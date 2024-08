Bomber over Gaza: – Ville vært mulig med færre sivile ofre

Først ble en høytstående leder i den libanesiske Hizbollah-militsen drept i et israelsk angrep i Beirut. Få timer seinere ble Hamas’ øverste politiske leder Ismail Haniyeh drept i Irans hovedstad Teheran. Israel antas å ha stått bak attentatet på Haniyeh, men dette er ikke offisielt bekreftet.

De to drapene har likevel fått flere på sosiale medier til å spørre seg hvordan Israel kan gjennomføre målrettede angrep mot militsledere i utlandet, samtidig som at de sivile dødstallene på Gazastripen fortsetter å stige.

– Det er veldig naturlig å stille det spørsmålet. Det sier veldig mye om hva slags syn Israel har på Gaza. Både hva de mener er legitime mål der, men også hvor trygge de føler seg på at det ikke får konsekvenser, sier Jørgen Jensehaugen ved fredsforskningsinstituttet Prio.

– Dobbeltkommunikasjon

Ifølge Jensehaugen har Israel over tid klart å etablere et bilde av Gaza som en slags terrorstat.

– Det gjør at de mer eller mindre klarer å føre en retorikk og et handlingsmønster som passer til en slags modell som enkelte israelske ledere sier åpenlyst; at de ikke anser det som at det finnes sivile i Gaza, sier han.

– Det motsier det de andre ganger sier om at de viser størst mulig hensyn til sivile. De fører en tydelig dobbeltkommunikasjon. Det er det mønsteret vi ser, de tar rett og slett ikke hensyn til sivile i Gaza.

Over 39.000 mennesker er drept i Gaza siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober. De fleste av dem er sivile, ifølge helsemyndighetene i Gaza. Israel har flere ganger sagt at de tar hensyn til sivile, og de har også hevdet at krigføringen skjer i henhold til krigens folkerett.

Krig i tettbygde strøk

Satellittbilder viser at 35 prosent av Gazas bygninger har blitt ødelagt eller fått skader, anslo FN i mars i år. Også i forbindelse med tidligere kriger i Gaza har boligblokker blitt lagt i grus. Dagsavisen har tidligere intervjuet Norsk Folkehjelps Per Håkon Breivik, som viste til at når våpen brukes i byer og tettbygde strøk, er 90 prosent av de skadde og drepte sivile.

Palestinere står ved ruinene etter et israelsk luftangrep mot Deir al Balah på Gazastripen 6. august. (Abdel Kareem Hana/AP)

Israel har blant annet brukt såkalte «dumme bomber», altså bomber som ikke kan fjernstyres, i Gaza.

– Krig i et så tettbebygd område som Gaza er nesten umulig å forestille seg uten sivile tap. Likevel er det et veldig stort gap fra nullaksept for sivile tap, til det vi ser i Gaza. Gaza er på veldig mange måter på motsatt ende av skalaen, sier Jensehaugen i Prio.

– Denne Gazakrigen skiller seg fra alle andre Gaza-kriger i skala og langvarighet, men skiller seg også ved at Israel har soldater på bakken. Israel har en tendens til å gå veldig langt i å hindre at egne soldater er i fare. Da er storskala bombardement et av redskapene de bruker. Det får enorme sivile lidelser.

Israel holder Hamas ansvarlig for de sivile tapene og hevder at bevegelsens krigere skjuler seg blant sivilbefolkningen.

Jensehaugen har nylig sagt til Vårt Land at angrepene utenfor Gaza viser at Israel har evnen når de vil til å ta hensyn til sivile i sin krigføring. Han har også sagt at Israel har en «liberal» holdning til hva som er et legitimt mål.

Mest produsert i USA

Israel er tilbakeholden med å gå ut med hva slags våpen de har og bruker i Gaza. En rekke internasjonale analyser har imidlertid kommet fram til flere svar, blant annet at mange av bombene som har blitt sluppet, er produsert i USA.

– Hovedbolken av våpnene er amerikanske, enten direkte eller deler. Det spiller i det store og hele inn i bildet om hvor vanskelig det er å få slutt på denne krigen. De får våpen av de beste, og høyteknologiske våpen. USA er en stat som støtter Israel. Derfor er de ganske trygge på fortsatt forsyning av våpen og ammunisjon, sier Jensehaugen ved Prio.

Hans Prio-kollega Nicholas Marsh jobber blant annet med forholdet mellom våpen og konflikter. Han sier det ikke er spesielt komplisert å ha oversikt over våpnene som blir brukt i Gaza. Det er en kombinasjon av mange bomber sluppet fra jagerfly, raketter rettet mot spesielle mål, artilleri, beltebiler og soldater, blant annet.

