Eiendomsoverdragelser: Her er siste ukas boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Andel av Glomboveien 29 (Gnr 424, bnr 8, fnr 124, seksjon 1) er overdratt fra Tore Charles Nilsen til Anne-Grete Solvang Nilsen og Karoline Heier (03.08.2023). Overdragelsen omfatter også andel av Glomboveien 29 (Gnr 424, bnr 8, fnr 124, seksjon 2)

Glomboveien 29 (Gnr 424, bnr 8, fnr 124, seksjon 1) er solgt for kr 4.700.000 fra Anne-Grete Solvang Nilsen og Karoline Heier til Røed Transport As (03.08.2023). Salget omfatter også Glomboveien 29 (Gnr 424, bnr 8, fnr 124, seksjon 2)

Verkstedveien 6 A (Gnr 422, bnr 521, seksjon 17) er solgt for kr 8.000.000 fra Per Martin Brandt-Hansen til Mona Svendsen (03.08.2023)

Andel av Oredalsveien 121 (Gnr 210, bnr 1026) er overdratt for kr 700.000 fra Mette Møller Knøsmoen til Pål Espen M E Knøsmoen (03.08.2023)

Lundveien 26 A (Gnr 439, bnr 456) er overdratt fra Jan Jacobsen til Cathrine Eliassen (03.08.2023)

Atriumsveien 18 (Gnr 602, bnr 27, fnr 50) er solgt for kr 3.610.000 fra Magnhild Helene Tørhaug og Tor Berntsen til Isak Kiptoo Spernes Sawe (03.08.2023)

Pinnerødveien 1 (Gnr 204, bnr 59) er solgt for kr 1.500.000 fra Pinnerødveien 1 As til Nebras Hello (03.08.2023)

Riverside 10 (Gnr 208, bnr 1832, seksjon 2) er solgt for kr 5.850.000 fra Rune Fredrik Andersen til Inger Tvete og Terje Edgard Tvete (03.08.2023)

Lundveien 26 A (Gnr 439, bnr 456) er solgt for kr 4.000.000 fra Cathrine Eliassen til Maria Bjørnstad og Martin Holgernes Helle (03.08.2023)

Vikaneveien 145 (Gnr 62, bnr 153) er solgt for kr 2.600.000 fra Bjørnar Pedersen, June Merete Pedersen og Ronny Pedersen til Petter Sveum (04.08.2023)

Andel av Krosneslund 13 B (Gnr 54, bnr 228) er overdratt fra Kim Andre Jenssen til Tonje Kristiansen (04.08.2023)

Mariusbakken 1 A (Gnr 112, bnr 103, seksjon 7) er solgt for kr 9.250.000 fra Jan Alf Tunli og Randi Kjørren Tunli til Annika Kluge og Gorm Kluge (04.08.2023). Salget omfatter også andel av Mariusbakken 1 A (Gnr 112, bnr 103, seksjon 44). Salget omfatter også andel av Mariusbakken 1 B (Gnr 112, bnr 103, seksjon 45)

Bjørnen Borettslag andelsnr 47 er solgt for kr 2.490.000 fra Ann-Kristin Syversen og Eddy Slettum til Mia Hansen og Ola Dahl Jensen (04.08.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 47 er solgt for kr 1.432.989 fra Nils Martin Bøasæther til May Elsie Larsen (04.08.2023)

Fru Ingersgate Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 2.650.000 fra Elvin Bosnic og Sandra Bosnic til Hanna A Bråthe Hensmo og Kim-André Samuelsen (04.08.2023)

[ Skald du på sopptur? Dette bør du vite før du drar ]

Haslerudveien 27 (Gnr 46, bnr 2, fnr 6) er overdratt fra Solveig Else Larsen til Eivind Andre Larsen og Wenche Sølvi Kristiansen (04.08.2023)

Haslerudveien 27 (Gnr 46, bnr 2, fnr 6) er solgt for kr 3.100.000 fra Eivind Andre Larsen og Wenche Sølvi Kristiansen til Andreas Solberg (04.08.2023)

Gluppehavna 21 (Gnr 212, bnr 34) er solgt for kr 9.200.000 fra Kirsti Fjeldberg Gluppe og Tormod Fjeldberg til Emmy Johanne L Eilertsen og Kristoffer Gundersen (04.08.2023)

Søren Langes vei 10 (Gnr 210, bnr 1155) er overdratt fra Arne Kjøniksen til Siri Liljegren Kjøniksen (04.08.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 152 er solgt for kr 2.225.000 fra Julie Opsahl til Marita Tandberg Andersen (04.08.2023)

