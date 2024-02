Stor oversikt over spillere ut og inn på de fire øverste nivåene i Oslofotballen

Vi har kommet oss til februar, og lagene i ligasystemene har smått begynt med treningskamper før en ny sesong. Mens KFUM er det eneste Oslo-laget i Eliteserien i 2024, kryr det av lag fra området i både PostNord- og NorskTipping-ligaen.

Hvem har forsterket seg med hvilke spillere? Hvem har mistet flest? Vi har tatt tempen på lagene fra nivå en til fire og sett hvem som har hva å by på når 2024-sesongen etter hvert begynner.

Eliteserien

Kåffa er eneste bidrag i Eliteserien i år. På smått sensasjonelt vis rykket de opp fra OBOS-ligaen i 2023, etter en knallgod og stabil sesong.

KFUM Oslo

Thomas Holm er ny assistenttrener, mens fire spillere har blitt hentet inn i Haitam Aleesami, Armin Nouri, William Da Rocha og David Hickson. Keivan Ghaedamini og Sosha Makani fikk ikke fornyet sine kontrakter, mens Jones El-Abdellaoui har returnert til Vålerenga. Ellers melder Nettavisen at Petter Nosakhare Dahl skal være klar for et utlån tilbake til Kåffa fra Bodø/Glimt ut sesongen, uten opsjon på kjøp.

I deres første treningskamp mot Mjøndalen manglet Obilor Okeke, Moussa Njie, Jonas Hjorth, Johannes Nuñez, Momodou Lion Njie, Adnan Hadzic og Andreas Gundersen. Flere av dem kan det også bli lenge til vi ser.

– Det er nok dessverre noen vi må se litt lengre perspektiv på. Nuñez fikk seg en smell på trening her i forrige uke, og det ser ut til å ta litt tid. Moussa opererte i fjor, og for han blir det nå en gradvis opptrapping. Med skadene til Hjort og Okeke kan det også ta litt tid, forteller Moesgaard og fortsetter:

– Med Andreas gikk det dessverre ordentlig galt igjen, og han slo opp igjen den skaden som holdt han ute hele fjor. Han er nå operert igjen og må nok belage seg på et nytt år på sidelinja. Hadzic har også fått en traurig start med sykdom og en kropp som ikke fungerer. Så vi har en 5-6-7 spillere her som må i drift igjen om vi skal bli et slagkraftig eliteserielag, sier Moesgaard til Dagsavisen.

Bekreftet inn: William Da Rocha (Kjelsås), David Hickson (Skeid), Haitam Aleesami (Apollon Limasoll), Amin Nouri (HamKam).

Bekreftet ut: Keivan Ghaedamini, Sosha Makani.

Kåffa er i gang med sesongen etter seier i årets første treningskamp mot Mjøndalen (Pål Karstensen)

OBOS-ligaen

På sjokkerende vis rykket Vålerenga ned fra Eliteserien i fjor, etter en enormt skuffende sesong. Samtidig rykket erkerivalen Lyn opp igjen til 1. divisjon, slik at årets sesong byr på derbykamper i ligaen.

Vålerenga

Vålerenga har prioritert å slanke stallen og kvitte seg med spillere i januar, før klubben skal sette troppen etter det internasjonale overgangsvinduet er stengt.

– Situasjonen for oss er at vi må selge før vi kan kjøpe spillere, og derfor må vi også avvente litt det internasjonale overgangsvinduet og se hva som skjer der. Vi holder på med et salg av Ilic, som forhåpentligvis går i orden om ikke så lenge, slik at vi vet mer om hvor mye penger vi har fått inn og hvilke posisjoner vi må forsterke etter at det vinduet har stengt, sa VIF-trener Petter Myhre dagen før overgangsvinduet stengte.

På selve deadline day ble det bekreftet at Andrej Ilic ble solgt til Lille for en rekordsum som kan bikke over 50 millioner med klausuler. I tillegg har Eneo Bitri og Mohamed Ofkir blitt lånt ut. Fredrik Oldrup Jensen og Vitinho fikk ikke ny kontrakt, mens Stefan Strandberg måtte legge opp.

