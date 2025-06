Trollmenn ved tangentene på vei til Norge

De er blant de fremste symbolene på et fenomen i musikken: De fingernemme, godt skolerte tangentspillerne som står midt i et kontorlandskap av tangentbrett, gjerne med paneler fulle av knotter og knapper som de kan manipulere tonene sine med. På 70-tallet var Rick Wakeman og Jean-Michel Jarre blant de største navnene i dette spillet. At konsertene deres er utsolgt 50 år etter viser at de fortsatt har et stort og entusiastisk publikum, og at musikken er kvalifisert som «tidløs».

Først kommer Rick Wakeman til Sentrum Scene 6. juni. En pianist som begynte å studere klassisk musikk, men fort ble mer opptatt av å spille enn å studere. Wakeman ble studiomusiker, og bidro på platene til en rekke sentrale artister. Blant hans mest kjente pianotriller, sånne som alle har hørt, er «Morning Has Broken» med Cat Stevens og «Life On Mars» med David Bowie. Men også de mystiske mellotron-tonene på Bowies gjennombrudd «Space Oddity» var det Wakeman som besørget.

Rick Wakeman var en stund medlem i folkrockgruppa Strawbs, og satte sitt preg på albumet «A Collection Of Antiques And Curious». Han fikk til og med et eget fem minutter langt solonummer, der han viste alt han kunne få til med et piano. Senere i 1971 fikk han tilbud om fast plass fra to band: Fra David Bowie som satte sammen gruppa som skulle bli kjent som Spiders From Mars, og fra progrockgruppa Yes. Han valgte de siste.