Almveien 25 (Gnr 640, bnr 52) er overdratt fra Laila Aaseth Lynne og Tom Lynne til Iris Martine Lynne (04.08.2023)

Gullskåret Borettslag andelsnr 12 er solgt for kr 2.550.000 fra Kristian Aas til Aria Dadvar (04.08.2023)

Bellevuehagen Borettslag andelsnr 52 er solgt for kr 4.090.000 fra Berit Sagen og Bjørn Thorp til Karin Johanne Morger (04.08.2023)

Vikaneveien 145 (Gnr 62, bnr 153) er overdratt fra Egil Roger Pedersen til Bjørnar Pedersen, June Merete Pedersen og Ronny Pedersen (04.08.2023)

Storgata 1 (Gnr 300, bnr 1174, seksjon 17) er solgt for kr 2.500.000 fra Robin Lauritz Hamre til Andreas Berg Tangen (07.08.2023)

Andel av Ekebergveien 52 (Gnr 601, bnr 576, seksjon 1) er overdratt for kr 2.612.500 fra Marte Sjøblom til Erik Hals (07.08.2023)

Vestre Nesskogen 22 (Gnr 727, bnr 404) er solgt for kr 5.950.000 fra Ida Therese Kristiansen og Per Inge Jeppesen til Fanny Lørdahl og Per-Øivind Stang (07.08.2023)

Skåra vest 23 (Gnr 42, bnr 39) er overdratt fra Åge Elias Kollen til Anne L Kollen Solbrekke og Helge Marensius Solbrekke (07.08.2023)

Årumveien 8 (Gnr 643, bnr 20) er solgt for kr 6.200.000 fra Astrid Andersen til Geir Jostein Ræstad (07.08.2023). Salget omfatter også Gnr 643, bnr 55

Andel av Riisløkka 42 (Gnr 210, bnr 1116) er overdratt fra Rino Hansen til Barbro Cathrine Røed (07.08.2023)

Andel av Gnr 66, bnr 744 er overdratt fra Jørgen Arnesen til Ida-Emilie Forsberg Olsen (07.08.2023)

[ Denne utstillingen vil du høre (+) ]

Østre Frydenbergvei 17 (Gnr 210, bnr 38, fnr 438) er overdratt fra Om Parkash Sharma til Santosh Sharma (07.08.2023)

Johs Øbys vei 9 B (Gnr 601, bnr 94) er overdratt fra Erik Gilje til Kåre Hognestad, Liv Hognestad Syslak, Terje Bruserud og Tor Hognestad (07.08.2023)

Johs Øbys vei 9 B (Gnr 601, bnr 94) er solgt for kr 3.650.000 fra Kåre Hognestad, Liv Hognestad Syslak, Terje Bruserud og Tor Hognestad til May Aune og Sandra Fagerland (07.08.2023)

Travløkka 20 (Gnr 210, bnr 653) er solgt for kr 3.700.000 fra Kamilla E Røed Érsek og Kristina Maria Røed Ersek til Herman Verbeek Jensen (07.08.2023)

Travløkka 20 (Gnr 210, bnr 653) er overdratt fra Laszlo Érsek til Kamilla E Røed Érsek og Kristina Maria Røed Ersek (07.08.2023)

Gnr 52, bnr 257 er solgt for kr 2.500.000 fra Mesterbygg Østfold Eiendom As til Tpbp Invest As (07.08.2023)

St.Croix gate 19 (Gnr 300, bnr 1142) er solgt for kr 10.400.000 fra Eirik Viken Lier og Hanne Merethe Lier Viken til Vigdis Vindenes (07.08.2023)

Cicignongata 27 (Gnr 300, bnr 305, seksjon 41) er solgt for kr 2.950.000 fra Karoline Solbakken til Emma Cecilie Bakker og William Lorentzen Piro (07.08.2023)

Manstad allé 15 (Gnr 120, bnr 5) er overdratt for kr 2.400.000 fra Lill Marit Grande til Jeanette Bøhler Johansen og Jon Remi Grande (07.08.2023)

Manstad allé 15 (Gnr 120, bnr 5) er overdratt fra Magnhild Karlsson til Lill Marit Grande (07.08.2023)

Labråten 30 (Gnr 210, bnr 374, fnr 831) er solgt for kr 3.725.000 fra Liana V Basharadze til Abdul Majid Akbani og Rashida Akbani (07.08.2023)

