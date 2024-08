Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå

– Mitt beste råd til en klient i møte med saksbehandler er å spørre om hvorfor – til alt som virker uforståelig eller urimelig – og å være nysgjerrig på kanskje en litt barnslig, uvitende måte.

Det sier advokat Gro Sandvold, som har lang erfaring innen trygde- og forvaltningsrett. Hun har spesialisert seg i saker der Nav har blitt en motpart, og jobbet tidligere som jurist i det som da het Trygdeetaten.

Det er mange ulike stønader og ytelser å holde oversikt over. En av disse er arbeidsavklaringspenger (AAP). AAP skal sikre inntekt for personer som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade.

For langtidssykmeldte som skal navigere i Nav-systemet, som mange opplever som komplisert, er det viktig å være oppmerksom, mener Gro Sandvold. For selv om Nav har plikt til å sikre at man får rett ytelse, erfarer advokaten at det ikke alltid skjer.

– Trenger du veiledning fra Nav, så be om det selv, for du får ikke nødvendigvis tilbud om det. Nav skal også kontrollere og sørge for å rette opp feil. Husk at fastlegen også kan gjøre feil eller ikke alltid har full oversikt over hvilke ytelser som kan være aktuelle eller rett, så sjekk selv med Nav dersom du er i tvil om at fastlegen anbefaler rett ytelse for deg å søke om.

---

Fakta om AAP

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre inntekt for personer som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade.

Som hovedregel må arbeidsevnen være nedsatt med minst halvparten til alle typer arbeid som vedkommende er kvalifisert for.

I motsetning til uføretrygd, som gis til dem som har fått avklart at deres arbeidsevne er varig redusert, gis AAP til personer som har behov for behandling for å bedre arbeidsevnen sin, eller hjelp fra Nav for å beholde eller skaffe arbeid.

For å få arbeidsavklaringspenger må man bidra aktivt for å avklare om man kan komme i eller tilbake i arbeid.

Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

---

Søk Nav om flere stønader samtidig

En av de vanligste og viktigste feilene mange gjør, er å tenke at man bare kan søke om én type stønad av gangen, mener Sandvold. Søknadsfella vi snakker om, er rett og slett å unnlate å søke, eller å tro at man bare kan søke om én ting av gangen.

Et vanlig eksempel er at man har søkt om sykepenger, får avslag etter flere uker og måneder, og først deretter søker om AAP.

– Søk heller en gang for mye enn en gang for lite, sier hun.

Det er nemlig ingen forbud mot å søke sykepenger og AAP, eller AAP og uføretrygd, samtidig.

– Ei heller finnes det noen lovbestemmelse som sier når du kan søke om hva. Det er klientens eget ansvar, mens det er Navs ansvar å fatte vedtak og sikre rett ytelse fra rett tidspunkt, understreker advokaten.

Oppfyller du vilkårene for både AAP og sykepenger, har du nemlig krav på den høyeste ytelsen.

– Du skal i utgangspunktet starte med sykepenger, som skal dekke 100 prosent av inntektstapet ditt. AAP dekker bare opptil 66 prosent. Men for noen vil minstesats for AAP utgjøre mer enn sykepenger, og da skal man ha tilsvarende minstesats for AAP med en gang, påpeker Sandvold.

Hun forteller at når man søker er viktig for utbetalingen av AAP. Du kan risikere å tape utbetaling mens du venter på svar på søknad om sykepenger.

– Praksis fra Nav og trygderetten er at AAP bare etterbetales fra vedtaket om avslag på sykepenger og ikke fra søknadstidspunktet for sykepenger.

Derfor råder hun til å spørre om det ikke bør søkes om AAP tidligere, hvis uførheten viser seg å bli mer varig enn noen uker eller bare et par måneder.

Viktig med konkret legeerklæring

Mange opplever også å få avslag på AAP fordi Nav mener at arbeidsevnen deres bare er nedsatt i det arbeidet de har blitt sykmeldt fra, og at de i teorien da kan jobbe et annet sted, selv om dette ikke er tilfelle.

Sandvold er da tydelig på at man forsikre seg om at dette kommer tydelig fram i legeerklæringen.

– Sørg for at legen er så konkret som mulig i legeerklæringen, slik at det framkommer klart i tilfelle funksjonsevnen er nedsatt på grunn av sykdom i ethvert arbeid du er kvalifisert for. Trenger du arbeidsrettede tiltak, som ytterligere kompetanseheving i form av kurs, utdanning, språkopplæring eller arbeidstrening for å øke arbeidsevnen, skal dette innvilges.

Ikke nøl med å klage

En annen tabbe Sandvold opplever at mange gjør, er å ikke stille spørsmål eller klage på vedtak og avslag.

– Klag heller en gang for mye enn en gang for lite over vedtaket, dersom du er uenig i et avslag eller i at du har fått for lav ytelse, sier hun.

Spør du om veiledning fra Nav, og får et svar du mener er ulogisk eller urimelig, er hennes råd å spørre om hvorfor, og hvor det er forankret i folketrygdloven eller forvaltningsloven.

– Be gjerne om å få svaret skriftlig i et referat fra samtalen.

