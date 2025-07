– Rikingenes klønete involvering i valgkampen kan fort bli en gavepakke for venstresiden

Hva er det du liker så godt med velferdsstaten og hvorfor?

– Det aller beste med velferdsstaten er at den er lik for alle. I prinsippet får alle tilgang på de samme tjenestene, uavhengig av om man er fattig eller rik. Mange forstår ikke hvilket framskritt velferdsstaten er i menneskets historie. Samtidig er det den radikale likheten som gjør velferdsstaten vanskelig å opprettholde når ulikheten igjen øker. Vi tar det litt for gitt at den finnes, og at den skal fortsette å finnes.

Hvilken rolle har velferdsstaten spilt i livet ditt?