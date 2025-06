Askeladden

Kåre Reidar Aas insisterer på å møtes i skolegården på Hersleb videregående skole i Oslo. Det var her livet hans snudde, og det var her kursen mot en lang karriere i internasjonalt toppdiplomati ble staket ut. Halvpent, men uformelt antrukket. Mørke klær. Åpen dressjakke med vaffelvest under, blå T-skjorte, chinos og mørke joggesko. Det blonde håret er dratt til høyre i et sideskill. Han har valgt seg ut Baker Nordby på Tøyen Torg for intervjuet, et steinkast fra leiligheten der han vokste opp i Hagegata. Den korte veien fra Hersleb til Tøyen Torg blir en tidsreise tilbake til 60-tallets Arbeiderklasse-Tøyen. Med litt hes stemme, går praten engasjert og jovialt på høygir fra første sekund.

– Her var det et utsalg for koks og ved, sier han og veiver fingeren mot en liten grønn flekk med et par benker i Schübelers gate.

– En dag da jeg drev og trillet koks og ved på en stor kjerre her sammen med et par kompiser, stoppet plutselig en bil fra Arbeiderbladet, og da kom fotografen ut og tok bilde av oss. Det hadde vært jæskla kult å finne igjen det bildet.