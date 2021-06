HBO Nordic: De beste seriene

Mare er etterforskeren og byen er Easttown i dette krimdramaet fra HBO som har fått kritikerne til å juble siden premieren! Kate Winslet gjør seg fortjent til skrytet, for hun gjør skikkelig inntrykk i rollen som Mare Sheehan, etterforsker, mor og farmor, en sliten, ensom og lei, en menneskelig skikkelse mer realistisk enn vi er vant til i en setting som en krimserie. På kontoret unngår de henne helst, og hjemme har hun en litt overbærende, oppegående tenåringsdatter og en heller syrlig mor – spilt av den alltid gode Jean Smart.

Serien presenterer seg som en grå og grell historie fra første stund med bilder av en stusslig utseende nedslitt og grått småbysamfunn, tydeligvis preget av motgang og nedgang.

GRÅ OG GRELL MARE Mare Sheehan får akkurat det hun ikke trenger - en ny drapssak i Easttown (HBO/NTB kultur)

Mare er drapsetterforsker og veteran i politiet, men trår også til for gamle damer som ringer henne personlig når de mener de har sett pervoer bak huset, og hun er fortsatt så mye politi at hun kaster seg ut i jakten på innbruddstyver over rustne gjerder i forfalne villastrøk. Dette foregår i en småby i Pennsylvania, et lokalsamfunn det er lenge siden gjerdene var hvitmalt. Dette stedet kan sammenlignes med de kjipe stedene første og tredje sesong av «True Detective», men samtidig er skildringa av menneskelig ødslighet og traurig realisme så troverdig at serien unngår å bli en TV-typisk episk noir-krim.

Et skikkelig krimdrama er det også. Mare har jobbet i ett helt år med en forsvinningssak – eller latt som – for å finne ut hva som kan ha skjedd med en ung jente i byen. Ingen spor eller et lik er funnet, og Mare får stadig pepper av jentas mor, av lokal-TV og sjefen, samtidig som hun bebreider seg selv for å ikke klare å løse saken.

«Billions»

Den alltid knallgode Paul Giamatti er statsadvokat med egen agenda, og Damian Lewis («Band of Brothers», «Homeland») spiller cowboymilliardær Axe. Her handler det om penger, makt, politikk og egoer. Er kommet til sesong fire.

Intrigemessig er dramaet litt ujevn, men på sitt beste er dette stor underholdning og det sterke castet gjør alltid en god jobb med å dra historien i havn. Karakterisert i The Guardian som smartest av alle tulleserier på TV akkurat nå, en litt streng, men tidvis presis beskrivelse.

Gjengen i Billions er klare for sesong fem. (HBO)

Fire sesonger «Billions» er ute på HBO Nordic nå. Seson fem er i kjømda.

Alex Garland har laget fascinerende sci-fi på film, her har han kastet seg over dramaformatet med en thriller om kvantefysikk, fraktalgeometri (?), grenseløse ambisjoner og umenneskelige gjerninger. Koderen Lily Cham (Sosoya Mizuno) jobber i SiliconValley-selskapet Amaya og som risikerer jobb og liv når hun prøver å finne ut hva som skjedde med kjæresten – som jobber samme sted. Amaya ledes av superriking og dataguruen Forest, spilt av Nick Offerman – mest kjent som Ron Swanson i komiserien «Parks and Recreation\».

Forest er mest av alt opptatt av Amayas aller helligste lab – Devs, der programmererne prøver å knekke kodene til tid og rom, så å si. Garland har skapt et visuelt imponerende og ubehagelig miljø, en futuristisk nåtid hvor stemningen er kjølig, guffent og spennende.

Lily (t.v:) prøver å finne ut hva som har skjedd med kjæresten Sergei i sci fi-thrilleren Devs. (HBO)

En av vinterens og årets sterkeste TV-opplevelser er denne britiske serien om da aidsepidemien spredte seg i 1980-tallets Storbritannia skildret via en vennekrets av unge homofile i London. Den er dels personlig basert på serieskaper Russel T. Davies egen tilværelse på denne tida, som tidligere har stått for «A Very English Scandal» blant annet. Ikke før har unge Ritchie etablert seg i London for leve blant sine egne før det mediene kalte homsepesten begynte å spre seg i homofile miljøer der og i andre land. Historien om hvordan dette påvirker livet til Ritchie, Jill, Colin, Ash og de andre er levende og rørende skildret, men like sterkt inntrykk er skildringa av hvordan myndigheter og helsevesen valgte å se bort og gjøre minst mulig, siden det dødelige viruset «bare rammet disse mennene».

