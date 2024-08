Han blir Kamala Harris’ «nummer to»: – En allrounder

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris er tirsdag på friertokt i Philadelphia, Pennsylvania, i USA. Sittende president Joe Biden kunngjorde nylig at han ikke stiller til gjenvalg, og pekte på Harris som sin naturlige etterfølger.

Det er ventet at Harris om kort tid offisielt vil presentere sin visepresidentkandidat i forbindelse med det som blir hennes første valgkampmøte i kampen mot Republikanerne og Donald Trump. Ifølge CNN skal valget ha falt på Minnesota-guvernør Tim Walz (60). Det var ventet at valget sto mellom ham og Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro.

– Blir det ham (Walz), er vi kjempefornøyd. Vi liker ham, sier en kilde tett på Harris til kanalen.

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris skal forsøke å slå Donald Trump i USA-valget 5. november. (Kevin Lamarque/Reuters)

Dagsavisen snakket med historiker og forfatter Hans Olav Lahlum like før CNN-nyheten sprakk.

– Blir det Tim Walz, går Demokratene for en venstreside-rettet strategi og satser lite på det geografiske elementet som har med tilknytning til vippestatene å gjøre. Men det vil følge den linjen Demokratene har hatt tidligere, med å ikke velge en visepresidentkandidat bare fordi man «må» vinne den og den vippestaten. Så det vil for så vidt følge tradisjonen å velge en allrounder som Walz, sa Lahlum.

Pennsylvania, Georgia, Michigan, North Carolina, Arizona, Wisconsin og Nevada pekes på som vippestater, det vil si en delstat i USA hvor det er usikkert hvilken kandidat og hvilket politisk parti som vil få flertall.

Hans Olav Lahlum følger amerikansk politikk tett. (Emilie Holtet/NTB)

Kaller Trump og Republikanerne «rare»

Walz lanserte nylig den nå foretrukne måten for Demokratene å beskrive Donald Trump og Republikanerne på. Få dager etter at president Joe Biden kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg i 2024, la Walz ut en video av et intervju han ga til nyhetskanalen MSNBC på X-kontoen sin.

– Dette er rare («weird», journ.anm.) folk. De vil ta bort bøker, de vil være med deg på legeundersøkelsen, det er det handler om, og ikke pakk det inn i fine ord. Dette er rare ideer. Hør på dem snakke, hør på hvordan de snakker om ting, sier Walz i intervjuet.

Under et valgmøte røpte Walz litt mer om strategien bak ordbruken. Resonnementet hans der blir tolket som et forsøk fra Demokratene på en snuoperasjon, ved å peke på absurditet, fremfor trusselen mot demokratiet, som de ikke har lyktes å nå gjennom med, har Dagsavisen tidligere omtalt.

Saken oppdateres

