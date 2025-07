Jeg skriver bare falske nyheter

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Driver du med sånn fake news, du?», sa han, da jeg fortalte at jeg jobbet som journalist. Det var ment som en spøk, tenkte jeg først. Men det var noe med tonen – og et litt for bestemt dunk i skulderen – som avslørte at det slett ikke var humoristisk ment. Hvordan svarer man på et så sammensatt spørsmål?

Mediekritikeren jeg støtte på i et sosialt lag er overhodet ikke alene om å ha disse fordommene om journalistikk. Unge menn er spesielt skeptiske til redaktørstyrte medier, viser Medieundersøkelsen 2025. Tilbake i 2023 meldte NRK at det kun var 54 prosent av de mellom 18–29 som hadde tillit til norske medier. Det er liten grunn til å tro at det har blitt noe bedre.