Bare fjorten utespillere var på plass på årets første VIF-trening i Oslo mandag, etter at laget hadde vært i Tenerife siste halvdel av januar.

– Vi har vært i kontakt med spillere som vi har ønsket å signere, men som ikke har ønsket å spille i Obosligaen eller som ønsker en annen lønn enn vi kan tilby. Det er et ganske komplisert bilde, men vi har en klar rød tråd på hvordan vi ønsker at spillerstallen skal se ut, og et bilde på hva som er den optimale løsningen. Så får vi se om vi lander på det optimale eller at vi må ty til andrevalg eller tredjevalg, forteller Myhre.

Bekreftet inn: Jones El-Abdellaoui tilbake fra lån.

Bekreftet ut: Mohamed Ofkir (Manisa), Fredrik Oldrup Jensen (NAC Breda), Eneo Bitri (lån til KS Cracovia), Andrej Ilic (Lille). Vitinho og Stefan Strandberg.

Det har vært i tynneste laget på VIF-treningene så langt denne sesongen (Pål Karstensen)

Lyn

Lyn klarte akkurat ikke direkte opprykk, men rykket opp til OBOS-ligaen etter en opprykkskvalik med seire over Tromsdalen og Hødd. Dermed har de rykket opp to år på rad. Lyn har vært aktive og hentet tre spillere som leverte varene i 2. divisjon i 2023 i Mathias Johansen, Adrian Berntsen og Jørgen Vedal Sjøl, men ingen som har spilt på Eliteserie- eller OBOS-liganivå.

Ut har flere spillere gått, deriblant David Tavakoli, som legger skoene på hylla, Ole Breistøl, som nå fokuserer på studier i København, og «klubblegende» August Randers, som er klar for Hønefoss. I tillegg har Henrik Elvevold forsvunnet til Egersund, som rykket direkte opp fra avdelingen til Lyn.

– Vi hadde en stor stall i 2023, og måtte slanke den noe etter sesongen. Det gjør vi for at alle spillerne vi har skal være så spilleklare som mulig fra dag 1 i Obosligaen, som er helt naturlig når man tar et steg opp, sier sportssjef Glenn Hartmann.

Midtbanen har vært det viktigste for Lyn å forsterke, og i tillegg til Adrian Berntsen som ble tidlig klar har også Tobias Myhre signert. Klubben er også enige med Ranheim og Henrik Loholt Kristiansen om en retur til klubben, selv om det ikke er offisielt bekreftet enda.

– Det blir et durabelig far-sønn oppgjør det allerede nå den 20. april. Jeg tror datteren min er den som er mest fornøyd, for nå ser hun en mulighet for å få betydelig økning i arv, ettersom Tobias blir arveløs, sier VIF-trener og far Petter Myhre til Dagsavisen om sønnens overgang til Lyn.

Hartmann er også positiv til at Mikkel Tveiten signerer ny kontrakt med klubben, etter at prøvespillet hans går ut februar.

Bekreftet inn: Mathias Johansen (Arendal), Adrian Berntsen (Notodden), Jørgen Vedal Sjøl (Ørn Horten), Tobias Myhre (Strømmen)

Bekreftet ut: August Randers (Hønefoss), Henrik Elvevold (Egersund), Eskild Fredriksen (Asker), Erlend Sivertsen, Rasmus Isegran, og Ole Breistøl er alle frigitt. Anwar Pellegrino og David Tavakoli har lagt opp.

Sportssjef Glenn Hartmann jobber hardt med Lyns spillerlogistikk (Pål Karstensen)

PostNord-ligaen

Grorud og Kjelsås har i år fått besøk av Skeid, som rykket ned forrige sesong. Vilde Rislaa og Andreas Alrek har allerede utkjempet årets første duell i Obos supercup, mens Eivind Kampen og Kjelsås knapt har fått trent fotball denne vinteren.

