De beste seriene på Amazon Prime

«The Expanse»

Hurra for at Amazon reddet denne serien fra kanselleringsskjebnen! Til nå er det laget fem sesonger av denne spennende science fiction som foregår I et univers som byr på en realistisk følelse noen århundrer i framtida, hvor teknologien har gjort kvantesprang, men hvor menneskets natur ikke har forandret seg stort.

(Amazon Prime)

«The Expanse» har etter hvert fått mange fans. Fem sesonger av serien er kommet til nå. Foto: Amazon Prime.

I dette universet har mennesker fra jorda utvandret til Mars, og bodd der en god stund alt, men etter mange år med uro og krig er ikke forholdet til de som er igjen på jorda spesielt godt. Mellom dem i asteroidbeltene ute i rommet holder The Belters til, underklassen av fattige arbeidere, smuglere og kriminelle som prøver å hevde sin rett de også. Her får noen også kontakt med en ikke-jordisk mektig kraft som truer alles eksistens, og midt i sentrum for dramatikken befinner romskipet Rocinante seg – med mannskapet ledet av en Jim Holden. Dette er mørkt, spennende og underholdende, tidvis klaustrofobisk som bare gode serier som foregår ute i verdensrommet makter å være. Fem sesonger er ute på Amazon. Den sjette er underveis.

«The Boys»

Den mørkeste, råeste – og mest underholdende – superheltserien er tilbake! Eller rettere sagt, superskurkserien, for den erkeamerikanske Homelander og hans frender med spesielle krefter i supergruppa The Seven er verken spesielt edle eller godhjertede av natur. De er ikke spesielt opptatt av å være menneskehetens beskyttere, men bruker kreftene sine for egen vinnings skyld -, i PR-hensikt og for å pleie deres egne høyst dårlige selvfølelse. Med ett unntak, vel å merke.

Homelander og Starchild i sesong to av The Boys

Homelander og Starchild på PR-event for The Seven. Foto: Amazon Prime

I sesong to har denne gjengen ledet av konsernet Vought klart å sikre seg en posisjon som det amerikanske forsvarets spydspisser i kampen mot ondskap og terror – for å tjene flere milliarder. Vanlige folk har aldri levd så usikkert i en superheltserie som her. De eneste som forsøker å kjempe imot de onde er supe-hateren Butcher, Hughie og gjengen som så vidt overlevde sesong en. Det høres kanskje rart ut, men i tillegg til å være en actionserie om kampen mellom de onde, overmektige og de gode er dette også en treffsikker satire. Hvem hadde trodd at folk med superkrefter var så opptatt av likes og memes? Det er faktisk helt logisk når du tenker over det.

«Goliath»

Dette er et sørgelig oversett advokatdrama på Amazon Prime, først lansert for fire år siden. Her spiller Billy Bob Thornton en forsoffen, ensom og resignert advokat, tidligere stjerne i jobben og partner i et stort firma, som han tilsynelatende bare har forlatt etter å ha gått på en smell. Han er fornøyd med å sitte på bar i solfylte Santa Monica, California, kjøre rundt i sin slitne Ford Mustang, drikke foran solnedgangen, og være en slags pappa til tenåringsdatteren – til han får en sak som selv ikke han klarer å avfeie: et tilsynelatende selvmord som involverer en mektig våpenprodusent – som tilfeldigvis bruker hans gamle firma som advokatbyrå. Tilfeldighetene er kanskje litt konstruert, men det kan være at det nettopp er muligheten til å gi hans gamle partner en smekk som vekker Billy McBrides advokatinstinkt. I tillegg til det faktum at han får veldig god tone med kvinnen som forteller han om dette mystiske selvmordet.

Det gjør at han får sin gamle partner, spilt av William Hurt, på nakken, blant annet. Dette er en råere og mørkere advokatserie enn de fleste i denne sjangeren, noe som gjør den mer underholdende enn de tekkelige vi er vant til å få servert via tradisjonelle amerikanske TV-kanaler.

Amazon har tre sesonger av serien ute så langt, en fjerde er på vei.

DSC_1845.nef (Colleen E. Hayes)

Billy Bob Thornton er god som den litt sedate, fordrukne advokaten Billy McBride i «Goliath». Foto: Amazon Prime

«Upload»

Her kommer enda en serie hvor premisset går på at menneskene i framtida er sikret evig liv takket være digitalteknologien. For da kan vi få digitalisert jeg-essensen vår (sjelen?) og laste oss over på internett. Eller rettere sagt, de av oss som har råd til det, selvsagt. «Upload» er noe sånt som den femte serien som handler om muligheten teknologi vil gi oss en (slags) evig framtid, og det er kanskje et tegn i tiden – fortellerne blant oss blir stadig mer bevisst at vi er i ferd med ødelegge den virkelige verden, og behovet for en trygg tilværelse at helt annet sted blir mer påtrengende.