– De har brukt veldig mye, men det er ikke en veldig høyteknologisk krig, sier Marsh til Dagsavisen.

– Stor ødeleggelse

Israels uttalte mål er å utslette Hamas. På spørsmål om det er mulig, uten store sivile tap, trekker Marsh fram tilsvarende kriger, rent militærteknisk. Blant dem krigen mot IS i Syria og Irak, og særlig kampene om Raqqa og Mosul. Også der ble antall skadde og drepte sivile kritisert.

– Vi så først stor ødeleggelse, men så langt vi vet, var det veldig mye lavere tall på skadde og drepte sivile. Basert på det, ser det ut til at det ville vært mulig for Israel å krige mot Hamas med færre sivile ofre. Den viktigste grunnen er at det ikke har vært mulig for befolkningen å flykte til trygge områder.

– Hvis vi på generelt grunnlag ser på å krige mot styrker som Hamas, er det veldig vanskelig. De gjemmer seg i byen, og Israel prøver å gjøre dette med lave tapstall på sin side. Det betyr at de slipper mange bomber, sier Marsh.

Palestinere undersøker ruinene av en skole i Deir al-Balah på Gazastripen, som ble rammet av et israelsk luftangrep i juli. (Abdel Kareem Hana/AP)

Tidlig i krigen slapp Israel blant annet flygeblader over Gaza der de ga innbyggerne beskjed om å evakuere sørover. Flere steder har i løpet av krigen blitt definert som trygge soner, men likevel blitt utsatt for angrep.

Ifølge palestinske myndigheter, FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner finnes det ikke lenger noen trygge områder på Gazastripen. I juli var det flere angrep mot flyktningleirer og humanitære soner i Khan Younis-området, skriver NTB. Ifølge det israelske militæret var disse angrepene rettet mot medlemmer av væpnede grupper, inkludert toppsjefer i Hamas. Palestinske tjenestemenn kalte påstandene et falskt forsøk på å rettferdiggjøre angrepene.

Våpnene som brukes

USA har blant annet levert såkalte «bunker buster»-bomber, ifølge The Wall Street Journal. Dette er bomber som er designet for å ikke eksplodere på overflaten, men heller bore seg ned under bakken eller gjennom betong, forklarer Marsh. Hamas har bygd et stort nettverk av tunneler under Gaza.

De såkalte dumme bombene er de samme som ble brukt under andre verdenskrig. De slippes ut fra fly, men vind kan påvirke banen. I tillegg har du bomber som guides med GPS, som Marsh beskriver som mer nøyaktige.

Viktigere enn teknologien, er måten våpnene brukes på, sier Prio-forskeren. Siden de sivile tapstallene i Gaza er høyere enn sammenlignbare konflikter, med utgangspunkt i militære operasjoner, mener Marsh det koker ned til den overordnede strategien.

Israel har brukt flere ulike typer våpen i krigføringen på Gazastripen, deriblant mange bomber. Her står artilleri-enheter klare ved grensa mellom Israel og Gaza. (Amir Cohen/Reuters)

– Tror bevisst tanke

Amerikanske medier har meldt at en bombe skal ha blitt smuglet inn på rommet til Hamas-leder Haniyeh, som ble drept forrige uke. Den iranske Revolusjonsgarden har på sin side hevdet at et prosjektil ble skutt fra kort hold mot huset der han befant seg.

Hovedlærer Dag Henriksen ved Forsvarets høgskole sier det er all grunn til å tro at Israel har et etterretningsapparat som uavhengig av det som har skjedd siden 7. oktober, følger godt med på Gaza, Libanon, Iran og regionen som helhet, og lederne for de ulike gruppene Israel anser som en mulig trussel.

– Jeg vil anta at prosessen rundt å for eksempel ta ut Hamas’ politiske leder da han var i Iran, hadde en mye lengre planleggingshorisont enn de daglige prosessene i Gaza. Det er politisk sensitivt, de visste han skulle til Iran. De kunne til en viss grad velge tid, sted og ressurser på en måte som ikke gjenspeiler den vanlige rytmen på Gaza, sier Henriksen til Dagsavisen.

– Litt det samme gjelder når de tar ut Hizbollah-ledere i Libanon, fortsetter han.

En israelsk soldat justerer toppen på en artillerigranat nær grensa til Libanon i oktober i fjor. (JALAA MAREY/AFP)

Henriksen sier at hvis man snur litt på det, er det ikke veldig kontroversielt å si at det ikke nødvendigvis er i Hamas’ interesse at det blir færrest mulig sivile tap. Han er sikker på at de visste hva som kom til å skje etter 7. oktober, med invasjon og massiv respons fra Israel.

– De skjønner at den store militære utfordringen for Israel, opinionsmessig, vil være å føre krig i urbane strøk i et av de tettest befolkede områdene i verden. Jeg tror det var en bevisst tanke fra Hamas.

