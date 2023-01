Disse Marvel-heltene suser videre – dette kan vi glede oss til i år

Superheltfilmene er blitt den mest lønnsomme franchise i kinohistorien. og har spilt inn rundt 26 milliarder dollar (!) siden «Iron Man» hadde premiere i 2008. Det har kommet drøyt 30 filmer fra det såkalte Marvel Cinematic Universe (MCU). TV-seriene om forskjellige helter trekker abonnenter til Disney+. Og nå kommer enda flere av dem.

Ant-Man and the Wasp: Quantamania

Superheltsagaen som Marvel Studios kaller Marvel Cinematic Universe er kommet fase fem, og først ut er den tredje filmen om Ant-Man, hvor Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer og Michael Douglas er tilbake som helter i mikro-størrelse.

Ant-Man (Paul Rudd) møter Kang the Conqueror (Jonathan Majors) i «Ant-Man and the Wasp: Quantamania». Årets første Marvel-film kommer på kino 15. februar. (Jay Maidment/Jay Maidment)

Secret Invasion

At disse filmene trekker mange på kino, er kanskje noe av grunnen til at stadig flere Hollywood-stjerner vil være med på leken. Denne våren er mange store navn med når Samuel L. Jackson bekjemper romvesener i «Secret Invasion» på Disney+. blant dem Emilia Clarke («Game of Thrones») og Olivia Colman, Oscar-vinner og tidligere sett som dronning Elisabeth i «The Crown».

Norske kinotall forteller at publikum ikke er lei superheltaction. I fjor ble «Spider-Man: No Way Home» den mest sette på kino, med over 560.000 besøkende. Dermed er dette den mest sette superheltfilmen på norsk kino siden år 2000.

Guardians of The Galaxy Vol. 3

Etter at Ant-man og gjengen har slått fra seg følger Marvel på med den tredje og siste «Guardian of the Galaxy»-filmen på det store lerretet, hvor Chris Pratt har hovedrollen som Star-Lord, rompiraten med kjærlighetssorg.

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 I mai kommer den tredje og siste filmen i serien om Marvel-suksessen Guardians of the galaxy på kino. (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

The Marvels

I fellesferien kommer «The Marvels» på kino, hvor Captain Marvel møter sin unge superfan og superkollega Ms. Marvel, og hvor den ene visstnok brått skifter plass med den andre av mystiske grunner.

Iman Vellani fikk sitt store gjennombrudd i 2022, som tenåringsjenta Kamala som får superkrefter i «Ms. Marvel». Nå er hun klar for filmoppfølger. (Marvel Studios)

Året skal også by på flere superhelter med egne serier på Disney+. Og neste år fortsetter historiene som legger opp til det Marvel kaller fase seks av MCU-sagaen.

Loki 2

Sjette MCU-runde skal etter sigende avsluttes med minst to Avengers-filmer, hvor en ny generasjon helter nedkjemper superskurker – og hverandre. Når den tid kommer har en rekke figurer blitt presentert og etablert i andre figurers historier, så filmer og serier på sitt vis henger sammen i en slags rød tråd.

Serien om Loki ser derimot ut til å foregå i sitt eget univers. Andre sesong kommer antakelig utpå sommeren.

Loki (Tom Hiddleston) er tilbake i en ny sesong på Disney+ i år. (Marvel Studios/Disney+)

Echo

Det er ikke altfor lenge til «Echo» kommer, serien om bandelederen introdusert i «Hawkeye» i 2021. Den nye skal visstnok by på både Daredevil og Kingpin.

ECHO Alaqua Cox spiller Echo/Maya Lopez i den kommende serien om bandelederen som skifter retning, i en av årets serier på Disney+. (Chuck Zlotnick/Chuck Zlotnick)

«Hawkeye» bød på flere karakterer som dukker opp i andre Marvel-historier på skjerm og lerret,». Og den første Marvel-serien «WandaVision» redet grunnen for Disney+-serien «Agatha: Coven Of Chaos» (april) og «VisionQuest» (kommer seinere).

Gamle Hawkeye (Jeremy Renner) får selskap av etterfølgeren sin Kate Bishop (Hailee Steinfeld), en helt i den neste generasjon Avengers som også kommer kino etter hvert. (Chuck Zlotnick)

Black Panther: Wakanda Forever

Fjorårets siste Marvel-film debuterer på TV og Disney+ den 1. februar, og den kan også få en egen spin off om den militære lederen Okoye. I 2024 kommer filmen «Thunderbolts» hvor Julia Louis-Dreyfus er med som Valentina Allegra de Fontaine, sist sett i «Black Panther: Wakanda Forever», blant annet. Der ble også Ironheart presentert, helten med egen serie på Disney+ i år og sikkert med i de kommende «Avengers»-filmene som venter i 2025 og 2026.

Den tøffe militærlederen Okoye (Danai Gurira) fra Wakanda kan dukke opp i sin egen nye serie på Disney+, i følge skuespilleren selv. (Marvel Studios/Marvel Studios)

Og flere filmer og serier skal det bli, ifølge MCU-boss og produsent Kevin Feige, som har fortalt at han og Marvel har prosjekter på gang for de neste ti årene, minst. Da er den nye serien om Daredevil ikke inkludert, som skal komme neste år.

Daredevil: Born Again

Daredevil (Charlie Cox) har dukket opp flere ganger i Marvel-historier den siste tida. I år er han med i «Echo». I 2024 er helten tilbake i sin en egen ny serie. (Patrick Harbron/Netflix)





Marvel-eier Walt Disney Company gir selvsagt ikke slipp på tidenes mest lønnsomme franchise. Det er med andre ord bare å stålsette seg, alternativt se fram til framtidige kinobesøk med eventuelle barnebarn. Her er oversikten over hva som venter.

Marvels neste filmer og serier

«Ant-Man and The Wasp: Quantumania», film, premiere 15. februar

«Agatha: Coven Of Chaos», Disney+, april

«Guardians of the Galaxy», film, premiere i mai

«Secret Invasion», Disney+, denne våren

«Loki» sesong to, Disney+, sommersesong

«The Marvels», film, juli.

«Ironheart», Disney+, 2023

«Echo», Disney+, 2023

«Daredevil: Born Again», Disney+, 2024

«Deadpool 3», film, 2024

«Captain America: New World Order», film, 2024

«Thunderbolts», film, 2024

«Blade», film, 2024

«Fantastic Four», film, 2025

«Avengers: The Kang Dynasty», film, mai 2025

«Avengers: Secret Wars», film 2026

«Thor 5», film, 2026–27.

Mer: Shang Chi 2, Doctor Strange 3, Spider-Man 4, «Armour Wars».

Serier som skal være på gang: «Okoye», «VisionQuest», «Nova», «Wonder Man».