«Upload» er uansett en av de morsomste skildringene av framtidas «etterliv», en elegant miks av samtidssatire og romantisk komedie. Kjekkasen Nathan er i gang med å utvikle en app som gjør at alle kan laste opp sitt evige jeg til internett helt gratis, da han på mystisk vis dør i en selvkjørende bilulykke. Han hadde egentlig tenkt å slå opp med sin søkkrike kjæreste når ulykken er ute, og hun redder livet hans ved å få lastet ham opp i hennes families etterlivsparadis, det vil si, hennes bestemors drømmested i evigheten. Nathan havner dermed bofast for all tid i et viktoriansk luksushotell i gylden eik i canadisk/amerikansk stil, med evig indian summer utenfor vinduene.

Amerikanske kritikere har ikke falt for «Upload», men det får være deres problem. «Upload» er morsom, treffende, fiffig, og søt, som en «Fire bryllup og en gravferd» type Hugh Grant-komedie generasjon 5.0.

Upload, morsom framtidssatire og romcom på Amazon Prime. (Amazon Prime)

Robbie Amell spiller Nathan, som må takle en ny digital tilværelse i «Upload». Foto: Amazon Prime Video

«Marvelous mrs. Maisel»

Stadig mer populært komidrama, med skjær av både «Mad Men» og de kvikke Hollywood-filmene fra tidligere tider. Serien lever litt gjemt bort på Amazon, for dette er en godt skrevet og framført TV-komedie som kan glede mange. Serien handler om Miriam Maisel (Rachel Brosnahan), husmor i 1950-tallets Upper West Side som er drittlei tilværelsen, og som finner ut at hun vil bli standupkomiker når hun finner ut av ektemannen har vært utro. Debuten blir ikke lett i en tid, verden, underholdningsbransje og komikermiljø som er fullstendig mannsdominert. Serien har fått flere Emmy- og Golden Globe-priser helt fortjent. Stor er Tony Shalhoub (han som spilte i «Munk») i rollen som Miriams far og Alex Borstein (hun fra «Mad TV») som Miriams agent. Tre sesonger er ute. Sesong fire er bestilt.

DSC03427.ARW (Nicole Rivelli)

Rachel Brosnahan har hovedrollen som Miriam Maisel, den jødiske overklassejenta og husmoren som bestemmer seg for å bli standupkomiker. Foto: Amazon Prime.

«Homecoming»

Julia Robert har hovedrollen i denne litt eksperimentelle, psykologiske thrillerserien. Hun behandler en ekssoldat som sliter med traumer, men hva han har gjort og hvorfor han sliter er noe uklart. Det er ikke alt han husker heller, men han har jobbet for en privat militært sikkerhetstjeneste. Serien dveler ved samtalene de to har, men den følger også to tidslinjer, i tida hun behandler ekssoldaten og noen år seinere. Sissy Spacek er også med. «Homecoming» byr på en truende, intens stemning. Amazon har bestilt en sesong to, men i den skal Julia Roberts ikke være med.

Julia Roberts i den mystiske, eksperimentelle thrillerserien «Homecoming». Foto. Amazon Prime.

«Mozart in the Jungle»

Veldig underholdende og morsomt drama om livet blant symfonimusikere og kunstfiffen i New York som fikk fire sesonger før Amazon synes nok var nok. Dette er en lett satirisk komedie, som fort fikk gode skussmål av nett-seere og anmeldere da den dukket opp som en av Amazons første TV-satsinger vinteren 2014.

I hovedrollene er Lola Kirk som den nyutdanna oboisten Hailey Rutledge og Gael García Bernal som den genierklærte, eksentriske dirigenten Rodrigo i det fiktive orkesteret New York Symphony, men vi bys også på veteranene Malcolm McDowell og Bernadette Peters i storform. Serien vant Emmy med sesong to i 2016, men hele forestillingen dabber litt av i fjerde og siste sesong.

