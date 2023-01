Nå er oppfølgeren til «Band of Brothers» klar

At Hollywood-duoen Spielberg og Hanks har jobbet med en tredje miniserie basert på hendelser fra andre verdenskrig har vært kjent i mange år. Og forventningene er enorme til «Masters Of The Air», oppfølgeren til krigsseriene «Band of Brothers» og «The Pacific» som kom ut i 2001 og 2010.

Kampen mot fascismen

Det er flere grunner til at forventningene er store til serien som ifølge manges håp og spekulasjoner skal ha premiere denne våren på Apple TV+. For dette er neste kapittel i hobbyprosjektet til to av de flinkeste menn i Hollywood, og som bruker berømmelse og ressurser til å minne allmennheten om fascismens vesen og hva det koster å nedkjempe den. At serien har et budsjett på over 2 milliarder kroner, sier litt om ambisjonene bak «Masters Of The Air».

«Masters Of The Air» inkluderer Elvis-skuespiller Austin Butler i en av hovedrollene som major i det amerikanske flyvåpenet. Serien er basert på virkelige hendelser fra flytoktene over Europa på slutten av andre verdenskrig. (Skjermdump av promotrailer fra AppleTV+). (AppleTV+)

At Cary Fukunaga («True Detective», «No Time To Die») er med på regisiden lover også godt for kvalitetene. Samt at manus til serien har med mye av samme mannskap som i de to foregående seriene. Innspillingen av serien var ferdig i fjor vår, og siden har publikum ventet på nytt om premieredato.

[ Fra den kommende NRK-serien «Makta»: Se de første bildene ]

HBO-klassikeren «Band Of Brothers»

HBO-serien «Band Of Brothers» står igjen som en sterk krigsskildring og en mektig TV-opplevelse, over 20 år etter at serien hadde premiere. (HBO)

Den største grunnen til at årets serienyhet får mye oppmerksomhet er «Band of Brothers» fra 2001, krigsserien som mange kjøpte på DVD-boks her hjemme og hadde som sin romjulsserie det året. Serien følger en tropp amerikanske soldater som forbereder og deltar i frigjøringen av Europa mot slutten av andre verdenskrig, og den vakte berettiget oppsikt. Dette var en TV-serie preget av virkelig heltemot, som skildret faktiske hendelser og folk som var med. Den var en dramatisk og levende skildring av krigens sanne natur, av virkelige hendelser og viktige slag, og av heltemot i en avgjørende fase av krigen. Serien byr på stor fortellerkunst og var TV av filmatiske dimensjoner.

[ Finn en bra serie på våre strømmelister ]

Basert på krigshistorien

HBO-serien vant en drøss av Emmy og Golden Globe-priser i 2002, og hevet terskelen for hva TV-drama kunne være. Den byr også den sterkeste epilogen i manns minne, i form av intervjuene med de aldrende menn, de gjenlevende veteranene som var med i det amerikanske Easy Company serien skildrer. «Band of Brothers», eller «Krigens Brorskap» som den het da NRK viste serien, er basert på boka av samme navn, skrevet av forfatteren Stephen Ambrose som intervjuet spesialtrente fallskjermjegerne i dette Easy Company om hva de hadde opplevd i strid. TV-serien ble også gjennombruddet til skuespillere som Damian Lewis, seinere sett i «Homeland» og «Billions».

«Band Of Brothers», kalt «Krigens brorskap» på norsk er basert på historikeren Stephen Ambroses intervjuer med de overlevende fra det amerikanske fallskjermjegerkorpset Easy Company. Damian Lewis (til venstre) spiller en av hovedrollene og fikk sitt gjennombrudd som skuespiller i serien. (HBO)

Store tap

Den nye serien er også basert på virkelig historie og skjebner, skildret i krigshistoriker Donald L. Millers bok «Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi German» fra 2007. Ifølge forhåndsomtalen skal TV-versjonen handle mye om mannskapet i et av de amerikanske bombeflyene fra 8th Air Force.

