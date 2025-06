Dynamisk driv med stort og lite band

Det er gått ti år siden Gard Nilssen Acoustic Unity debuterte med albumet «Firehouse», og steg inn på den norske jazzscenen med forførende lekenhet og energisk driv, med en dunst av arven fra sekstitallets frihetssøkende jazzscene. Det er en tiåring det er all grunn til å feire. Gjennom disse ti årene har trommeslagerens trio – med saksofonist André Roligheten og bassist Petter Eldh, i tillegg til Nilssen selv bak trommene – etablert seg som et hardtsvingende akustisk kraftsentrum, med groovy nedslag langt utenfor den tradisjonelle jazzscenen.

Ferske «Live at The Barbican» er strålende dokumentasjon over hvor friskt det låter av denne trioen live. Albumet ble spilt inn på The Barbican i London, i 2018, der bandet varmet opp for Susanne Sundfør, som trioen også er fast band for. Sundfør har allerede servert et glimrende album fra denne mai-kvelden i London, og nå er det altså bandleder Nilssens tur. Det svinger noe fandenivoldsk av trioen denne kvelden i London, fra de drar i gang kvelden med «Cherry Manne» til de lander i «Jack», to velkjente låter fra konserter med trioen. Det er stort sett høyenergisk driv de serverer, med noen mer lavmælte hvileskjær, fra en trio i storslag. Med en upåklagelig lyd, er dette blitt en riktig så fin hilsen fra en av landets mest groovy tiåringer.

Trioen utgjør også en slags kjerne i Gard Nilssens Supersonic Orchestra, et godstog av et frijazza storband som oppsto under Moldejazz i 2019, og siden har fått det til å koke på jazzscener i inn- og utland, med en av de heftigste bandsammensetningene vi har sett på den norske jazzscenen. Ferske «… And It’s Yours Forever» er det tredje livealbumet fra kraftkollektivet, med en tittel som spiller på debuten «If You Listen Carefully the Music Is Yours».