Martin Lillebys vei 44 (Gnr 602, bnr 102, seksjon 9) er solgt for kr 5.650.000 fra Magnus Mostad Nilsen og Veslemøy A Mostad Nilsen til Merete Olsen (07.08.2023)

Sikaveien 21 (Gnr 690, bnr 4, fnr 51) er overdratt fra Tore Sagplass til Arnulf Ystgaard Sagplass, Linda Cecilie M Sagplass, Marlene Mjøen Sagplass og Torgrim Ystgaard Sagplass (07.08.2023)

W.Blakstads gate 30 (Gnr 303, bnr 1171) er solgt for kr 4.000.000 fra Elisabeth Gudim til Ezgi Nur Öndas og Marius Gudim Lilleeidet (08.08.2023)

Ovalen 20 (Gnr 610, bnr 619) er solgt for kr 3.700.000 fra Turid Alice Andresen til Glenn Marcussen Thoresen og Isabella Nadia Aasen (08.08.2023)

Gressvik torg 7 (Gnr 49, bnr 128, seksjon 7) er solgt for kr 3.100.000 fra Trond Olsen til Heidi Pettersen og Petter Kise (08.08.2023)

Mads W.Stangs gate 3 B (Gnr 300, bnr 744, seksjon 3) er solgt for kr 2.375.000 fra Turid Olsen til Mina M Apalvik Gombos og Sondre Apalvik Gombos (08.08.2023)

Snørn 28 (Gnr 621, bnr 80) er solgt for kr 3.000.000 fra Thor Bjarne Reinert Olsen til Sarivan Homar Darwesh (08.08.2023)

Holmegata 12 (Gnr 300, bnr 647) er solgt for kr 2.820.000 fra Erling Strand til Olafsen Invest As (08.08.2023)

Gamle Glombovei 8 B (Gnr 424, bnr 194) er solgt for kr 2.200.000 fra Jan Gunnar Kristiansen og Marit Helen Kristiansen til Yvonne Flage (08.08.2023)

Hollendergata 3 (Gnr 300, bnr 1195, seksjon 13) er solgt for kr 2.650.000 fra Nummer 20 As til Paula Eriksen Hegg (08.08.2023)

[ Sier nei til nasjonalt reisekort ]

Nøklestadveien 17 (Gnr 204, bnr 138, seksjon 11) er solgt for kr 4.900.000 fra Aina Britt S Enersen og Per Edevard Enersen til Andrea F Strand (08.08.2023)

Konvallveien 16 A (Gnr 614, bnr 110) er solgt for kr 400.000 fra Magne Jenssen til Radin Eiendom As (08.08.2023). Salget omfatter også Gnr 614, bnr 111

Presteløkka 3 Borettslag andelsnr 120 er solgt for kr 2.820.000 fra Charlotte Hedberg, Clas Thomas Tangen og Mikael Tangen til Aleksander M Solbrekke (08.08.2023)

Snørn 28 (Gnr 621, bnr 80) er overdratt fra Karin Synnøve Olsen til Thor Bjarne Reinert Olsen (08.08.2023)

Martin Lillebys vei 30 (Gnr 602, bnr 102, seksjon 3) er solgt for kr 5.400.000 fra Jon-Henrik Fredh og Synnøve Emilie Becker til Fredrik Reiten og Liv Marit Harstad Mjelve (08.08.2023)

Rådalsåsen Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 3.637.500 fra Rådalen Eiendomsutvikling As til Elin Solsand og Tommy Solsand (08.08.2023)

Tordenskiolds gate 6 (Gnr 300, bnr 1306, seksjon 30) er solgt for kr 2.210.000 fra Daniel Jozef Zaborowski og Patrycja Prajwowska til Antonio Andresen (08.08.2023)

Lislebyveien 191 (Gnr 206, bnr 59, seksjon 6) er solgt for kr 2.275.000 fra Cemani As til Niclas Andersson (08.08.2023)

Liaveien 33 (Gnr 210, bnr 1, fnr 386, seksjon 1) er solgt for kr 5.500.000 fra Byggmester Svensen As til Aslaug Marie H Lindstad og Per Arne Lindstad (08.08.2023)

Lervikveien 27 E (Gnr 115, bnr 80, seksjon 5) er solgt for kr 3.000.000 fra Karianne Nygaard til Andreas Lund Martinsen (08.08.2023)

