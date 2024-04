Nykomponert Ullern vil opp igjen: – Alt er ikke løst på to uker

Selv om det ble 3-4-tap i serieåpningen for Gamle Oslo og 0–2 for Bærum i første runde i cupen, viste Ullern mye positivt i kampen. Og det med et helt nykomponert lag vil de ta steg uke for uke og kamp for kamp, forteller trener Alexander Bendiksen, som har vært i Ullern-systemet i en årrekke.

– Når man skifter ut 70 prosent av stallen trenger man tid på seg. Da er ikke alt løst på to uker. Vi trenger tid på å spille oss i form og sammen.

– Hva tenker du om de første 180 minuttene dere har levert?

– Det har vært litt som i oppkjøringen, vi trenger for mange sjanser på å score, mens motstanderen ikke trenger like mange. Jeg synes vi var veldig gode de første 20 minuttene mot Gamle Oslo, før vi slipper inn tre mål på ti minutter. Da taper man fotballkamper. Men spillemessig er vi på høyde med både Gamle Oslo og Bærum, men det hjelper egentlig ikke, sier Bendiksen og fortsetter:

– Av positive ting tar jeg med meg at alle er godt innforstått med hvordan vi ønsker å forsvare og angripe. Mellom 16-meterne gjør veldig mye bra, men innenfor 16-meterne gjør vi for lite bra. Men jeg håper det kommer, legger han til.

På spørsmål om målsettinger, svarer Bendiksen:

– Å bli litt bedre uke for uke. Sånn plasseringsmessig vet jeg ikke, men en god prosess fører forhåpentligvis til gode resultater på sikt.

Kommer fra Godset

En av nysigneringene er Mathias Farnes Gabrielsen, som spilte hele kampen mot Gamle Oslo. 2005-modellen med en fortid i Haslum, Fornebu og Stabæk kommer senest fra Strømsgodset. Der ble det ikke all verdens av spilletid for Godset 2 i 2. divisjon, men mer på Godset sitt juniorlag, som ble norgesmestere.

– Valget om å gå til Ullern ble tatt fordi jeg kan få mye spilletid der, om jeg leverer varene. De er i en bra avdeling i 3. divisjon med mange gode lag, og i tillegg er gruppen ung og fin, som har en bra kultur, samtidig som treneren hadde en bra intensjon om hvordan man skal spille. Det er veldig mye som klaffer. I tillegg er det ganske nærme, sier Gabrielsen, som bor på Haslum.

Unggutten fikk proffkontrakt som 15-åring i Stabæk, men slo ikke gjennom i bærumsklubben og fikk aldri sjansen med A-laget. I 2023 ble det sju kamper for Godset 2 i 2. divisjon, samt elleve for juniorlaget.

– Jeg lærte veldig mye mens jeg var i Godset. Det gikk mye i hvordan man spiller fotball. Det var fine trenere og fine folk der. Men jeg innrømmer at jeg er skuffet over hvor lite spilletid jeg fikk. Jeg skulle ønske jeg fikk litt mer, men det håper jeg å få i Ullern, sier han.

Det blir mange hindre å forsere for Bendik Foss Evensen, som er en av få spillere igjen fra fjorårets Ullern-lag som rykket ned. (Pål Karstensen)

Hyller treneren

– Hva slags spillertype er du?

– De vil bruke meg som back, så det er gøy. Jeg spilte mer stopper i Godset og får en mer offensiv rolle nå enn tidligere. Nå jobber jeg med å bli kjent med lagkameratene og bruke tid utenfor trening. Det er jo mange nye fjes, sier han.

– Hva blir målsettingene deres?

– Det er litt tidlig å si, men vi vil jo komme så høyt som mulig på tabellen. Vi må steg dag for dag og se hvordan det blir, men det skal bli tøft å rykke opp. Jeg synes vi har utviklet oss dag for dag og blitt mye bedre siden den første kampen mot Bærum. Også er treneren veldig fin. Bendiksen er enkel å forstå, veldig hyggelig og mener trivsel kommer før det fotballmessige. Det vil jeg si er et godt poeng. I tillegg har han bra kunnskap rundt fotballen vi skal spille. Jeg tror Ullern kan overraske.

Trener Alexander Bendiksen får mye skryt fra spillergruppa. Her i diskusjon etter cuptapet for Bærum (Pål Karstensen)

