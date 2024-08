«Stjernelaget» skal senke Donald Trump: – De beste i bransjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er ventet at Kamala Harris innen kort tid vil kunngjøre hvem hun har valgt til sin visepresidentkandidat i USA før presidentvalget 5. november. Men landets nåværende visepresident styrker laget også på andre fronter.

Kvartetten Harris nå har sikret seg til sitt valgkamp-apparat består ifølge Reuters av David Plouffe, Stephanie Cutter, Mitch Stewart og David Binder. Samtlige jobbet under tidligere president Barack Obama.

– Dette er jo flere av de beste i bransjen, og de kan løfte alle deler av valgkampinnsatsen til Kamala Harris. Et velsmurt valgkamp-maskineri kan bety en økning på et prosentpoengs oppslutning i en av de viktige vippestatene, innleder professor Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett.

USA-eksperten mener Demokratenes presidentkandidat styrker sitt valgkamp-team med det han ser på som erfarne rådgivere med lang fartstid i gamet.

– Betydningen av gode kampanjeledere ser vi best hos Republikanerne. Donald Trumps valgkamp ledes nå av proffe folk som vet hva de driver med. Trump driver en mye bedre valgkamp enn i 2020 og 2016, poengterer Mjelde.

Det er duoen Susie Wiles og Chris LaCivita som leder Trump-kampanjen i jakten på valgseier.

Demokratenes «olympiske lag»

Og den norske professoren er ikke den eneste som roser Harris’ nyervervelser.

– David Plouffe er min tidligere makker, og var jo leder for Obama-kampanjen da jeg var der. Jeg mener han er den aller beste Harris kunne ha funnet i en slik situasjon. Cutter, Stewart og Binder er også strålende tilskudd, sier David Axelrod, sjefstrateg under Barack Obamas to presidentvalgkamper, til CNN.

– Demokratene bør se på dette som et «olympisk lag», legger Axelrod til.

David Axelrod (bildet) var en viktig brikke under Demokratenes tidligere president Barack Obama. Obama vant presidentvalget i USA i 2008 og 2012. (Morry Gash/AP)

David Plouffe ledet Obamas valgkamp i 2008 og var seniorrådgiver i 2012, en rolle han også skal ha denne gangen – men altså nå for Kamala Harris. Han har allerede kritisert Harris’ utfordrer Donald Trump og ekspresidentens visepresidentkandidat J.D. Vance i sosiale medier.

– Trump og Vance har tatt gull i politisk vingling, skrev Plouffe på X forrige uke, og langet samtidig ut mot det han mener er duoens «negative og selvmotsigende» utblåsninger mot Harris.

David Plouffe trykker hånden til Barack Obama under et valgkamp-arrangement i Chicago, USA i 2012. (SCOTT OLSON/Afp)

Peker på Clinton og Trump som eksempler

Stephanie Cutter er kommunikasjonsrådgiver og har både jobbet i Det hvite hus under Obama, og som nestleder i valgkampstaben hans. Hun blir seniorrådgiver med ansvar for kommunikasjonsstrategi.

Stephanie Cutter, her avbildet under et intervju hos CBS i 2012, skal nå hjelpe Harris-kampanjen. (CHRIS USHER/Chris Usher)

Mitch Stewart har bakgrunn fra begge Obamas valgkamper, og skal være rådgiver med de viktige vippestatene som spesialfelt. David Binder, som hadde ansvar for meningsmålinger i Obamas valgkampstab, får nå en utvidet rolle i Harris-teamet. Rollen blir den samme som i Obama-tiden.

– Ser du noen svakheter eller ulemper ved denne kvartetten, à la «de gjorde det for Obama, men kan de gjenta suksessen over ti år senere»? Kan de håndtere Donald Trump og amerikansk politikk anno 2024?