(Amazon Prime)

Hailey og Rodrigo finner tonen i «Mozart in the Jungle». Foto: Amazon Prime

«Fleabag»

Engelske Phoebe Waller-Bridge har gjort superrask karriere på to-tre år, blant annet på grunn av denne komiserien, som hun har skrevet og spiller i hovedrollen selv. Seriens mange nye fans har fortvilt etter å ha oppdaget den omtrent samtidig som serieskaperen selv kom med beskjeden om at det ikke blir flere historier med Fleabag – tilnavnet kvinnen i serien er kjent som. Dette er en av de morsomste, frekkeste, elegant absurde komediene du kan oppleve, og den er også såpass grov at den kunne fått Benny Hill til å nikke anerkjennende. Samtidig er den så sår og hudløs at latteren fort kan sette seg i halsen. Etter Golden Globe-prisen serien vant på nyåret 2020 er det ikke lenger flere priser igjen å vinne for denne serien. Foreligger altså i to sesonger.

YE Top TV This image released by Amazon Studios shows Phoebe Waller-Bridge in "Fleabag." The comedy series was named one of the top ten TV shows of the year by the Associated Press. (Amazon Studios via AP) (Amazon Prime/AP)

Fleabag selv, i Phoebe Waller-Bridges egen høye person. Foto: Amazon Prime.

«Good Omens»

Fantasyserien om en engel og en demon bosatt på jorda – og som må prøve å forhindre at Antikrist i menneskeform setter i gang apokalypsen og hele verdens undergang – fikk mye blest da den hadde premiere i 2019. Kristenfolk reagerte på harselasen med alt de tror på – og begynte en voldsom protestkampanje – rettet mot Netflix. Problemet er at serien er produsert og strømmes av Amazon Prime. Dette er dessuten en godmodig satire ført i pennen av Neil Gaiman og Terry Pratchett som nok hadde mer brodd da den kom i bokform i 1990.

TV-serien med David Tennant og Michael Sheen som henholdsvis demon og engel er en tidvis morsom affære som reddes i havn av humor og to gode skuespillere.

EP_6_Day_70_0153.ARW (Chris Raphael)

Michael Sheen og David Tennant, henholdsvis engel og demon i «Good Omens». Foto: Amazon Prime

«The Tick»

Amazons første superheltserie handler om Arthur, som alle tror er paranoid, og hans mystiske blå supersterke partner i blått er cornyhumor på sitt beste. De to er en litt håpløs duo som må nedkjempe superskurken The Terror i serien som dessverre bare fikk to sesonger på Amazon Prime. Selskapet ville satse på «The Boys» i stedet.

(Amazon Prime)

The Tick, superheltuniversets merkeligste og morsomste helt. Den motvillige kumpanen Arthur til venstre. Foto: Amazon Prime.

«The Looming Tower»

Dette er en spennende og tankevekkende miniserie om amerikanske etterretningstjenesters jakt på Osama bin Laden på 1990-tallet – en pågripelse som kunne ha forhindret terrorangrepet i USA den 11. september i 2001. Hovedrollen som FBI-agenten John O'Neill som prøver å få arrestert bin Laden spilles av en god Jeff Daniels – som faktisk fikk en Emmy for rollen i 2018. som en prolog til tragedien som endret verden i 2001 er serien sterk og fascinerende. Dette er en utrolig historie, basert på virkelige hendelser. Det som kan slå en er hvor naive og selvgode amerikanske myndigheter og landets e-tjenester framstår her.

This image released by Hulu shows Jeff Daniels in a scene from "The Looming Tower." a 10-part series chronicling events leading to the Sept. 11, 2001, terrorist attacks. (JoJo Whilden/Hulu via AP) (JoJo Whilden/AP)

Jeff Daniels fikk en skuespiller-Emmy for rollen som FBI-agent i «The Looming Tower». foto: Hulu/NTB scanpix

«Catastrophe»

Frekk og opplagt komedie om et umake pars tilværelse etter at de ved en ulykksalig affære i fylla blir gravide og velger å starte på nytt sammen i London, skrevet og spilt av irske Sharon Horgan og amerikanske Rob Delany. Morsomt og bevegende, med sjeldent god snert i replikken. Å si hvem som er morsomt av Horgan eller Delany er vanskelig, men Horgan klinker ofte til med skarpe observasjoner av sin sutrete partner som sliter med farsrollen, alkoholen og livet som amerikaner i britiske omgivelser.

Rob Delaney and Sharon Horgan.

Rob Delany og Sharon Horgan står bak komiserien «Catastrophe», i rollene som det umake, morsomme paret Rob og Sharon. Foto: Amazon Prime