Robert F. Kennedy Jr. vurderer å heller støtte Trump

Det er Kennedys visepresidentkandidat, Nicole Shanahan, som opplyser etter i et intervju med nettstedet Impact Theory tirsdag.

Shanahan forklarer at hun og Kennedy står i fare for å få støtte fra mulige Trump-tilhengere og at det vil bane vei for Demokratenes kandidater Kamala Harris og Tim Walz ved valget i november.

Visepresidentkandidaten svarer ikke på når hun og Kennedy kommer til å ta en avgjørelse.

Kennedy selv skriver på X at ha er villig til å snakke med enhver leder i ethvert politisk parti for å nå målene sine.

Trump er åpen

Til CNN sier Donald Trump at han helt klart er åpen for at Kennedy kan få en posisjon i hans administrasjon hvis han avslutter sin valgkamp og gir sin støtte.

– Jeg liker ham, og jeg respekterer ham. Han er en genial fyr, sier Trump.

70-årige Robert F. Kennedy Jr. er sønn av tidligere justisminister Robert Kennedy og nevø av tidligere president John F. Kennedy, begge demokrater.

Opprinnelig forsøkte han å utfordre Joe Biden som Demokratenes presidentkandidat, men han gikk over til å prøve seg som uavhengig kandidat.

Har slekta mot seg

70-åringen, som ofte omtales som RFK Jr., er en profilert vaksinemotstander.

Store deler av Kennedy-familien gikk tidligere i år ut mot at slektningen stiller til valg. 15 familiemedlemmer ga isteden sin støtte til daværende presidentkandidat Joe Biden.

I en meningsmåling utført for Reuters av Ipsos tidligere i august fikk Kennedy en oppslutning på 4 prosent, en markant nedgang fra 10 prosent på samme måling i juli.

