Frigg har.

Oppsal jubler for seier borte mot den suverene ligamesteren Follo, som også betød at Oppsal fikk plass i NM neste år. (Oppsal)

5. Nordstrand

Nordstrand har også snust på opprykk de siste sesongene, under Thomas Holms ledelse. Spesielt årgangene med Sverre Sandal, Luka Fajfric og Oliver Midtgård har det luktet krutt av offensivt, men de har ikke helt klart å sette sammen en god nok sesong som har gitt opprykk. Heller ikke i år tror vi det lykkes for Nordstrand med tanke på opprykk, selv om de har fått tilbake Oliver Midtgård etter utlånt til Sarpsborg 08. Spissen har også vært på prøvespill i Skeid i vinter, men er i skrivende stund Nordstrand-spiller, noe som blir svært viktig for klubbens nye trener, Markus Cham.

Thomas Holm forlot nemlig klubben tidlig i vinter for å bli assistent i KFUM Oslo, og da tok tidligere assistent Markus Cham over. De har fått inn flere spennende spillere i vinter, som Yossef Ibrahim, Kasper Krokan, Walid Khris, Emmanuel Kisaruko, Adil Zahid og Markus Woldsund, mens solide brikker fra fjoråret i Luka Fajfric og Ola Hognerud har forsvunnet. Nordstrand har en veldig god treningshverdag, og en bred stall, men mangler kanskje litt av den ekstra kvalitet for å hamle opp med topplagene. Vil trolig svinge litt mer i prestasjonen, siden halve startelleveren er ny og laget har fått en ny trener, men får de ordentlig sving på sakene kan de kjempe seg ytterligere oppover på tabellen.

Markus Cham er Nordstrands nye trener, etter at Thomas Holm ble Kåffa-assistent i Eliteserien (Even Lübeck)

6. Ullern

Så å si hele startelleveren fra fjoråret er skiftet ut etter nedrykket, og en ny trener har også kommet inn portene på CC Vest Arena. Laget var ordentlig på gang og så oppover mot opprykk til 1. divisjon under ledelse av Didrik Bjella, men siden har ambisjonsnivået blitt redusert. Forrige sesong kom laget veldig skjevt ut fra start og skiftet trener tidlig, men til tross for en liten sluttspurt fra trener Anders Lübeck og Fitim Kastrati, ble det et ganske klart nedrykk.

Det kan dermed kanskje være greit å skifte ut en god del fra 2023-sesongen, og starte på oppbyggingen av noe nytt. Med tanke på den gjenoppbyggingen er det tungt å miste Brage Tobiassen til Stabæk, og laget kommer også til å merke fraværet av kaptein Ismar Dizdar, i tillegg til Jonas Jorde og Mads Bådsvik. Har hentet inn et helt nytt lag, deriblant Matias Victorio som tidligere har vært i Lyn.

Har vært opp og ned i vinter med tap for avdelingskollegaene Bærum, Frigg og Oppsal, mens de har slått Gjelleråsen og Asker. Laget er ungt og kommer nok til å svinge en del i prestasjonene, men toppnivået er høyt og bredden er stor, selv om kvaliteten ikke er all verden. I en avdeling med et par veldig bra lag, setter vi Ullern midt på tabellen, med en mulighet for å klatre.

Mathias Farnes Gabrielsen (t.h.) er en av nysigneringene til trener Alexander Bendiksen og Ullern (Ullern)

7. Åskollen

Åskollen er i ferd med å etablere en tydelig spillestil, noe de har utviklet år for år de siste årene. Det ryktes om en mye bedre oppkjøring i år enn i fjor, og med solide spillere inn med erfaring fra høyere nivåer i Henrik Bredeli, Riel Chol Nguen og Varondeep Gosal, er forventningene større enn på lenge.

Et lag som er litt ujevne i prestasjonene og som kan slå de beste og tape for de dårligste. Flere ballsikre og tekniske spillere på laget, og det er ingen hemmelighet at det er mange fotballspillere med kvalitet på laget som trives dårlig når kampbildet blir preget av direkte spill, jaging og mye dueller. Så spørs det hvor mange kamper som blir sånn for Åskollen, men vi tror på en solid plassering for laget fra utkanten av Drammen.

8. Gamle Oslo

Gamle Oslo mistet opprykket i 2022 på overtid av overtiden da de tapte for Holmen hjemme. Det gjorde at Kåffa-rekruttene rykket opp på bekostning av Gamle Oslo, men i 2023 fikk de sin revansje med å vinne sin avdeling i 4. divisjon. Laget trenes av Adam Larsen Kwarasey, som har sett laget tatt store steg de siste årene. Gamle Oslo har blitt et attraktivt lag å gå til, mye på grunn av Kwarasey og klubbens prosjekt. Det ser man på signeringene i vinter i Christiaan Wielens, Felix Anthonessen, Andre Marti, Eirik Bækkelund, Emil Moe og Morten Vang. Fikk inn Fitim Azemi på overgangsvinduets siste dag, og har et veldig sterkt spisspar.