[ Martin Angeltvedt i Helseutvalget: – Jeg kom ut som homofil på åttitallet og tok min første hiv-test i 1988. Wow, å se denne serien blir som om det var i går ]

HBO Its a Sin Ritchie (Olly Alexander) sin bestis Jill (Lydia West) oppdager en total mangel på informasjon og interesse fra offentlighet og helsemyndigheter, når hun begynner å reagere på at venner og bekjente i omgangskretsen blir syke og dør av en sykdom få vet om. Foto: HBO Nordic (HBO Nordic)

«Hadde dette vært farlig, hadde det jo stått noe i avisene om det!», konstaterer Ritchie. Den ståltroen på allmennhetens inkluderende natur og menneskesyn er litt rystende og framstår veldig naivt, når man i ettertiden vet hvor lang tid det tok for den ble et tema i offentligheten og helsevesenet i forskjellige land begynte å agere.

Det er fort gjort å føle seg lei av skuespillere om de har vært med i halvgode komiserier man har sett altfor mye av på TV. Som for eksempel Kaley Cuoco fra «The Big Bang Theory», hun pene som blir sammen med den mest normale i geni-kollektivet til Leonard og Sheldon.

I «The Flight Attendant» spiller hun Cassandra Bowden, en festglad og forholdsvis tørst flyvertinne som klarer å holde på jobb og maska tross alkoholproblemene sine fordi hun holder seg til en overfladisk livsstil. Hun flyr fra sted til sted og våkner opp på hotell med den ene og den andre uten å noen gang stoppe og tenke over livet. Hvorfor hun lever på denne måten får vi forklart etter hvert, og det nettopp fokuset på fortids hendelser og menneskelig bagasje som gjør at «The Flight Attendant» er en serie over snittet av spenningsbaserte historier som dette. Kaley Cuocos solide innsats som utfreaka og modig under press, bidrar også til at serien har mer nerve og tilstedeværelse enn la oss si den atskillig mer hypede «The Undoing» som også er på denne strømmeren.

Kaley Cuoco havner i trøbbel i «The Flight Attendant». (HBO Nordic)

En morgen våkner Cassie med en drept kjekkas i hotellsengen, og husker ikke noe av hva som har skjedd. Det er starten på et krimkomidrama som er litt i slekt med «Killing Eve» i måten serien leker med vante sjanger og bringer noe friskt til skjermen. Sesong to er bestilt.

Ethan Hawke er i imponerende energisk form som en innbitt og rabiat John Brown, slavemotstanderen og geriljaleder som forsøkte å nedkjempe slavehandelen i USA før borgerkrigen. Men showet tilhører Joshua Caleb Johnson i rollen som Onion også.

Ethan Hawk som John Brown i en av årets sterkeste rolleprestasjoner, intet mindre. (HBO)

«Noe av dette har skjedd», konstateres det før hver episode her, og sånn løser man dramatiseringer av historien på. Dette er kvikt, frekt, menneskeliggjørende og fortellende historisk drama med humor og innsikt, laget av folk som ikke har lansert serien med «Atlantic Crossing»-holdninger som «Bevis at det ikke har skjedd da!!».

«I May Destroy You»

BBC og HBO stilte med pengene, men det er Michaela Coel (tidligere sett i «Black Earth Rising») som står bak serien som vakte berettiget oppsikt i sommer.

Arabella (Michaela Coel) får tilværelsen snudd på hodet når hun blir utsatt for et seksuelt overgrep på byen (HBO Nordic)

Hun spiller Arabella, blogger og aspirerende forfatter som blir dopa ned og voldtatt på byen, og bruker lang tid på å bearbeide det som har skjedd. Blant annet ved å vanke på stedet overgrepet skjedde. Hun har med seg bestevennene sine, også de unge voksne som prøver å finne seg sjæl, for å bruke klisjeen. Dette er brutalt nakent, men også frilynt og mørkt humoristisk, og Coels skildring av sårbarhet setter seg i kroppen.

[ Michaela Coel laget serie om sine egne traumer etter overgrep og sextrakassering, og gråsonelandet der imellom ]

Israelsk serie om Jom Kippur-krigen i 1973 som har navn etter området hvor de mest intense kampene foregikk på Golanhøydene.

Syria satset på å ta de israelskkontrollerte områdene under en jødisk høytid, men møtte hard motstand mot undertallige israelske styrker. Veldig gripende, realistisk og vellaget.