Grorud

Grorud skuffet i fjorårets sesong, etter at de hadde spilt i OBOS-ligaen i flere år før det. I vinter har de hentet inn rutinerte Moa Mahnin, samt spillere som har levert i 3. divisjon i Fitim Kastrati og Luka Fajfric. Ut portene med fire mann, deriblant Saadiq Elmi, Hasan Yusuf og Nikolai Hristov.

– Det er klart at spillere som Saadiq, Hasan og Nikolai alle er gode spillere som kunne prestert for oss i år også, men alle var på utgående kontrakt og alle har vært her en stund. De har vært med på en reise der kulturen i klubben har vært litt opp og ned, og ubevist har de kanskje lagt seg til noen vaner som gjorde at det for alles del var ok at vi skilles som gode venner. Det er en del av et generasjonsskifte, der vi har ønsket å gjøre stallen eldre slik at det ikke er flertall av de unge spillerne i garderoben, forklarer Grorud-trener Andreas Alrek.

Han gir tommel opp til overgangsvinduet så langt.

– Jeg er veldig fornøyd med typene vi har hentet, og at vi har hentet inn en nesten ferdig stall før overgangsvinduet åpner. Derfor jobber vi nå med å slanke stallen litt til, for å gi talentene våre sjansen og for at vi selv skal ha muligheten til å hente noe vi ønsker eller som byr seg senere i vinter, sier Alrek.

Bekreftet inn: Mohammed Mahnin (Ull/Kisa), Preben Asp (Ranheim), Joel Massini (Sandefjord, til U21), Abel Tjomsland (Notodden), Constant Mbonimpa (Heming, til U21), Luka Fajfric (Nordstrand), Fitim Kastrati (Lørenskog), Marius Gundersen (Gjelleråsen).

Bekreftet ut: Trygve Løberg (Frigg), Saadiq Elmi (Moss), Hassan Yusuf (Skeid), Sigurd Normann (Asker), Elias Nahiry (Fløy). Nikolai Hristov og Edmund Owusu har blitt frigitt, mens Elias Aarflot har dratt tilbake til Tromsø etter lån.

Moa Mahnin var tilbake i Grorud-drakt for første gang siden han forlot klubben tilbake i 2017, da Grorud og Skeid spilte 0-0 i første runde av Obos supercup. (Pål Karstensen)

Kjelsås

Kjelsås leverte nok en sesong i 2. divisjon midt på treet. Med en god start og en litt svakere høst, endte de på sjetteplass, etter at de lenge lå på 3. plass. Men en svak avslutning med kun én seier på de siste 13 kampene gjorde at de falt på tabellen. Forskjellen fra tidligere sesonger var at de var på alles lepper siden de klarte å ta seg til cupsemifinale, der de tapte knepent for Molde.

I vinter har de mistet to spillere til Eliteserien, i keeper William Da Rocha og Victor Halvorsen, mens de blant annet har hentet inn Jacob Cleve Broch, sønnen til skuespiller Nicolai Cleve Broch. I tillegg har tidligere Kåffa-keeper Jonas Brauti blitt signert, samt Olav Øby og Kristian Eriksen, som bøtta inn mål i Fløy.

– Det har forsvunnet mange spillere opp til Eliteserien de siste 12 månedene, så det er godt at vi også kan hente inn noen med den erfaringen med å ha spilt i Eliteserien tilbake til oss. Olav var egentlig på en hylle vi ikke kikket på, så at vi fikk til den signeringen er fantastisk, sier Kampen og fortsetter:

– Det å signere en ny keeper var hele tiden en prioritet for oss, og det har vi jobbet med en god stund. Nå ordnet det seg på en veldig god måte, så det var veldig kjekt å få fikset, forteller Kjelsås-treneren.

Jonas Brauti spilte sine første 45 minutter for Kjelsås etter overgangen tidligere i uka. (Pål Karstensen)

Ettersom kaptein Ola Bjørnland har gitt seg etter ti sesonger på Oslos tak, og Sebastian Ottesen er skadet, leter nyansatt sportssjef Simen Stamsø Møller og hovedtrener Eivind Kampen etter forsvarsspillere.

