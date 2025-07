Thailands statsminister: Konflikten med Kambodsja kan bli til krig

Sivile kambodsjanere har evakuert grenseområder mot Thailand. Her kjører en liten gruppe bak et militært kjøretøy i Oddar Meanchey-provinsen. Heng Sinith / AP / NTB

Grensekonflikten har fordrevet over 130.000 mennesker så langt etter at det torsdag brøt ut intense kamper med jagerfly, artilleri, stridsvogner og bakkesoldater.

Natt til fredag har det blitt meldt om nye sammenstøt mellom de to sørøstasiatiske landene.

– Vi har forsøkt å inngå kompromisser siden vi er naboer, men vi har nå gitt det thailandske militæret beskjed om å handle umiddelbart i nødstilfeller, sa Wechayachai til pressen fredag.

– Dersom situasjonen trappes opp, kan det utvikle seg til krig, men foreløpig er det begrenset til sammenstøt, fortsatte han.

– Trenger ikke mekling

En landminemyndighet i Kambodsja har anklaget Thailands militære for å ha brukt et stort antall klasevåpen, og uttrykte fredag bekymring for det de kaller et brudd på humanitære regler.

Våpnene skal ha blitt brukt to ganger i løpet av 90 minutter i Preah Vihear, og satte omkringliggende lokalsamfunn i fare, ifølge Kambodsja.

Thailands utenriksdepartement har ikke svart på anklagene, men sier fredag at de anser seg forpliktet til å finne en fredelig løsning på konflikten.

– Vi trenger ikke mekling fra et tredjeland. Bilaterale mekanismer er den beste veien ut av denne konflikten, heter det i en uttalelse.

Samtidig sier Thailand at Kambodsja må stoppe volden på grensen før dialogen kan starte.

Minst 16 drept

Minst 15 personer er drept på thailandsk side – 14 sivile og én soldat – ifølge landets helsedepartement. Over 138.000 er evakuert fra grenseområdene.

Ytterligere 46 personer meldes såret, inkludert 15 soldater.

I Kambodsja er det meldt om minst én drept – en sivil person – og fem såret.

Rundt 4000 personer er evakuert fra grenseområdene i Kambodsja, ifølge myndighetene i landet. Rundt 1500 familier er evakuert fra distriktet Banteay Ampil i provinsen Oddar Meanchey, ifølge regionale myndigheter.

Grensekonflikt

FNs sikkerhetsråd skal fredag møtes for å diskutere konflikten, som for alvor blusset opp igjen torsdag da minst to sivile ble drept da soldater fra de to landene støtte sammen i et omstridt grenseområde. Begge land har anklaget hverandre for å være den som skjøt først.

Det er Kambodsjas statsminister Hun Manet som har bedt Sikkerhetsrådet om å ha et møte om saken.

Verken Thailand eller Kambodsja har så langt erklært krig mot den andre parten.

Grensekonflikten mellom de to nabolandene har eskalert siden en kambodsjansk soldat ble drept i mai.

Nylig ble fem thailandske soldater såret av en landmine mens de var på patrulje på det som skal ha vært thailandsk side av den omstridte grensa mellom Ubon Tatchathani og Preah Vihear-provinsen i Kambodsja.

Kamper også tidligere

Sammenstøtene markerer en opptrapping i det som har vært en langvarig konflikt mellom nabolandene – begge populære turistmål – om deres felles 800 kilometer lange grense.

Flere titall kilometer i flere områder er omstridt, og det har tidligere brutt ut kamper mellom 2008 og 2011. Minst 40 ble drept og titusenvis ble fordrevet. FN-domstolen kom med en avgjørelse i om flere av grenseområdene i 2013.

Kampene torsdag skjedde hovedsakelig på seks steder, ifølge det thailandske militæret, blant annet rundt to historiske templer.

(NTB)