Historien om hvordan den berømte Perry Mason ble en dyktig skrankeadvokat er en overbevisende miks av levende, moderne TV-drama og klassisk krim noir. Vår mann Perry er en sliten, nedtrykt og blakk privatdetektiv og har en advokat-tittel han ikke bruker til noe, når han får en sak som er så grusom at han tar seg sammen. Perry Mason spilles av Matthew Rhys, han fra «The Americans», og er overbevisende som forsoffen mann med mektige krefter imot seg i et klassisk detektiv-univers à la Los Angeles på 1930-tallet. Perry Mason har overbevist publikum og kritikere i den grad at HBO har bedt om å få en sesong to.

Perry Mason. (HBO Nordic)

Hva hadde skjedd om fascistene overtok Det hvite hus i USA? Tematikken i denne serien basert på Philip Roths roman «Konspirasjonen mot Amerika» er dramatisk aktuell i 2020. Serien forteller en alternativ historie om hvordan en fascistisk demagog, den Hitler-støttende flypioneren Charles Lindberg vinner valget og blir amerikansk president på 1940-tallet.

Winona Ryder har en av rollene i The Plot Against America. (HBO Nordic)

Boka er fra 2004. I 2020 har den politiske romanen for mange likhetstrekk med dagens USA at den kan avfeies som fri diktning. Den følger den jødiske familien Levin, som får merke på huden hvordan fascistene får fotfeste under Lindbergh, både av den truende bermen som marsjerer i gatene og samfunnssystem som blir stadig mer undertrykkende, litt etter litt i takt med at antisemittismen får friere tøyler. Bak serien står to av amerikansk dramas beste dramaskapere – David Simon og Ed Burns, også kjent som duoen bak mesterverket «The «Wire», som også er å se på denne strømmer. De har skapt et lekkert skildret og levende samfunn rundt familien Levin i Newark, New Jersey anno 1940-tall, med datidas mote, interiør, bilstall og arkitektur, tidvis i scenografi som kunne vært skapt av maleren Edward Hopper.

«The Great»

Opplagt, respektløst og morsomt komidrama, og på ingen måte en faktabasert framstilling av Katarina den stores ferd til makten i det veldige riket i øst. Manus er ført i pennen av Tony McNamara, manusforfatteren bak kostymedramaet «The Favourite», den mest prisnominerte filmen fra 2018 som sikret Olivia Colman en Oscar for rollen som Englands dronning Anne. «The Great» byr på samme absurde humor.

Katarinas møte med kommende ektemann, den mektige, umodne gjøken, tsar Peter blir ikke som hun hadde drømt om i «The Great». (HBO)

Elle Fanning spiller den unge tyske prinsesse som blir sendt il Russland for å gifte seg med tsar Peter, en ung, oppfarende og bortskjemt enehersker, spilt at Nicholas Hoult. Det er bare å ønske ekteparet lykke til. Sesong to er på gang.

«Bosch»

Sesong seks i serien om L. A.s garva politietterforsker er nest siste historie vår mann Harry Bosch. Her får han en ny utfordring. Høyradiaktitvt materiale er havnet på avveie etter et drap i den folkerike filmbyen, materiale som terrorister kan bruke til å lage sktine bomber. Dette er fortsatt tøft, bistert, forholdsvis lavmælt og den beste politiserien på skjermen. Vil du ha noe mer gemyttlig i denne sjangeren – sjekk ut nyheten «The Rookie» på TV 2 Sumo, den er fin den også.

Men Harry Bosch er drapsetterforsker i Los Angeles, og hans personlige historie gjør ham innbitt på jobben, i den grad at han sverger overfor pårørende at gjerningsmenn og mordere skal få sin straff. Den sjuende og siste er filmet ferdig og premiereklar sommeren 2021.

Partnerne Harry Bosch (Titus Welliver) og Jerry «J» Edgar (Jamie Hector) løser sin siste saker sammen i LA-politiets Hollywood Division i syvende og siste sesong av «Bosch». (Amazon Prime Video/Hopper Stone / Amazon Studios)

«Nox»

Fransk krim er ikke hverdags på norsk fjernsyn. «Nox» viser at de også kan lage skikkelige saker i denne sjangeren, og som byr på noe helt annet enn hygge- og kosefokuset som preger altfor mye nyprodusert krim. «Nox» er original, skummel og underholdende, og serien har en reell tøff dame i hovedrollen. At serien er produsert av Canal Plus, samme selskap som står bak «Le Bureau» er et signal om at dette er skikkelige saker. Og klaustrofobisk, siden mye foregår nede i tunnelsystemet under Paris.

Politietterforsker Julie (Maïwenn) er på jobb med partneren sin i tunnelene under Paris når hun blir søkk borte. Dette får moren, (Natalie Baye) pensjonert politi selv, uredd, tøff og det som på høflig kalles ukonvensjonell, til å sette i gang leting på egen hånd. Dette fører til funn av døde nede i tunnelene, folk som ingen savner – eller ikke våger melde savnet. Dette setter i gang flere handlingstråder, og Julies mor vil på ingen akseptere politiets teorier.

Julie forsvinner sporløst mens hun og partneren Berger er nede i tunnelsystemet under Paris. Moren til Julie tvinger ham til å være med på letingen. Foto: Canal Plus (Canal Plus)

«ZeroZeroZero»

Italienske Roberto Saviano – journalisten bak boka «Gomorrah» – må leve et liv i skjul for mafiaen i Napoli, men dødstruslene skremmer han ikke fra å skrive nye bøker om organisert kriminalitet. Dette er serien basert på boka med samme navn, et åtte episoders drama om den globale kokainindustrien. Handlingen foregår flere steder på kloden. I Calabria i Italia kommer den gamle mafiasjef Don Minu opp fra bunkersen han har bodd i mange år.

Mafiasjefen Minu dukker opp fra bunkersen. (HBO Nor)

Don Minu bestiller fem tonn kokain fra Mexico som skal sørge for fred mellom alle familiene i regionen. I Mexico er de militære ledet av på jakt etter Monterreys mektige narkobaroner bak gjengen kalt Firmaet. I New Orleans bor den lille, rike shippingfamilien Linwood, far, datter og sønn, som sørger for å holde selskapet sitt flytende ved å frakte kokainen over Atlanterhavet, i dette tilfellet fra Mexico til Europa.

Dette er dystert, kjølig og intenst skildra. Liker du «Narcos», «Gomorrah» og «The Wire» er «ZeroZeroZero» absolutt en serie å få med seg.

«The Outsider»

At det lages for mange serier og filmer basert på Stephen Kings romaner og historier er det ingen tvil om, all den tid det er få av dem som klarer å gjenskape spenningen og uhyggen fra skrekkmesterens penn. Denne ti episoders HBO-serie er en mer vellykket dramatisering, en miks av tradisjonell krim og overnaturlig ondskap lagt til et klassisk Stephen King-univers – en idyllisk, søvnig amerikansk småby.

Ben Mendelsohn gjør gode roller uansett hvor han er, «The Outsider» er intet unntak. (HBO Nordic)

Politimannen Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) får en tilsynelatende åpenbar drapssak i hendene, når en mann i lokalsamfunnet har drept et barn på grusomt vis. Drapssaken trigger noe i etterforskeren på det personlige plan, fortsatt i sorg over tapet av sin unge sønn. Flere uforklarlige sider ved drapet får byens myndighetspersoner til å kalle inn en utradisjonell privatetterforsker for å finne svar. Handlingen er skildret i en lavmælt tone og dus belysning, noe som skaper en trist og resignert atomære over forestillingen, men det stillegående dramaet er også med på å bygge opp uhyggen.

«Kidding»

Denne briljante, og akk så såre, komedien hadde fortjent et mye større publikum! Jim Carreys spiller USAs største barne-TV-onkel Jeff, for alle barn bare kjent som Mr. Pickels. Programmet er også familiebedriften, og når han får personlige problemer påvirker det hele familien. At handlingen foregår i et skrudd barne-TV-univers formet av Michel Gondry er med på å gjøre dette til en original og fascinerende forestilling.

Første sesong etterlot Jeff på et ganske mørkt sted, noe som ikke lover godt for TV-karrieren hans. Nå er Mr. Pickels endelig tilbake, i denne forsinkede premieren av sesong to.

Barne-TV-onkel Mr. Pickels, Jim Carreys første TV-rolle på 25 år, er tilbake i TV-studioet sitt i sesong to av «Kidding», en morsom, mørk og rørende komedie. (HBO)

En vellykka, morsom og original norsk serie. Noe så sjeldent som en sci fi og tidsreisedrama med et treffende satirisk skråblikk på det norske sosialdemokratiet i møte med innvandrende folk fra fortidas Norge.

Faktisk noe av det bedre laget av norsk drama noensinne. Og nå er serieskaperne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin i gang med sesong to.

Nicolai Cleve Broch er god som den slitne Lars Haaland, politimannen som får tidsreisekrimsaker i hendene.

«Fremvandrerne» med Nicolai Cleve Broch og Krista Kostonen som politi i et Oslo fullt av tidsvandrere. Et av høstens absolutte høydepunkter på TV. FOTO: HBO NORDIC

Han får uønsket hjelp av den uredde og uortodokse eks-skjoldmøy, nå politietterforsker Alfhildur Enginsdottir (Krista Kostonen).

Den beste vampyrdokumentaren på nettet akkurat nå! En absurd og morsom komiserie fra newzealandske Jemaine Clement («Flight of the Concords») og «Thor: Ragnarok»-regissør Taika Waiti.

Nandor, vampyr som egentlig drømmer om å bli amerikansk statsborger for å få delta for USA i sommer-OL (HBO)

Vi følger en gjeng litt forkomne vampyrer fra diverse tidsepoker som bor i samme kollektiv på Staten Island i USA. Herlig teit, originalt og veldig morsomt. Bør oppleves!

Bill Hader spiller Barry, leiemorder med tidvis skrupler som får ambisjoner om å gjøre skuespiller av seg etter å ha gjort en jobb med en amatør i yrket. Veteran Henry Winkler (Fonzie i «Happy Days») spiller Barrys nye, uanende mentor.

Prisbelønt mørk komedie med dramamuskler. Sesong tre er på gang. Bill Hader er også serieskaper bak serien som blir stadig morsommere etter hvert som Barry blir innhentet av fortida han forsøker mer og mer å fjerne seg fra.

TV-komiker og serieskaper Bill Hader er Barry, leiemorderen det går an å føles litt synd på. (HBO)

Australske serier er mer enn «Neighbours»! Denne mørke komedien handler om ekssoldaten Ray Shoesmith, nå dørvakt, torpedo og leiemorder etter behov, i en søvnig australsk forstad. Han må balansere jobben med helgepapparollen, en kjæreste som må sies å være utenfor hans liga, og være en støtte for hans svært muskelsyke bror.

Dette går så som så, men Ray – som bare tyr til vold når han må, og når noen fortjener det – er heldigvis utstyrt med australsk sindig «greit nok»-innstilling til det meste.

Ray spilles av Scott Ryan, som også er mannen bak serien. Foto: HBO Nordic (HBO)

Mediekritikk i dramaform, basert på virkeligheten: Og en samfunnsfagtime, til skrekk og advarsel. Russell Crowe gjør en overbevisende tolkning av Roger Ailes, en kynisk høyrekonservativ amerikaner og et populistisk politisk talent. Ailes så en gedigen forretningsmulighet i Rupert Murdochs Fox News i 1996, en høyrepolitisk TV-kanal av som appellerer til folks misunnelse, frykt og følelser.

Det gjør inntrykk å høre Ailes etablere retorikken og konspirasjonsteoriene som preger politikk og sosiale medier den dag i dag, også her til lands. Som her hjemme i jula 2019, når høyresida framstiller seg som tapre forsvarere i en ikke-eksisterende kamp mot den norske jula.

Russell Crowe, stor i dobbelt forstand som Roger Ailes i «The Loudest Voice». (HBO Nordic)

«True Detective» har vært så som så etter den første sesongens suksess i 2014, men den kan sees i tre sesonger på HBO. I sesong en møter vi de to drapsetterforskerne Rust Cohle (McConaughey) og Martin Hart (Woody Harrelson) som får et grotesk ritualdrap å jobbe med.

De er et umake par, som i enhver god krim, vidt forskjellige typer, og plaget av personlige svakheter. Vi møter dem med mange års mellomrom, spredt over to tiår. Sesong tre fra 2019 fulgte den samme formelen, men den var også en detektivfortelling mer gripende enn sjangeren vanligvis klarer å være.

Rust Cohle (Matthew McConaughey) og Martin Hart (Woody Harrelson), store i «True Detective», sesong 1. (HBO)

Engelsk politiserie for de med krimabstinenser, men denne fra Paul Abbott («Shameless», «State of Play») er røffere, morsommere og kvikkere enn seriene vi serveres i påsken. I tillegg er overgrepene råere og humoren mørkere, kanskje fordi dette foregår i det fattigste Manchester. På plass med tre sesonger.

(Ryan Mcnamara)

HBO Nordic. Den morsomste skolekomedien siden «Community». Harvard-professor Jack Griffin (Glenn Howerton, kjent fra «It’s Always Sunny in Philadelphia) har fått sparken og må reise hjem til Toledo, Ohio og bli lærer på Whitlock High. Svært morsom og sympatisk på de riktige stedene, TV-komediependler Patton Oswalt er stor i rollen som rektor. To sesonger.

To gode venner i «A.P. Bio», Glenn Howerton og Patton Oswalt som lærer og rektor i denne skolekomedien. (NBC/Ron Batzdorff/NBC)

Sandra Oh er glimrende som den tidvis livredde agenten på jakt etter den labile leiemorderen Villanelle (Jodie Comer). Sesong en i serien var med på å sikre serieskaper og manusforfatter Phoebe Waller-Bridge ry som en genial TV-skaper.

Villanelle, ikke særlig til prinsesse i den populære, kritikerroste og originale «Killing Eve».

Da sesong to ble laget var hun opptatt med å gjøre tilføre den nye James Bond-filmen det lille ekstra, men historien om Eve og Villanelle er fortsatt en original, mørkt humoristisk og brutal opplevelse. Sesong tre er underveis.

Miniserien som skremte nordmenn på apoteket for å sikre seg jod-piller våren 2019! «Chernobyl» gjenforteller historien om tidenes verste atomkatastrofe er blitt en råsterk TV-opplevelse, en skrekkfilm fra virkeligheten. Noen seere ble så redd for atomtrusselen at norske apoteker kunne melde om rekordsalg av jod-piller.

En av de sterkeste TV-opplevelsene fra 2019 var denne dramatiseringen om den verste, kjente atomkatastrofen i menneskehetens historie. (HBO Nordic)

Skuespillerne er fryktelig gode: Stellan Skarsgaard som kommunistpampen og Jared Harris (briten i «Mad Men») som vitenskapsmannen som i virkelighetens 1986 ofret liv og helsa for å stoppe det ekstreme radioaktive utslippet fra reaktoren i Ukraina.

Tom Hardy er episk knalltøff som eventyreren James Keziah Delaney, den fortapte sønn tilbake i et skremmende førvictoriansk og nådeløst London. Byen er like bekmørk og truende som stemningen i denne miniserien, som Hardy og faren hans heldigvis skal lage mer av. Hardys fascinerende, ramsalte, bistre framtoning kler gamle London fullstendig fritt for Dickensck fattigdomsromantikk. Uttalte så seint som i januar 2020 at det skal bli en sesong to.

Tom Hardy i hovedrollen som den beinharde Janes Delany i «Taboo». (HBO Nordic)

Alenemor og skuespiller Sam håndterer tre døtre, jobb- og sosialt liv med mye svart humor, guts og fuck off-holdning. Noen sesonger i serien er skapt av hovedrolleinnehaver Pamela Adlon sammen Louis CK, en mann Adlon har sagt får henne til å føle seg skikkelig dårlig, etter avsløringene om at mannen med det feministiske, humanistiske imaget i flere år sextrakasserte kvinner med sin småpervo oppførsel.

Men «Better Things» er både morsom og rørende, siden den byr på mye ektefølte livsanskuelser og familiekjærlighet.

– Ikke ta det personlig, er «Better Things»-skuespiller Pamela Adlons råd til verdens mødre. Sesong 3 av «Better Things» vises på HBO Nordic nå. (FX Productions)

«Watchmen»

Serien som har fått et nærmest samstemt kritikerkorps til å juble, er Damon Lindelofs mystiske og mørke vigilantekrimdrama basert på tegneserieromanen fra 1987. I likhet med tegneserien den slekter til, kan TV-serien bli en moderne klassiker. «Watchmen» lener seg godt på opphavet, men historien står stødig på egne bein.

Tegneserien fra 1987 handlet om menneskenes liv preget av kald krig, denne fokuserer på rase og rasemotsetninger, det som preger vår tid aller mest, ifølge TV-serieskaperen. Vår tids «Watchmen» er en dyster antihelt-noir, men det forhindrer ikke HBO-serien fra å være et fascinerende drama og en visuell festopplevelse.

Borgerverneren Sister Night må takle drapsgåter, gamle dager og voldelige rasister i TV-serien «Watchmen». Serien er blitt en overbevisende antihelt-noir som mikser det kjente «Watchmen»-universet med vår tids problemstillinger. FOTO: HBO