Skulle dette være vanskelig å få, kan du sende inn en skriftlig serviceklage via Navs nettsider, råder Sandvold.

Fastlegen borte? Gjør dette

Dersom fastlegen din er utilgjengelig når du trenger sykmelding, anbefaler eksperten deg også om å ta grep. For du risikerer å få avslag på en tilbakedatert sykmelding.

– Da er det viktig enten å oppsøke en vikar eller legevakten, eller i det minste sørge for at legen forklarer grundig hvorfor du ikke er å bebreide for forsinkelsen og dokumentere at vilkårene for sykmelding har vært oppfylt. Her kan en e-konsultasjon være tilstrekkelig, påpeker Sandvold.

Har man en komplisert sak, understreker Sandvold at det er lurt å be Nav om nødvendig veiledning om hvordan man går frem.

– Hvis dette ikke løser problemet: Klag på saken, enten med eller uten advokat.

Navs egne råd

Mona Irene Fosse, fungerende seksjonssjef i Nav har også noen tips og råd til den som skal søke om AAP.

Før man i det hele tatt sender inn en søknad, bør man sjekke at vilkårene er møtt. NAV innhenter selv det meste de trenger for å behandle søknaden, men det kan være nødvendig å ettersende informasjon eller dokumentasjon. Dette er det viktig at man gjør innen fristen som er satt, ellers risikerer man å få avslag på søknaden, forteller hun.

– Arbeidsavklaringspenger kan innvilges fra søknadstidspunktet, om det er dokumentert at vilkårene er oppfylt allerede da. Derfor er det bedre å søke først og ettersende dokumentasjon om det blir aktuelt, enn å vente til man er sikker på at all dokumentasjon er på plass.

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger, må man være i arbeidsrettet aktivitet eller få oppfølging fra Nav.

– Dersom du lurer på noe, er det viktig at du tar kontakt med Nav. Er du allerede under oppfølging, kontakter du veilederen din på Nav-kontoret. Får du ikke oppfølging fra NAV før du søker, må du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33. Det kan også hende du finner svar på det du lurer på nav.no/aap.

Etter at man har søkt arbeidsavklaringspenger, forteller Fosse at det er viktig at selv bidrar til å avklare om man kan komme i eller tilbake i arbeid.

– Sammen med veilederen din blir dere enige om hva du må gjøre, og det er viktig at du sier fra dersom noe hindrer deg i å gjøre det dere har avtalt, sier hun.

– Du må også holde NAV løpende orientert om endringer i jobbsituasjonen, helsen eller livssituasjonen din. Det kan ha betydning for hvilken oppfølging du skal ha fra Nav.

---

Fra sykepenger til uføretrygd: Ekspertens tips

Husk at sykepenger kan innvilges inntil tre måneder forut for søknadstidspunktet, mens AAP innvilges som hovedregel kun fra søknadstidspunktet.

– I tilfelle søknaden om sykepenger avslås, kan du risikere å bli stående uten inntektssikring i saksbehandlingstiden og fram til avslaget, før du eventuelt får veiledning om å søke om arbeidsavklaringspenger i stedet. Søk derfor om begge ytelsene parallelt i stedet for å vente på mulig avslag på den ene, anbefaler Sandvold.

Driver du din egen virksomhet og er ansatt i ditt eget aksjeselskap? Sørg for å overføre lønn fra firmakontoen og inn på privat konto samt innberett skatt og arbeidsgiveravgift.

– Det er «forsikringspremien» og et viktig vilkår for å ha tapt pensjonsgivende inntekt før sykmeldingstidspunktet. Det hjelper ikke å betale forsikringen etter at huset har begynt å brenne, påpeker Sandvold.

Har du ikke rukket å opparbeide deg høyere sykepengegrunnlag enn minsteytelsen for AAP (2 G)?

– Pass på at du får sykepenger som tilsvarer dette beløpet og ikke din faktiske inntekt.

Be om veiledning – gjerne skriftlig – fra Nav ved spørsmål om sykepenger og AAP.

– Det er ikke sikkert at legen som sykmelder er like godt kjent med forskjellen mellom disse to ytelsene. Spør heller en gang for mye enn en gang for lite, og søk heller på flere enn én ytelse om gangen dersom du er i tvil om du får innvilget sykepenger, tipser advokaten.

Det er også viktig å sjekke at du får riktig beregningstidspunkt for AAP og riktig uføretidspunkt for uføretrygd.

– Dette tidspunktet, hvor arbeidsevnen/inntektsevnen blir nedsatt med minst halvparten, vil styre beregningsgrunnlaget for den sykdomsbaserte ytelsen. Det er viktig at dette settes, da du faktisk faller ut av inntektsgivende arbeid på grunn av sykdom, slik at du får kompensert inntektstapet som skyldes sykdom eller skade.

For uføretrygd er det også viktig å sjekke at du har fått korrekt inntektsnivå før og etter uførhet.

– Det er sammenlikningen av disse tallene som blant annet fører til din uføregrad i tilfelle du mottar gradert uføretrygd eller kommer tilbake i gradert jobb på sikt.

Kilde: Gro Sandvold, advokat og spesialist på trygderett og forvaltningsrett

---

