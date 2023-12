– Det finnes ikke noe som heter positiv statistikk når sivile blir drept i krig

Det var en israelsk offiser som ifølge NTB først uttalte at det i gjennomsnitt blir drept to sivile i krigen på Gaza for hvert drepte Hamas-medlem. Da den israelske militære talspersonen Jonathan Conricus ble konfrontert med denne opplysningen i et intervju med CNN, svarte han at dette regnestykket var «positivt».

– Om man sammenligner med andre kriger som er utkjempet i et bymiljø mellom soldater og en terrororganisasjon som bruker mennesker som skjold, ser man at forholdet er svært positivt og kanskje unikt i verden, sier Cornicus i CNN-intervjuet.

– Det finnes ingenting som heter «positiv statistikk» over sivile drepte i krig. Dette er en statistikk man ikke kan ha. Sivile skal alltid skjermes og beskyttes. Punktum, sier en tydelig rystet Gry Ballestad i Norsk Folkehjelp.

– Ytterligere forverring

Hun er leder for Utvikling og Humanitært Samarbeid i Norsk Folkehjelp, som har drevet bistandsarbeid i Palestina siden 1987. I tillegg til å beskytte sivile er de en pådriver for å få verdens land til å underskrive en erklæring for å begrense eller avslutte bruken av eksplosive våpen i byer.

De er også en av flere humanitære organisasjoner som mandag slo alarm etter at israelske bakkestyrker i helgen gikk inn også i Sør-Gaza, som tidligere var et relativt rolig område. Dette har drevet flere hundre tusen mennesker på flukt. Tirsdag meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) at situasjonen blir verre på Gaza for hver time som går, med stadig stigende døds- og skadetall, ifølge NTB. Tirsdag ettermiddag meldte det israelske militæret (IDF) om kamper på bakken i byen Khan Younis, som ligger sør på Gazastripen. Kampfly bombet natt til tirsdag en rekke mål i Khan Younis-området, der Israel har beordret masseevakuering av 600.000 tusen innbyggere og krigsflyktninger.

FNs menneskerettighetssjef Volker Türk har sagt at hundretusener av palestinere tvinges til å stue seg sammen i stadig mindre områder, mens det ikke fins sikre steder lenger i Gaza.

– At israelske bakkestyrker nå går inn også sør i Gaza betyr en ytterligere forverring av den allerede katastrofale situasjonen for sivile. Verdenssamfunnet må kreve en umiddelbar våpenhvile, at krigens folkerett respekteres, og at beskyttelse av sivile får høyeste prioritet, sa Ballestad i en pressemelding mandag.

– En illusjon

Hun aner ikke hvordan eller hvorfor det israelske forsvaret har kommet fram til dette regnestykket om «to drepte sivile per Hamas-medlem».

– Vi vet fra verden over hva både de umiddelbare og langsiktige konsekvensene av bombing av byer er – tallet til Israel tviler vi på – og det er et fullstendig meningsløst tall for når vi snakker om menneskelige lidelser på Gaza, sier Ballestad til Dagsavisen.

– Presisjon er en illusjon når du slippet mange tonn med eksplosiver over en by. Det er så skremmende, det som skjer, sier hun.

– Hardt rammet

Et annet regnestykke fra FN viser at hittil er godt over 15.000 mennesker drept i krigen på Gaza, som brøt ut etter at Hamas gikk til angrep mot Israel 7. oktober. 40.000 mennesker skal være skadd. Minst 70 prosent av dem er kvinner og barn. Mørketallene skal være store. Dagsavisen har tidligere intervjuet Norsk Folkehjelps Per Håkon Breivik, som viste til at når våpen brukes i byer og tettbygde strøk, er 90 prosent av de skadde og drepte sivile.

– Er det noe statistikken viser, så er at det veldig mange sivile blir hardt rammet, sier Ballestad.

Den israelske hæren (IDF) har gjentatte ganger sagt at israelske styrker bruker høyteknologisk programvare for kartlegging av mål for å begrense tap av sivile liv, skriver NTB. En israelsk militærkilde sier at rundt 5000 Hamas-krigere er blitt drept under offensiven etter 7. oktober.

Rundt 1200 israelere er drept i krigen mellom Israel og Hamas. De fleste av dem ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober. Over 240 mennesker ble tatt som gisler og holdt av Hamas og andre militante grupper på Gazastripen. Flere av dem ble løslatt under den midlertidige våpenhvilen, som tok slutt fredag forrige uke.

