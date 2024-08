Republikanske profiler: – Ton ned «showman», snakk politikk

Den profilerte republikanske senatoren Lindsey Graham, mener det er på tide at Trump snakker politikk, og toner ned «showman»-faktene med under tre måneder igjen før valget 6. november.

– Hvis du har en politisk debatt, vinner han. Donald Trump som provokatør og «showman» vinner kanskje ikke dette valget, sa Graham, en sterk tilhenger av den tidligere presidenten til NBC søndag.

Senate US Mexico – Ton ned provokasjon og showman-fakter, er meldingen fra den profilerte republikaneren Lindsay Graham. (Manuel Balce Ceneta/AP)

Også tidligere utfordrer til å bli republikanernes presidentkandidat, Nikki Haley, sier Trump må endre fokus for å vinne, og slutte å snakke om størrelser på folkemengder, og om at Kamala Harris er «dum». Haley sier rett ut at republikanerne og Trumps valgkampapparat må «slutte å sutre».

– Valgkampen hans kommer ikke til å vinne ved å snakke om størrelsen på folkemengdene. Den kommer ikke til å vinne ved å snakke om hvilken rase Kamala Harris tilhører. Den kommer ikke til å vinne ved å snakke om hvorvidt hun er dum. Jeg mener valgkampen må fokusere, sier Haley til konservative Fox News.

Les også: Angriper Donald Trump: – Han er en redd, gammel mann

Nikki Haley Campaigns In Portland, Maine Nikki Haley ber Trump og valgkampen om å slutte å sutre og heller snakke politikk. (SCOTT EISEN/AFP)

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

– Gir grunn til bekymring

Historiker, forfatter, og USA-kjenner Hans Olav Lahlum, tror Trump og valgkampen hans bør ta uttalelsene til Graham og Haley på alvor.

– Det er grunn til bekymring blant Republikanerne. Trump virker lite opptatt av politikk, og sliter mer enn før med å fokusere på de politiske områdene velgere er opptatt av. Trump har lenge hatt mye faktafeil i tingene han sier, men det har blitt verre. Han er opphengt i saker knyttet til personlighet, og klarer ikke for eksempel å kritisere Kamala Harris for politikk, sier Lahlum.

Hans Olav Lahlum Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum, har skrevet mye om amerikansk politikk, og følger valgkampen mellom Trump og Harris tett. (Emilie Holtet/NTB)

Professor ved Høgskolen på Vestlandet, og USA-ekspert Hilmar Mjelde, mener debatten om at Trump må endre seg har pågått lenge og at det ikke er noe Trump selv viser tegn til å være interessert i å lytte til.

– Debatten om at Trump skal skjerpe og endre seg har pågått siden Trump kom med rulletrappen i 2015. Den er ganske bisarr for meg. Trump har kun ett gir og vil aldri endre seg. Han er til en viss grad villig til å lytte hvis ting går bra. Butter ting imot bryter han ut og gjør som han vil og det er det vi nå ser. Trumps refleksive svar på all motgang og kritikk er personangrep. Han essensialiserer motstanderne som korrupte, løgnaktige eller radikale, skriver Mjelde i en e-post.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Mjelde skriver også at Republikanerne nå har «lenket seg til Trump».

– Trump har nå hyret inn igjen sin første valgkampsjef fra 2015, Corey Lewandowski. Lewandowskis motto var «La Trump være Trump». Det forteller oss hva som kommer. Trump lever etter to kongstanker. Det ene er at verden består av vinnere og tapere, og den andre er at all PR er god PR. Han er den han alltid har vært. Republikanerne har lenket seg til Trump. De kommer seg ingen vei om de ønsker det eller ei, skriver Mjelde.

Orket ikke å rette på Trump

Torsdag 8. august kalte Donald Trump inn til pressekonferanse. Dette var første gang han talte offentlig, etter at president Joe Biden trakk seg fra valgkampen, og visepresident Kamala Harris tok hans sted.

Nyhetstjenesten NPR gjennomgikk i etterkant pressekonferansen, og fant minst 162 feilaktige uttalelser, overdrivelser og direkte løgner på 64 minutter. Det er mer enn to i minuttet.

Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver, John Bolton, sier i et intervju til Dagsavisen at Trump ikke har endret seg merkbart fra hans tid som en av presidentens menn, og at det i lengden blir for slitsomt å rette på usannheter Trump kommer med.

– Hvordan fremsto Trump for deg da du så ham under pressekonferansen forrige uke?

– Jeg merker ikke mye forskjell i måten han reagerer på nå sammenlignet med da jeg jobbet for ham i Det hvite hus. Med andre ord, jeg vet at folk nå liker å snakke om Trumps kognitive tilbakegang, og for alt jeg vet, kan det være en kognitiv tilbakegang, men den usammenhengende talen, den vandrende tankegangen, og det korte oppmerksomhetsspennet var allerede til stede da jeg jobbet for ham, sier Bolton.

Donald Trump bruker ofte mye tid på å formidle at han trekker store folkemengder når han viser seg offentlig. Pressekonferansen 8. august var intet unntak.

– Jeg har snakket til de største folkemengdene. Ingen har snakket til større folkemengder enn meg, hevdet Trump på pressekonferansen, hans første siden Harris ble Demokratenes presidentkandidat, og fortsatte:

– Hvis du ser på Martin Luther King da han holdt sin tale, hans store tale, og du ser på vår, samme sted, samme alt, samme antall mennesker. Hvis ikke vi hadde flere, sa Trump under pressekonferansen.

John Bolton Joins NCRI-US Conference Examining Iran's Nuclear Agenda John Bolton sier det ble for slitsomt å holde oversikten over alle usannhetene Trump kommer med. Til slutt ga han opp å prøve å korrigere den tidligere presidenten. (Anna Moneymaker/AFP)

National Park Service har estimert at Martin Luther Kings tale i august 1963 trakk rundt 250.000 mennesker. Bilder og video fra 6. januar 2021, som Trump snakket om, viser tydelig at folkemengden ikke var i nærheten av dette.

Komiteen satt til å etterforske angrepet på Capitol Hill 6. januar 2021, anslo også det oppmøtte antallet til rundt 53.000 personer. Det viser en faktasjekk gjennomført av The Washington Post.

– Når han sier det samme gang på gang, første gang han sier det, korrigerer du ham på en høflig måte, han er jo president. Andre gang han sier det igjen, prøver du å korrigere ham igjen. Etter omtrent den fjerde eller femte gangen, tenker du bare at livet er for kort. Hvis det blir viktig, kan jeg gjøre det senere. Men når han gjør dette, med ett faktum etter et annet, er det ikke rart at han virker løsrevet fra virkeligheten. For ham er verden det han ser. Den videre verden, som for eksempel det som er et par hundre meter unna, bryr han seg bare ikke om, ifølge Bolton

– Klarer Trump å skille mellom løgn og fakta?

– For meg er løgn når noen som kjenner forskjellen mellom hva som er sant og falskt, bevisst velger å si det som er falskt. Det er enten regn eller sol ute, og du sier det som ikke stemmer. I Trumps tilfelle tror jeg ikke han kan se forskjellen, og jeg tror heller ikke at han bryr seg spesielt mye. Han har tilbrakt et helt liv med å si ting som passet ham, og han har sjelden blitt holdt ansvarlig. Selv noe så håndfast som tall er noe som kommer og går for Trump, sier Bolton.

Les også: Harris tar grep i kampen mot Trump: – Et «olympisk lag» (+)

Les også: Derfor er Tim Walz elsket av vanlige arbeidsfolk (+)