– Vi ser etter muligheter for å omskolere noen av de spillerne vi har på kort sikt til forsvaret, men så ser vi også etter nye spillere. Vi kikker oss rundt på markedet, så det at vi kanskje henter inn 1-2 spillere til kan jo skje. Men det må være riktige typer også i tillegg til gode spillere, forteller Kampen.

Bekreftet inn: Jonas Brauti (Arendal), Olav Øby (Island), Kristian Eriksen (Fløy), Jacob Cleve Broch (Ullern), Filip Oprea (Gjelleråsen), Emil Rosén (Lyn 2).

Bekreftet ut: William Da Rocha (KFUM), Victor Halvorsen (Sarpsborg), Jacob Blixt Flaten (Sogndal). I tillegg har Runar Brenden og Ola Bjørnland blitt frigitt, mens Markus Welinder har returnert til Sarpsborg etter lån.

Olav Øby var tilbake i norsk fotball lørdag, da han spilte sine første 45 minutter i Kjelsås-drakta etter hjemkomsten fra Island. (Pål Karstensen)

Skeid

Skeid hadde lite å stille opp med i OBOS-ligaen sist sesong og rykket ned flere uker før siste seriekamp ble spilt. Den største nyheten etter nedrykket er trenerskiftet i klubben, der Arne Erlandsen ikke fikk fornyet kontrakten og Vilde Rislaa ble ansatt.

Ellers har Skeid mistet både David Hickson og Marcus Melchior til Eliteserien, men også hentet inn en gammel kjenning (Hassan Yusuf), ny keeper (Marcus Andersen) og en rutinert ringrev (Thor Lange), der sistnevnte har 142 kamper i OBOS-ligaen.

Skeid-trener Vilde Mollestad Rislaa sier at de vil jobbe mye med å spikre spillerstallen de neste ukene, og i den kabalen vurderes også Max Bjurstrøm, som har trent med Skeid en god periode.

– Overgangsvinduet har vært greit nok. Det er naturlig at spillere forlater en klubb ved nedrykk, så det er jeg ikke spesielt overrasket over. Skeid-oksene ser frem mot ny sesong uansett. Mye ungt og interessant i år, sier Skeidoksenes leder Jonny Normann Olsen.

Bekreftet inn: Hassan Yusuf (Grorud), Marcus Andersen (Hødd), Thor Lange (Stabæk), Usman Shahid (Vålerenga). Florind Lokaj er tilbake fra lån, mens Sulayman Bojang har skrevet ny kontrakt.

Bekreftet ut: Felix Anthonessen (Gamle Oslo), David Hickson (KFUM), Marcus Melchior (Sandefjord), Maxwell Effiom (07 Vestur). Lars Kvarekvål, Hayder Altai, Fredrik Vinje, Henning Tønsberg Andresen ble frigitt. Morten Renå Olsen la opp, mens Simen Kvia Egeskog, Noa Williams, Simen Vidttun Nilsen og Tage Johansen har returnert fra lån.

Vilde Mollestad Rislaa har tatt over som Skeid-trener (Haakon Thon)

Norsk Tipping-ligaen

Årets trikkeliga finner vi i 3. divisjon avdeling tre, der hele seks Oslo-lag er med i Frigg, Ullern, Nordstrand, Oppsal, Skeid 2 og KFUM 2. Utenom det er lagene i avdelingen Åssiden, Åskollen, Asker, Bærum, Flint, Sarpsborg 2 og Mjøndalen, som med andre ord vil si en lokal avdeling.

Lokomotiv Oslo og Ready er i avdeling fem, der det blir lange reiser til Molde, Kristiansund, Spjelkavik, Træff og Ålesund.