Husebyveien 51 B (Gnr 32, bnr 22) er solgt for kr 3.600.000 fra Erik Støkken Aker og Kaja Støkken Aker til Henrik Heieren Løkke og Trine Lise Blomquist (08.08.2023)

Kalleraveien 40 (Gnr 438, bnr 118) er solgt for kr 4.725.000 fra Karin Moen Lauritzen og Roar Lauritzen til Lars Christer H Anderson og Sanne Andrea A-J Anstem (09.08.2023)

Kalleraveien 40 (Gnr 438, bnr 118) er overdratt fra Anne Lise Sæther til Karin Moen Lauritzen og Roar Lauritzen (09.08.2023)

Johnseveien 4 D (Gnr 112, bnr 639, seksjon 4) er overdratt fra Leif Eriksen til Ruth Eriksen (09.08.2023)

Gnr 203, bnr 333, seksjon 8 er solgt for kr 1.690.000 fra Gars Eiendom As til Gunnar Sogndalen (09.08.2023)

Bellevue 18 (Gnr 300, bnr 115) er solgt for kr 20.000.000 fra Anne Mette Eng Henriksen og Runar Wilhelm Henriksen til Eivind Wolff og Elisabeth Paulsen (09.08.2023)

[ Regjeringen vil inngå byvekstavtale med Nedre Glomma ]

Moltebergveien 28 (Gnr 640, bnr 12) er solgt for kr 4.150.000 fra Elisabeth Anna O Storvoll og Jim Andreas J Storvoll til Benjamin Lindquist og Veronica Wick Lindquist (09.08.2023)

Hasselveien 3 (Gnr 727, bnr 246) er overdratt fra Paul Hansen til Grete-Turid Brinck Hansen (09.08.2023)

Andel av Skjellumåsen 31 (Gnr 66, bnr 701) er overdratt fra Marthe K Hafsahl Karset til Rudi Andre Søråsen (09.08.2023)

Sollysveien 2 F (Gnr 728, bnr 66, seksjon 3) er solgt for kr 3.590.000 fra Bygg Å Bo As til Laura Zelviene (09.08.2023)

Aslaugsvei 2 (Gnr 610, bnr 7, fnr 312, seksjon 1) er solgt for kr 2.375.000 fra Elyas Zafari og Raihana Karimi til Fitore Victoria Seferaj (09.08.2023)

Gros vei 8 A (Gnr 212, bnr 3, fnr 174) er solgt for kr 2.400.000 fra Jorunn Margit Fast til Kirsti Fjeldberg Gluppe og Tormod Fjeldberg (10.08.2023)

Rubintunet 27 (Gnr 601, bnr 496, seksjon 6) er solgt for kr 3.750.000 fra Øivind Magnus Graarud til Eline Sætre Elvestad og Tobias Engen Lund (10.08.2023)

Andel av Evenrødveien 105 (Gnr 218, bnr 2) er overdratt fra Lise Weydahl til Jan Syversen, Kim Erik Martinsen, Scott Henning Martinsen og Tom Syversen (10.08.2023). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 218, bnr 3

Tordenskiolds gate 6 (Gnr 300, bnr 1306, seksjon 18) er solgt for kr 2.460.000 fra Kristin Høili til Lill-Marie Gunnersen og Simen Petterøe Jacobsen (10.08.2023)

Borettslaget Hurrødåsen Vest andelsnr 35 er solgt for kr 2.350.000 fra Trine Oven til Gard Tony Sønsthagen og Sofie Nyborg Hovelsen (10.08.2023)

Påskefjellveien 3 (Gnr 622, bnr 1, fnr 9) er solgt for kr 4.000.000 fra Lukasz Maslon og Magda D Biernacka-Maslon til Mariyan Dimitrov Georgiev (11.08.2023)

Andel av Oredalsveien 33 (Gnr 209, bnr 238) er solgt for kr 1.280.000 fra Jarle Lerdal til Agnes Beate Steen Nilsen (11.08.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 1.432.989 fra Knut Klavestad til Ingegerd Helene Gjølberg (11.08.2023)

Åsebråtveien 5 B (Gnr 208, bnr 1756) er overdratt fra Solveig Sande til Anders Giltvedt, Arne Jakob Sande, Erik Drengsrud, Geir Ivar Sande, Inger Lise Hoff Engesland, Lars Giltvedt og Siri Drengsrud (11.08.2023). Overdragelsen omfatter også Gnr 208, bnr 1762