Henriksen har studert krigen mellom Israel og Libanon i 2006, og har intervjuet Israels daværende forsvarssjef.

– Jeg spurte «hva var egentlig strategien?». Han fortalte at Hizbollah visste at det var en rød linje de ikke kunne krysse i 2006. Da de likevel valgte å krysset den grensa «handlet det om å reagere langt over, dramatisk over deres forventede respons. Å påføre så stor skade at de aldri ville gjøre noe liknende i framtida. Å påføre så stor skade at de tenker seg om ti ganger før de utfordrer ‘status quo’ igjen».

– Det er ikke sikkert dette er direkte overførbart til Israels respons til terrorangrepet 7. oktober, men en skal ikke utelukke at det å påføre en betydelig kostnad for en aktør som så til de grader påvirker Israel, samt sende et avskrekkende signal til andre aktører i regionen, er en del av strategien også denne gang, fortsetter Henriksen.

Store ødeleggelser

Både Henriksen og kollegaer har sett paralleller til andre verdenskrig og de alliertes bombing av Tyskland når de snakker om ødeleggelsene i Gaza.

– Jeg har studert anvendelse av luftmark i en del år, og Israels anvendelse av luftmakt på Gazastripen er den mest massive og intense bruk av luftmakt mot et lite, avgrenset og tett befolket område jeg kjenner til etter andre verdenskrig.

– Har Israel våpen som er teknologisk avanserte nok til å gå etter Hamas, og unngå så store sivile tap som nå?

– På generelt grunnlag tror jeg de fleste som observerer dette skjønner at det ville vært mulig å ha færre sivile tap, svarer Henriksen.

Han kjenner ingen militære eksperter som følger krigen som tenker at Israel nå har vært utrolig varsomme.

– Når det er sagt, sett fra et annet perspektiv, er det verdt å merke seg i denne konkrete situasjonen, at å påvirke Hamas uten sivile tap, for alle praktiske formål er umulig. Dersom du politisk bestemmer deg for å knuse Hamas, som kynisk utnytter at Gaza er tett befolket, er det militært svært krevende å unngå sivile tap.

– Diskusjonen blir snarere «hvor går grensa, når blir det for mye og hva er uakseptabelt».

Endringer på vei

Jørgen Jensehaugen ved Prio tror at selv om Israel virker å tro at det de gjør ikke får konsekvenser, kan det se ut til at noe er på vei til å endre seg.

– En ting er i sosiale medier, og så er det en endring i retorikken på statsnivå. Det er veldig mange stater som er mye tydeligere overfor Israel. Og vi ser det i at det har blitt internasjonale rettsprosesser, hvor Israel er hovedtiltalt i flere av dem. Enten det gjelder folkemord-anklager i ICJ eller ICC-tiltale mot to israelske ledere og tre Hamas-ledere.

– Det er viktig at man støtter opp under de internasjonale juridiske prosessene mot de krigførende partene. Det vil ramme Hamas og Islamsk jihad også, og vil være et spor der man kan ansvarliggjøre de som har utført vold i denne krigen, sier Jensehaugen.

Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag etterforsker anklager om at Israel utfører folkemord i Gaza, noe Israel har avvist. I slutten av mai ba Den internasjonale straffedomstolens (ICC) sjefaktor Karim Khan om at det ble utstedt arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Israels forsvarsminister, i tillegg til tre Hamas-ledere.

Et stemningsskifte i USA kan også få konsekvenser for Israel, sier Prio-forskeren. Både i Demokratenes yngre garde og i befolkningen generelt, ser man at flere er Israel-kritiske.

Alt som skjer mottas av mange i Israel som et slags bevis på at hele verden er mot dem, sier Jensehaugen.

– Denne typen prosesser forsterker Israels selvbilde av å være beleiret. På tross av at de åpenbart er den sterke parten i Gaza, og den som utfører størsteparten av volden, blir det sett på som at Israel er unike i å få verdens hat rettet mot seg.

Dagsavisen har bedt den Israelske ambassade om kommentere påstandene om at Israel kunne ha forhindret sivile tap ved å bruke mer avanserte og presise våpen som militæret har tilgang til. Og at Israel ikke har gjort nok for å forhindre sivile tap. Ambassaden viser til et innlegg på X fra John Spencer, forfatter og styreleder for Urban Warfare Studies:

«Basert på mine tre forskningsturer til Gaza siden 7. oktober er jeg 100 prosent enig med kommisjonen og står ved mine funn om at @IDF har iverksatt flere tiltak for å forhindre skade på sivilbefolkningen enn noen annet militære i historien», skriver han på X.

– Dette er vårt tilsvar, skriver ambassaden i en e-post.

