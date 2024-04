Bilen satt fast i snøkaoset – fikk parkeringsbot

Det absolutte kaoset rådet da store deler av Sør-Norge ble rammet av kraftig snøvær 17. januar i år. Meteorologene hadde sendt ut oransje farevarsel, og i Oslo sto både busser, T-bane og tog stille.

Statens vegvesen tryglet bilister om å ikke legge ut på veiene, mens bymiljøetaten flyttet brøytemannskaper fra boligstrøk for å sikre hovedveiene – uten at det hjalp.

– Før brøytemannskapene har rukket å kjøre halve runden, har veiene blåst igjen. Og når biler og vogntog så får problemer, kommer ikke brøytebilene fram. Det er en ond spiral, uttalte trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen i Vegtrafikksentralen øst til NTB.

Fant ingen ledig plass

Midt i dette kaoset hadde en kvinne parkert bilen sin i Skovveien på Frogner. Vanligvis parkerte hun på en beboerparkering i strøket, men med snø overalt og ingen brøyting, måtte hun til slutt stille bilen ved en parkeringsautomat. Der skal bilen ha blitt stående bom fast i snøen, og lot seg ikke rikke. Etter hvert ringte hun etter veihjelp, men fikk da beskjed om at det var 18 timers venting på tauebil, går det fram av en klagesak som nylig var til behandling i Parkeringsklagenemnda.

For det som møtte henne etter at snøkaoset hadde lagt seg, var en parkeringsbot pålydende 660 kroner under vindusviskeren. Det likte kvinnen dårlig og sendte klage til parkeringsselskapet. Da hun ikke fikk gehør, gikk saken videre til klagenemnda.

Der forklarte hun at uværet hadde gjort det umulig å følge parkeringsreglene. Hun erkjente at hun ikke hadde betalt parkeringsavgiften, men mente det dreide seg om nødrett, siden bilen var umulig å flytte.

Må uansett betales

Parkeringsselskapet fulgte imidlertid ikke denne argumentasjonen og mente at det var uten betydning at bileieren ikke fikk løs bilen før det var gått 18 timer. For parkeringsavgiften skal uansett betales umiddelbart etter parkering, parerte de.

Nemnda vurderte om situasjonen var så akutt denne snørike dagen at nødrett kunne påberopes. Den vurderte også om boten kunne være urimelig.

«Typiske situasjoner som oppfyller vilkåret, er av akutt- og nødrettslignende karakter eller andre spesielle tilfeller som bilfører ikke råder over.» forklarte nemnda i sin beslutning.

Men en enstemmig nemnd konkluderte med at det var ingenting som hadde hindret kvinnen å betale parkeringsavgiften.

«Når den parkerende er kjent med at man parkerer i strid med skiltede vilkår, bærer man selv risikoen for at ileggelse kan finne sted. (...) Kontrollsanksjonen var rettmessig ilagt, da klager kunne bebreides for at det ikke ble betalt for parkeringen.» oppsummerte nemnda.

