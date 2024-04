500 dager igjen til valget: – Fullt mulig for oss å vinne, sier Støre

– Det er et valg som vi kan og skal vinne. Det er fullt mulig. Det er veldig jevnt mellom de to sidene i norsk politikk, sier Støre til NTB.

Han mener at økonomien til nordmenn allerede er i bedring, og tror at folk vil legge merke til grepene regjeringen har gjort.

– Jeg har veldig sterk tro på at når folk opplever at økonomiutsiktene bedres, så blir også resultatene av den politikken vi fører synligere og tydeligere for folk. Det tror jeg kan gi oss økt oppslutning, sier han.

Statsministeren viser til et lønnsoppgjør på 5,2 prosent i år og en anslått prisstigning på rundt 4 prosent.

– Det ligger an til god pluss i kjøpekraften for folk i år. Og det er viktig etter flere år med minus, sier Støre.

– Folk skal få bedre råd

Norges Bank mener samtidig at rentetoppen er nådd, påpeker han.

– Renten biter mest nå, når den er på sitt høyeste. Renten er Norges Banks ansvar, men vi håper den skal peke nedover så snart som mulig, sier Støre.

– Men det er vel ikke regjeringen direkte som har sørget for lønnsoppgjøret og nedgangen i prisveksten?

– Når folk opplever at økonomien blir vanskelig, så peker de på regjeringen. Når vi nå nærmer oss et vendepunkt, så mener jeg regjeringen også kan si at vi har gjennomført mye politikk som bidrar til at folk skal få bedre råd gjennom styrking av viktige velferdstjenester, sier statsministeren.

Støres liste

Støre viser til at regjeringen har tatt mange grep for å holde igjen i norsk økonomi.

I tillegg har han med seg en liste til 500-dagersintervjuet som viser flere konkrete grep for å gjøre hverdagsøkonomien bedre for mange.

På listen står det: Økt barnetrygd, kutt i barnehagepriser, Gratis SFO på 1. og 2. trinn, strømstøtte, økte pensjoner, økt studiestøtte, økt borteboerstipend, kutt eller uendret skatt for 85 prosent av befolkningen, økte minstesatser for uføre fra 1. juli, økte sosialhjelpssatser, halverte ferjetakster, halverte makspriser på anbudsrutene på fly og økt reisefradrag for pendlere.

– Mange av disse grepene vedtok vi i fjor, mens de får betydning fra i år, sier han.

– Fra 1. august vil 400.000 småbarnsforeldre oppleve at barnehageprisene går ned og at SFO blir billigere. Studentene vil oppleve det på studiestøtte, pensjonistene vil oppleve det på pensjon og reguleringer, sier Støre.

– Men ikke alle har barn i barnehagen eller er på pensjon. Er det noen grep gjelder for hele det brede laget av befolkningen?

– Det viktigste vi kan gjøre for det brede laget av befolkningen er å bidra til at prisstigningen fortsetter ned. Det gjelder alle. Samtidig dekker summen av denne listen veldig mange folk i Norge.

Omvendt situasjon

Nå gjør regjeringen seg klar for 500 dager hvor de skal kjempe for å beholde makten.

Spoler vi tilbake til april 2020, altså like lang tid i forkant av forrige stortingsvalg, så hadde de rødgrønne partiene et solid overtak på de borgerlige med 96 mandater mot 73, på snittmålingen utarbeidet av Poll of polls.

Ser vi på målingene fra april i år, er situasjonen snudd nesten helt rundt og de borgerlige har til sammen 90 mandater, mot 79 til de rødgrønne.

– Vi må hente flere av de velgerne som nå er usikre og «på gjerdet» til vår side. Vi må også hente de som jeg sier er «til låns», som har gått særlig til Høyre.

PS! Den offisielle valgdatoen for 2025 er ennå ikke satt, men sedvanen har vært å ha valg den andre mandagen i september, som altså vil være 8. september neste år.

– Valgloven fastslår at valgdagen skal være en mandag i september, men hvilken mandag fastsettes av Kongen i statsråd i forkant av hvert valg. I forkant av valget i 2023 ble valgdagen fastsatt i april 2023, opplyser Valgdirektoratet til NTB.