Åsebråtveien 5 B (Gnr 208, bnr 1756) er solgt for kr 3.925.000 fra Anders Giltvedt, Arne Jakob Sande, Erik Drengsrud, Geir Ivar Sande, Inger Lise Hoff Engesland, Lars Giltvedt og Siri Drengsrud til Mohamad Haissam Jalloul (11.08.2023). Salget omfatter også Gnr 208, bnr 1762

Skrenten 29 (Gnr 601, bnr 506) er solgt for kr 6.825.000 fra Leif Morten Midtlyng og Mona A Forsnes Midtlyng til Ranin Majed Oraby Albanna og Rozan Majed Oraby Albanna (11.08.2023)

Slevik allé 1 (Gnr 64, bnr 145) er overdratt fra Håkon Borge til Greta Borge (11.08.2023)

Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 54) er solgt for kr 3.100.000 fra Bjørn Eirik Johnsen til Jens-Kristian Jørgensen (14.08.2023)

Idavollen 4 (Gnr 660, bnr 64) er solgt for kr 4.300.000 fra Even Trenum til Stian Husvik Eriksen og Tuva Husvik Eriksen (14.08.2023)

Agentgaten 3 (Gnr 300, bnr 1612, seksjon 16) er solgt for kr 5.400.000 fra Christoffer H Jonassen og Lene Marie K Bjerkeli til Per Eivind K Pettersen (14.08.2023)

Jaktveien 17 (Gnr 439, bnr 112, fnr 220) er solgt for kr 7.100.000 fra Emmy Johanne L Eilertsen og Kristoffer Gundersen til Anja Karlsvik Rekaa og Atle Rekaa (14.08.2023)

Stenebråten 34 F (Gnr 114, bnr 67) er solgt for kr 4.150.000 fra Jørgen Olsen Bogen og Lene Bogen til Karianne Nygaard og William Olov M Andersson (14.08.2023)

[ Her blir det enveiskjørt inn til sentrum ]

Soliveien 110 (Gnr 718, bnr 26) er solgt for kr 4.300.000 fra Astrid Helen Larsen til Kameran Nasan og Susann Nasan (14.08.2023)

Bakkegata 6 (Gnr 300, bnr 106) er solgt for kr 3.650.000 fra Niels Remi Holme til Jørgen Pollen Syversen (14.08.2023)

Åletunet 1 (Gnr 50, bnr 346, seksjon 4) er solgt for kr 4.050.000 fra Bjørg Enghaugen til Einar Lunde og Gry Lisbeth Bendiksen (14.08.2023)

Mineberget Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 2.750.000 fra Kari Mette Brennesvik til Ilirida Berisha (15.08.2023)

Svenskeberget 34 (Gnr 439, bnr 555) er solgt for kr 4.750.000 fra Kristine G Alexandersen og Odd Andrè G Alexandersen til Charlotte Moe Hansen og Markus Wenzell (15.08.2023)

Kjølstadrabben Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.300.000 fra Aleksander M Solbrekke til Haukar Hoshiar Sadik (15.08.2023)

Strandbuen 3 A (Gnr 432, bnr 189, seksjon 14) er solgt for kr 3.350.000 fra Kristin Dattner til Johannes Arnold Taranger (15.08.2023)

St.Croix gate 11 (Gnr 300, bnr 1131, seksjon 2) er solgt for kr 1.875.000 fra Marion Dagfinrud til Christine Karlsen og Mette Thallinger (15.08.2023)

Narntegata 27 (Gnr 303, bnr 835, seksjon 1) er solgt for kr 5.350.000 fra Ann C Svindland Jørgensen til Caroline Marry Pettersen og Erland Pettersen (15.08.2023). Salget omfatter også andel av Gnr 303, bnr 1616

Andel av Brekkefaret 28 A (Gnr 46, bnr 25) er overdratt fra Anne-Grethe Pettersen til Thor Goran S Pettersen (15.08.2023). Overdragelsen omfatter også andel av Hubrosvingen 9 (Gnr 212, bnr 378)

Kongsten Borettsalg andelsnr 15 er solgt for kr 1.800.000 fra Dag Yngvar Brodahl til John-Vegard Andersen (15.08.2023)

Søgårdskogen 5 (Gnr 124, bnr 58) er solgt for kr 4.500.000 fra Linn Aimé Andersen til Fredrik Aker Eriksen og Ida Elisabeth Sandberg (15.08.2023)