Frigg

Frigg er den av de klubbene det har skjedd minst hos. Ifølge Fotballforbundet sine sider har de bare fått én ny og mistet én, og det er kanskje ikke så rart, etter at de endte på 2. plass sist sesong. Dessverre for Friggs del var de et hav bak vinneren Lysekloster, men de er en av favorittene i årets avdeling. Løberg har OBOS-ligaerfaring fra Raufoss og 33 kamper for diverse 2. divisjonsklubber.

Bekreftet inn: Trygve Løberg (Grorud)

Bekreftet ut: Jonas Halsne (Staal Jørpeland)

Gamle Oslo

Gamle Oslo sitt opprykk røk på målstreken – på overtid av siste seriekamp – i 2022-sesongen, da Holmen spolerte opprykket foran mange hundre tilskuere på Voldsløkka. Året etter endte på toppen av tabellen etter en intens opprykkskamp mot Grei. Nå skal laget spille i 3. divisjon, for første gang i klubbens historie.

Kanskje årets mest interessante Oslo-overgang med André Marti inn portene, som har herjet for Årvoll i en årrekke. I tillegg har de fått inn Felix Anthonessen fra Skeid og kantspiller Christiaan Wielens, som har herjet på nivået tidligere for Grei.

Bekreftet inn: Felix Anthonessen (Skeid), André Marti (Årvoll), Christiaan Wielens (Follo)

Bekreftet ut: Mats Solberg, Mikael Wenaas.

Christian Junior Wielens storspilte for Grei i 3. divisjon, og skal nå prøve å levere like bra for FC Oslo (Pål Karstensen)

Oppsal

2023-sesongen var en sesong midt på treet for Oppsal. Et nedrykk til 4. divisjon hang over som en mørk sky i noen uker etter 3-3 mot Skeid 2 i starten av september, men en god avslutning med fem seire på de siste åtte kampene gjorde at de endte helt oppe på en 5. plass.

I vinter har to spillere kommet inn, fra henholdsvis 3. divisjon og 4. divisjon, mens fire har forsvunnet.

– Vi er veldig fornøyd med å bevare kontinuitet, og har bevisst vært lite aktive på markedet, siden vi ønsker å skape rom for unge spillere fra egne rekker. Vi ser etter 1-2 spillere inn for å styrke totalen, sier daglig leder Jørgen Grydeland til Dagsavisen.

Bekreftet inn: Emil Horn (Kolbotn) og August Vesterhus Jacobsen (Skedsmo)

Bekreftet ut: Prince Destin (Skedsmo), Frederic Mauger Mang (ukjent), Markus Mork Rydal (ukjent) og Mathias Stær Jensen (studier).

Nordstrand

Ved første øyekast ser Nordstrand noe strippet ut etter fjorårssesongen, der de ble nummer tre bak Follo og Lørenskog. De har mistet trener Thomas Holm til KFUM Oslo, mens stjernespissen Luka Fajfric har dratt til Grorud. Viktig for klubben er at Oliver Midtgård er tilbake etter et halvveis opphold i Sarpsborg.

Markus Woldsund er tilbake i Nordstrand. Han står med 77 mål for klubben tidligere. (Nordstrand)

De har hentet inn enormt med spillere, hele elleve i tallet, men det er bare Markus Woldsund som har spilt i 2. divisjon eller høyere tidligere. Han er også opprinnelig Nordstrand-gutt og kommer hjem igjen fra Træff. Det er ikke sikkert at alle disse blir faste brikker, men samtidig har klubben nå en stor tropp.

Markus Cham, som var assistenttrener sist sesong, er nå hovedtrener.

– Førstelagstroppen i år er innskrenket betraktelig, da vi nå har et eget U21-lag. Det betyr økt kvalitet i treningshverdagen, som igjen fører til bedre utvikling og motivasjon. Vi er opptatte av å videreutvikle den fantastiske kulturen som laget er kjent for, og derfor ser vi først og fremst på hvem mennesket er og deretter på kvalitetene. Begge deler må være på nivå, men verdier og holdningene vi står for må være på plass. Alle spillerne vi har hentet tikker disse boksene, da de er fine fotballspillere med de rette holdningene vi søker, sier Cham til Dagsavisen.