[ Et kapittel norsk krigshistorie: Kampen om Narvik ]

«Masters Of The Air»: Den forventede storserien fra AppleTV+, og den tredje krigsserien fra Tom Hanks og Steven Spielberg. Serien skildrer amerikanske piloter i kamp over Europa. Bildet er en skjermdump fra promotrailer AppleTV+ har sluppet. (AppleTV+)

De er på tokt over fiendtlig territorium, når de havner i en kamp for livet i møtet med tyske kampfly. Det foregikk en hard kamp i luften, som på land. Ifølge det amerikanske 390th Memorial Museum mistet dette 8th Air Force 26.000 menn i kamp, og 28.000 menn endte som krigsfanger. Over 10.000 fly ble skutt ned – 4754 av dem var bombeflyene av typen B-17.

Arkivfoto av de amerikanske bombeflyene B-17, også kalt flyvende festninger ute på tokt over Ungarn i 1944. (Wikimedia Commons)

Nye stjerner i hovedrollene

Rollene i den nye serien spilles av amerikanske og britiske skuespillere som har vunnet mye ære og berømmelse siden de fikk rollene i Hanks og Spielbergs nye mega-prosjekt for to år siden. Her er Austin Butler, belønnet med Golden Globe for skuespillerinnsatsen som Elvis Presley i Baz Luhrmanns film. Han skal spille major Gale Cleven. En annen stor rolle har Barry Keoghan, kjent fra «Dunkirk», «The Green Knight» og «The Banshees of Inisherin». De har base i England, en militærleir bygget spesielt for TV-produksjonen, og en kulisse som ifølge engelsk presse har kostet 50 millioner kroner.

[ På Viaplay: Mads Ousdal er god som arrogant og dødssyk lege ]





Realistiske og brutale fortellinger

Dette er den tredje stort produserte krigsserien fra Tom Hanks og Steven Spielberg, en serie som siden prosjektet ble lansert har gått fra HBO til Apple TV+. Serien føyer seg dermed inn blant filmene som Tom Hanks har gjort for Apple TV+, blant dem krigsfilmen «Greyhound», hvor Hanks selv spiller marineveteran i ledelsen for en konvoi av skip i strid med tyske ubåter.

«Greyhound» er en klassisk krigsfilm med Tom Hanks i hovedrollen som lederen av en konvoi skip i kamp med tyske ubåter. (AppleTV+)

«Band Of Brothers» og «The Pacific» er fortsatt å se på HBO Max. Og selv om begge seriene byr på tøffe og realistiske krigsskildringer, er det «The Pacific» som byr på den sterkeste og mest krevende seeropplevelsen. Serien følger tre soldater under krigshandlingene mellom Japan og de allierte i Stillehavet. Der «Bands Of Brothers» fortalte om heroisme og båndene som ble skapt under store prøvelser, er «The Pacific» en mørkere historie med fokus på krigens grusomhet og hvor lite menneskeliv var verdt de i brutale krigshandlingene på stillehavsøyene mot slutten av.

«The Pacific» fra 2010 serie nummer to i Tom Hanks og Steven Spielbergs serie om virkelige hendelser under andre verdenskrig. Denne bød på brutale scener som foregikk under stillehavskrigen. (HBO/HBO)

Denne serien er basert på memoarene til tre amerikanske soldater som var med i flere voldsomme slag under stillehavskrigen, og byr på scener det er vanskelig å glemme. Dermed er det lett å anta at «Masters Of The Air» ikke vil være en Biggles-fortelling eller «Top Gun»-action fra krigens dager. Den som forventer er en Hollywood-skildring av heltemodige amerikanske soldater som nedkjemper tyske nazister i fleng noen kilometer over bakken risikerer å bli skuffet. AppleTV+ har så langt vært tilbakeholdne med materiale og detaljer som premieredato, og bare offentliggjort kort trailer som promo. Serien er forventet å ha premiere i løpet av denne våren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen