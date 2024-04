Putin-alliert: – Det vil ikke redde Zelenskyj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket natt til onsdag Senatet i USA for å ha godkjent en økonomisk og militær støttepakke verdt 61 milliarder dollar.

Støtten er svært etterlengtet for ukrainerne i kampen mot Russland og president Vladimir Putin, etter en flere måneder lang tautrekking i den amerikanske Kongressen. Zelenskyj har selv vært ute og takket for støtten fra amerikanerne.

Fra russisk side er reaksjonene sterke.

– Støtten fra USA og Vesten vil brenne. Og den vil ikke redde Volodymyr Zelenskyj. Nye våpen vil bli ødelagt, og våre mål (i Ukraina, journ.anm.) vil bli nådd, sier Anatolij Antonov i en uttalelse fra Russlands utenriksdepartement.

– USA har valgt ondskapen

Antonov er Russlands ambassadør til USA. Også Financial Times og det russiske statlige nyhetsbyrået Tass har omtalt saken.

– USA har tatt sitt valg i denne krigen. De har valgt side med ondskapen, legger Antonov til.

Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, avbildet etter et møte i Washington D.C. i fjor. (Patrick Semansky/AP)

– Dette betyr avgjørende støtte til USAs partnere slik at de kan forsvare seg mot trusler som kan rokke ved deres suverenitet, har USAs president Joe Biden sagt om støttepakken, ifølge NTB.

Både Russland og Ukraina har beskyldt hverandre for ondskap også tidligere.

– I dag er det viktig å merke seg at enda et land i Europa er blitt mer beskyttet fra Russlands ondskap, sa Volodymyr Zelenskyj da Sverige ble innlemmet i Nato, ifølge NTB.

Ekspert: – Den nye Ukraina-støtten er ikke magisk

Russland-kjenner Mark Galeotti understreker at den ferske støtten betyr mye for ukrainerne.

– Støttepakken fra USA er svært viktig. Men vi bør ikke tenke at den sørger for et magisk svar av noe slag. Det handler mer om at den vil få Ukraina til å slutte å tape, sier Galeotti til Dagsavisen.

Briten Mark Galeotti følger Russlands krig i Ukraina tett. (Privat)

Mark Galeotti er historiker, forsker og forfatter, og leder konsulentfirmaet Mayak Intelligence. Briten regnes som en av verdens ledende eksperter på internasjonal kriminalitet og sikkerhetspolitikk med Russland som spesialfelt.

Han mener støttepakken og støyen rundt den igjen viser Europas begrensninger.

– Europa kan hjelpe med mer penger til Ukraina, men når det kommer til våpenproduksjon er historien en annen. Mye av den våpenstøtten som ukrainerne sårt trenger, er det kun USA som kan levere til dem, sier briten.

– Kommer dét til å endre seg fra Europas side i årene som kommer, slik du ser det?

– Ja, delvis. Men når det kommer til USAs forsvarsbudsjett, fins det ingen sammenligning, poengterer Galeotti.

Russland og Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

---

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas og president Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, NTB)

Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj kjemper hardt mot den russiske angrepsmakten. (HANDOUT/AFP)

---