Bekreftet inn: Markus Woldsund (Træff), Yossef Ibrahim (Mjøndalen), Jasman El Boumlali (FuVo), Paul Monteiro (Holmen), Adil Zahid (Klemetsrud), Emmanuel Kisaruko (Vard Haugesund).

Bekreftet ut: Thomas Holm (trener, KFUM), Luka Fajfric (Grorud).

Ready

Det ble opprykk fra 4. divisjon for Ready sin del i 2023, etter at de rykket opp i siste serierunde. Likevel har trener Enrique Paez forlatt klubben, og inn har Magnus Haukvik kommet. Han har trent G16- og G19-laget til Ready tidligere og levert gode resultater der.

– Magnus kommer inn i rollen med en meget sterk faglig kompetanse, og en unik kjennskap til Ready som klubb og vår junioravdeling. Dette, sammen med Haukviks gode lederegenskaper, mener vi gjør han til den rette personen til å lede vårt seniorlag i Norsk Tipping-ligaen, som sesongen 2024 vil bestå av et solid antall lokale unge spillere, skriver Ready på sine hjemmesider.

Utskiftningene på spillersiden har ikke vært all verden. Keeper Vlas Paljamar har blitt hentet fra Asker, i tillegg til at stopper Fredrik Sundal Ek kommer fra fra Lyn 2 og Thomas Bjertnæs returnerer til Ready fra Vålerenga.

– Det er litt vanskelig dette med hvem som er ut og inn, siden vi har en stor tropp for 1. og 2. laget. Det er ingen spillere som har gått til en annen klubb eller noe høyere nivå, men det er nok en del som velger 2. laget neste sesong, sier en Ready-spiller.

Bekreftet inn: Vlas Paljamar (Asker), Fredrik Sundal Ek (Lyn), Thomas Bjertnæs (VIF)

Bekreftet ut: Enrique Paez (trener)

Ready-trener Enrique Paez ga seg etter forrige sesong (Haakon Thon)

Lokomotiv Oslo

Loket skuffet sist sesong og endte seks poeng over nedrykk, etter at de vant siste seriekamp.

Nå har de mistet hele åtte spillere, mens bare tre har kommet inn. Likevel er klubben tilfreds med vinduet så langt.

– Vi er fornøyde. Tre spillere inn som alle har store muligheter for å gå rett inn i 11eren. Det blir trolig et par til, men selv om det ikke skulle bli flere, ser troppen meget solid ut. Vi har en mindre tropp nå, men med større kvalitet. Det er resultatet av overgangsvinduet akkurat nå, sier kaptein Mika Mykkeltvedt.

Bekreftet inn: Knut-Idar Dalhus (Skedsmo), Andrius Dolzenko (Kjelsås), Kasper Ofstad (Skeid)

Bekreftet ut: Tage Løining, Bror Grøtterud, Sondre Meløe, William Dahlen, Mathias Sørensen, Aleksander Fredvik, Sondre Nordhagen, Mats Holt.

Ullern

Ullern leverte en svak sesong i 2. divisjon sist sesong og rykket ned etter å ha endt på sisteplass med bare 13 poeng, og med 13 poeng opp til trygg plass. Anders Lübeck klarte ikke redde laget fra nedrykk etter at han tok over i fjor sommer, etter at laget hadde startet svakt under Stian Børven. Ny trener er Alexander Bendiksen, som har vært i klubben i en årrekke.

Ullern har ikke vært veldig aktive på overgangsmarkedet i vinter. De har blant annet hentet inn tidligere Rosenborg-unggutt Sindre Lundh, som står med ti kamper i 2. divisjon for RBK 2. De har ellers tatt opp flere juniorspillere fra eget juniorlag.

Bekreftet inn: Vegard Holsæther (Gjelleråsen), Noah Stensager (FuVo), Sindre Lundh (Grei), Sigurd Giskegjerde Rørstad (Vålerenga).

Bekreftet ut: Jacob Cleve Broch (Kjelsås), Thomas Martinussen (lagt opp).