Severin Sørlie har nemlig vært scoringskonge i 4. divisjon de siste årene, med 29 og 30 mål i ligaen de to siste sesongene. Gamle Oslo har vært litt opp og ned i oppkjøringen, og skal spille sine kamper innendørs i Vallhall i år. Laget har en ganske bred stall med ganske mye kvalitet, og kan overraske mange. Så blir spørsmålet hvor stort temposjokket blir for flere av spillerne på laget, som har trivdes med å eie kamper mot dårligere lag i 4. og 5. divisjon, kontra at de nå må ligge og forsvare seg og ta kontringer mot flere av lagene. Har signert sju nye spillere, som kan trenger litt tid på å spille seg inn, men vi tror de holder plassen med god margin.

Severin Sørlie er suveren toppscorer i avdelingen, og scoret også to ganger da Gamle Oslo og Kåffa 2 delte poengene i tirsdagens opprykksfinale. (Pål Karstensen)

9. Sarpsborg 2

Det er alltid litt bingo hva andrelagene stiller med, men Sarpsborg sitt A-lag spiller på høyest nivå av alle lag som har andrelag i denne avdelingen. De kan stille med rent juniorlag og 16-åringer en runde, før halve A-laget blir å se uka etter. Men Sarpsborg 2 skal ikke rykke ned til 4. divisjon med andrelaget sitt, så om de ligger i bunn utover i sesongen, vent på kruttsterke lagoppstillinger i høst.

10. KFUM Oslo 2

KFUM Oslo har en god junioravdeling og et ungt og bra A-lag, så vi tror ikke Kåffa-rekruttene kommer til å rykke ned med sitt andrelag. Det er ikke lett å vite hva de heller stiller med fra runde til runde, men vi tror de kommer til å være konkurransedyktige, selv om de kommer til å få en tøff sesong med mange gode motstandere.

11. Skeid 2

Samme tralten som med Sarpsborg 2 og KFUM 2. Skeid 2 har vært veldig opp og ned de siste årene, men med A-laget nede i 2. divisjon, har de ikke det sterkeste rekruttlaget lenger. Flere av de som ville vært blant andrelagets beste spillere vil få en del spilletid i A-lagets kamp for opprykk tilbake til Obos-ligaen, og derfor tror vi på en tøff kamp for å holde seg, men at de akkurat kan klare seg.

Luca Høyland har ambisjoner å få mange minutter i Skeid-drakta denne sesongen, men kan også bli å se for Skeids rekruttlag (Haakon Thon)

12. Flint

Rykket opp etter en ellevill thriller mot Råde i kvaliken, der de tok seg videre etter scoring på overtid også i ekstraomganger. Var sist oppe i 2021, da med John Arne Riise som trener, og får det nok tungt i år. Tok seg videre til første runde i cupen etter en sterk 3-2-seier over Halsen, og møter Eik Tønsberg, som de kan slå. Har en solid tropp med Adrian Krysian som den store stjernen. Kapteinen står med imponerende 91 mål på 98 kamper for klubben, inkludert 35 mål på 25 kamper i fjor. Men bak han tror vi det blir for tynt i en tøff avdeling.

13. Åssiden

Nyopprykkede Åssiden var i samme avdeling som Oppsal, MIF 2, Flint og Sarpsborg 2 i 2021, og som Flint, rykket Åssiden ned. I 2022 var det Åskollen som ble for sterke i Buskerud, mens det i fjor ble opprykk etter 5-1-seier over Hei i den avgjørende kampen. Åssiden har storscorer Magnus Langset og tidligere Eliteserie-spiller Mads Gundersen som sine største profiler, men fikk kanskje en virkelighetssjekk da de tapte hele 0-4 for 4. divisjonslaget Hallingdal i siste NM-kvalikkamp i slutten av mars.

Forsterkningene denne sesongen har hovedsakelig kommet fra 4. divisjonsklubber, og de aller fleste vet at gapet mellom 3. og 4. div er høyt, noe Åssiden selv fikk merke i 2021, da de tapte 13 av 13 kamper. Vi tror det ender med et nytt nedrykk.

14. Mjøndalen 2

Vi tror Mjøndalens rekruttlag blir det svakeste andrelaget av alle og rykker ned. A-laget ser svake ut i OBOS-ligaen, og de har mistet flere viktige unge brikker fra dette MIF 2-laget fra i fjor, som har gått til andre 3. divisjonsklubber. Mjøndalens rekruttlag har vært nær nedrykk de siste årene fra 3. divisjon, og i år er året hvor vi tror de må ta turen ned til 4. divisjon.