– Det er ikke ideelt, fordi det viser at Kamala Harris mangler egne folk som kjenner henne. Tiden vil vise om summen blir bra her. Beholder Donald Trump ledelsen, vil det komme utskiftninger, svarer Hilmar Mjelde, men legger til:

– Kandidaten og timingen for kandidaturet er uansett viktigst. Både Bill Clinton og Trump vant i sin tid til tross for suboptimal valgkamporganisasjon, fordi tidspunktet var rett.

USAs visepresident Kamala Harris har blikket festet mot valgseier i november. (LM Otero/AP)

Først for Joe Biden, nå for Kamala Harris

Visepresidentens fire nye tilskudd skal alle rapportere til Jen O’Malley Dillon, som leder Harris-kampanjen. Dillon var leder for valgkamp-teamet til sittende president Joe Biden før han nylig kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg, men hun har fått tillit også av Harris.

USAs president Joe Biden kunngjorde nylig at han ikke stiller til gjenvalg. Biden har pekt på visepresident Kamala Harris som sin naturlige etterfølger i Det hvite hus. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Dillon uttalte fredag at valgkamp-teamet «representerer måten Harris tenker på», og at det nå konsentrerer seg om en samlet front i kampen for å slå Donald Trump på valgdagen 5. november, ifølge Washington Post.

– Det vil sikkert bli en liten innkjøringsperiode, men jeg tror Jen O’Malley Dillon vil få god nytte av David Plouffe, som er en lagspiller. Jeg kan ikke tenke meg en bedre ressurs enn ham i en situasjon som dette. Han er briljant, kommenterer David Axelrod til Politico.

Jen O'Malley Dillon leder Harris-valgkampen. Hun hadde samme rolle for Joe Biden. (Alex Brandon/AP)

Tror Donald Trump ble overrumplet

– Harris er en mer formidabel motstander enn mange i (Det republikanske) partiet hadde trodd. Og jeg tror det er til hennes fordel at det er kort tid før valget, tilføyer sen.misk. The Hill har snakket med flere Republikanske senatorer som mener Trump og kampanjen hans er blitt overrumplet av støtten og flyten til Harris.

– Jeg tror ikke de (Trump-leiren, journ.anm.) forventet at Demokratene så raskt skulle samle seg bak Harris som partiets kandidat. Det kom nok som et sjokk, sier en Republikansk senator, mot løfte om anonymitet, til The Hill.

– Harris er en mer formidabel motstander enn mange i (Det republikanske) partiet hadde trodd. Og jeg tror det er til hennes fordel at det er kort tid før valget, tilføyer senatoren.

Donald Trump vant valget i 2016, men tapte mot Joe Biden fire år senere. Nå prøver han lykken igjen. (SPENCER PLATT/AFP)

Tror Harris vil bruke Det hvite hus

Hilmar Mjelde mener det er helt avgjørende for Harris å etablere seg som en troverdig nasjonal leder i den korte tiden før valget.

– Jeg tipper vi vil se flere Harris-opptredener med Det hvite hus som rekvisitt, sier USA-eksperten.

– Hun får også stor drahjelp av mediene, som opptrer som en heiagjeng. Det er knapt en kritisk historie om henne å lese i de store avisene, akkurat som med Obama i 2008, mener Mjelde.

Fakta om Kamala Harris

Født 20. oktober 1964 i Oakland i California. Har indisk mor og jamaicansk far

USAs visepresident siden 20. januar 2021 – den første kvinnen i rollen, samt den første ikke-hvite

President Joe Biden ønsker at hun overtar rollen som Demokratenes presidentkandidat ved valget i november

Utdannet jurist fra Howard University i Washington D.C. og University of California. Ble statsadvokat i San Francisco i 2004

Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2010, en posisjon hun hadde til 2017, da hun ble senator for Demokratene

Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Biden

Har jobbet blant annet med helsepolitikk, demokrati og våpenpolitikk som senator og visepresident

Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i USAs høyesterett

Gift med advokaten Douglas Emhoff

(Kilde: NTB)

Kamala Harris. (Susan Walsh/AP)

