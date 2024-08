Harris vraket flere stjerneskudd. Det kan ha gitt dem en fordel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg mener det finnes flere fordeler ved å ikke bli visepresident for dem som har store ambisjoner hos Demokratene, innleder USA-ekspert Merrick Tabor til Dagsavisen.

Den amerikanske statsviteren er foreleser ved Fakultet for statsvitenskap ved Stockholms Universitet, og følger valgracet i USA svært tett.

Merrick Tabor (bildet) er professor i statsvitenskap ved Stockholms Universitet i Sverige. Han mener Demokratenes Kamala Harris har gjort et interessant valg av visepresidentkandidat. (Elsa Adrielsson Helin / Stockholms Universitet)

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris valgte tirsdag Tim Walz som sin visepresidentkandidat i kampen om Det hvite hus. Sammen skal de forsøke å vinne valget mot Donald Trump, J.D. Vance og Republikanerne.

Minnesota-guvernør Walz, som opprinnelig ble sett på som en outsider til rollen, ble foretrukket av Harris over kandidater som Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro, samferdselsminister Pete Buttigieg, Arizona-senator Mark Kelly og Kentucky-guvernør Andy Beshear.

Kamala Harris og Tim Walz smilte fra øre til øre under et arrangement i Philadelphia tirsdag, da Walz ble presentert for velgerne. (ANDREW HARNIK/AFP)

Visepresidentens byrde

Politico skrev onsdag at Harris’ ferske avgjørelse «kan bety en lang periode i (den politiske) ødemarken» for ambisiøse Demokrater som ikke fikk muligheten.

– Og om det blir en «visepresident Walz» (hvis Harris og Walz vinner valget, journ.anm.), kompliserer det andres ambisjoner i partiet i langt større grad enn hvis det kun blir med «visepresidentkandidat Walz», sier tidligere senator Evan Bayh fra Indiana til Politico.

Michigan-senator Gary Peters, som selv ble koblet til visepresidentkandidat-rollen tidligere i prosessen, sier til nettstedet at enhver skuffelse (fra kandidatene som ikke ble valgt av Harris) bør legges til side for å hjelpe Demokratene til seier i valget, og at «dét er alt som betyr noe».

Statsviter Tabor peker på hvorfor han mener profilerte Demokrater som Shapiro og Buttigieg uansett ikke bør henge for mye med hodet.

– I posisjonen som visepresident er det oftest slik at man ikke får profilere seg selv, men at man heller skal stå lojalt ved presidenten.

– Tvert imot kan det også være slik at visepresidenten kan måtte ta på seg skylden for enkelte ting, for slik å beskytte presidenten, tilføyer amerikaneren.

Pete Buttigieg har lenge blitt pekt på som en kommende stjerne hos Demokratene. Men samferdselsministeren ble ikke Kamala Harris' visepresident. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Joe Bidens avgjørelse åpnet veien for Harris

Det fins imidlertid en åpenbar snarvei til toppen for en visepresidentkandidat, påpeker Merrick Tabor.

– Sjansen man har som visepresident, hvis man blir det, er nettopp det som har skjedd med Kamala Harris nå – nemlig at det skjer noe uventet med sittende president. Da får plutselig visepresidenten sjansen til opprykk, sier USA-eksperten.

Han viser til at USAs sittende president Joe Biden har trukket seg fra å stille til gjenvalg, og at han har pekt på visepresident Harris som sin naturlige etterfølger i Det hvite hus.

Joe Biden gir seg som USAs president etter én periode. (Nathan Howard/Reuters)

– Og dette blir bare spekulasjon fra min side, men jeg lurer på om Tim Walz’ ambisjoner – eller mangel på ambisjoner – kan ha vært en del av regnestykket for Harris. Walz slår meg ikke som en like ambisiøs politiker som noen av de andre kandidatene. Så ambisjoner kan ha vært en del av «problemet» med noen av de andre som Harris hadde på listen, sier Merrick Tabor.

Samme poeng trekkes fram i podkasten The News Agents.

– At Tim Walz tilsynelatende ikke har noen personlige ambisjoner om å bli USAs president, er noe jeg tror har appellert til Kamala Harris. Da slipper hun å se seg over skulderen og tenke «vent nå litt, er det min jobb du egentlig vil ha?», sier programleder og tidligere BBC-profil Jon Sopel.

Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro ble ikke visepresidentkandidat for Demokratene, men har likevel lagt sin fulle støtte bak Kamala Harris og Tim Walz. (Joe Lamberti/AP)

Ifølge medier som Politico og USA Today skal et ankepunkt ved Josh Shapiro ha vært hans store personlige ambisjoner.

– Tror du det kan vokse fram et ønske i Tim Walz om å én dag bli president selv, hvis han og Harris lykkes som Demokratene ønsker?

– Han er jo en eldre politiker. Om åtte år, hvis Harris skulle gå hen og vinne to valg, vil Walz være nesten 70 år gammel. Da vil alderen hans kunne bli et spørsmål for velgerne, svarer statsviter Tabor.

– Du kan sende Tim Walz inn i enhver småby i USA

I Walz har Kamala Harris uansett gjort et veldig interessant valg av visepresidentkandidat, mener amerikaneren.

– Spesielt på grunn av Walz’ bakgrunn. Han vokste jo opp på landsbygda, på familiens bondegård. Han kan vise til lang militærtjeneste i den amerikanske nasjonalgarden, og han har dessuten jobbet som lærer. Det er en bakgrunn som kan appellere til mange velgere, sier Tabor.

Flere eksperter har pekt på at 60-årige Walz er et «safe» valg av Harris. Tabor er inne på det samme.

– For man skal ikke glemme at Walz er en hvit, heterofil og kristen mann. Dét har nok vært en del av regnestykket her.

– I tillegg framstår han som en veldig folkelig politiker. Han har en måte å snakke på som engasjerer. Det har nok også vært et viktig poeng for Harris-kampanjen.

Barack Obamas tidligere taleskriver Jon Favreau roser Tim Walz' politiske kvaliteter. (Vidar Ruud/NTB)

Jon Favreau, tidligere taleskriver for Barack Obama, har pekt på fordelene ved å velge Minnesota-guvernøren.

– Tim Walz kan du sende inn i enhver amerikansk småby i vippestater som Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, og han vil garantert finne tonen med folk der. Han er i tillegg fantastisk på TV – noe Kamala Harris har merket seg – og han har en veldig bra CV, sa Favreau i en episode av podkasten Pod Save America tirsdag.

Fakta om Tim Walz

Født i West Point i Nebraska i 1964.

Jobbet som lærer og fotballtrener før han startet med politikk. Har også tjenestegjort i den amerikanske nasjonalgarden.

Ble for første gang valgt inn som kongressmedlem i Representantenes hus i 2006 og satt i seks perioder.

Har siden 2019 vært guvernør i den Demokrat-pregede staten Minnesota, hvor han har bodd siden 1996.

Har markert seg i kampen for kvinners rettigheter og anses for å ha en bred appell hos hvite velgere i distriktene.

(Kilder: Reuters, AP, NTB)

Minnesota-guvernør Tim Walz er Kamala Harris' valg som visepresidentkandidat for Demokratene. (JEFF KOWALSKY/AFP)