Øyenkilveien 96 F (Gnr 62, bnr 20, fnr 121, seksjon 6) er solgt for kr 6.500.000 fra Geir Solberg og Nina C Harvik Solberg til Ingunn Sidsel Rostad og Knut Ivar Strande (15.08.2023)

Gnr 55, bnr 41 er solgt for kr 1.800.000 fra Ronny Larsen til Rune K Børre Johannessen (15.08.2023)

Borettslaget Elvebredden I andelsnr 23 er solgt for kr 2.400.000 fra Eva Vigdis Hansen til Marianne Strømnes (16.08.2023)

Severin Hurrøds vei 4 (Gnr 47, bnr 16) er overdratt fra Ragnar Nilsen til Berit Nilsen (16.08.2023)

Borggata 24 (Gnr 300, bnr 203) er solgt for kr 3.600.000 fra Lidvar Magnus Bjørklund til Bekrije Ibrahimi og Flamur Ibrahimi (16.08.2023)

Andel av Vikaneveien 162 (Gnr 62, bnr 516) er overdratt for kr 2.320.000 fra Chris Jegeråsen Rambøl til Mary-Ann Lundh Wallace (16.08.2023)

Gudeberg Borettslag andelsnr 64 er solgt for kr 2.400.000 fra Daisy-Jane L Bareh Healey og Joachim Rønning Hansen til Andreas Dahlin Jensen (16.08.2023)

Kaholmen 111 (Gnr 429, bnr 5, fnr 137) er solgt for kr 6.000.000 fra Halvard Hofstad til Kjetil Aamot og Lise Karine Lundgård (16.08.2023)

Midtåsen 22 (Gnr 45, bnr 109) er solgt for kr 6.050.000 fra Anita Grip og Tom Ragnar Pettersen Grip til Kjetil Kristiansen (16.08.2023)

Andel av Akvamarinveien 6 (Gnr 601, bnr 552) er overdratt for kr 4.415.000 fra Sigurbjörg Palsdottir til Alexander C Holmboe (16.08.2023)

Pilveien 10 (Gnr 439, bnr 542) er solgt for kr 7.250.000 fra Per Eivind K Pettersen til Helene Bøe Tømmerbakke og Rene Andreas Boogaard (16.08.2023)

Utsikten 3 Borettslag andelsnr 36 er solgt for kr 1.950.000 fra Ole Andreas Skaara til Terje Rasmussen (16.08.2023)

Midtåsen 6 (Gnr 45, bnr 1, fnr 107) er solgt for kr 5.550.000 fra Emilie A Sagplass, Leon Arntzen Sagplass, Ulrich Moe og Veronica Cecilia Lotz til Kari-Anne Fosby (16.08.2023)

Løkkebergtunet 18 (Gnr 303, bnr 1825, seksjon 16) er solgt for kr 4.800.000 fra Wenche Nilsen til Malin E Angeland Johnsen og Tina Helene Bunæs (16.08.2023)

Gnr 208, bnr 1, fnr 396 er solgt for kr 5.730.000 fra Sara Katrin Eriksson til Jon-Michael Josefsen og Linn Solli (16.08.2023). Salget omfatter også Bjørndalsveien 13 (Gnr 208, bnr 1487)

[ Bygdelista bystyret ikke blir kvitt: – For mange politikere er opptatt av prestisje (+) ]

Høiendal 2 Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.250.000 fra Pål Edgar Johannessen til Michael Eidesgaard og Victoria Amundsen (16.08.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 34 er solgt for kr 1.501.570 fra Heidi B Nordby Henriksen, Hermod Nordby Hansen og Kjersti Nordby til Ingrid Jenny Bergersen (16.08.2023)

Andel av Brekkefaret 14 A (Gnr 46, bnr 7) er overdratt fra Øyvind Bærug Tangen til Madelen Løkkeberg Tangen (16.08.2023)

Holmen Borettslag andelsnr 34 er overdratt fra Eva Nordby Hansen til Heidi B Nordby Henriksen, Hermod Nordby Hansen og Kjersti Nordby (16.08.2023)

Tyrihjellveien 25 (Gnr 601, bnr 349) er solgt for kr 4.800.000 fra Haakon Morten Sæter til Bengt Petter Johansen og Hilde Sandmæl (16.08.2023)

Andel av Mosseveien 71 (Gnr 210, bnr 67, seksjon 112) er solgt for kr 350.000 fra Seut Utvikling As til John Yngve Frogner (17.08.2023)

Borgarveien Borettslag andelsnr 37 er overdratt fra Karin Anette Løvgren til Lasse Viktor Løvgren og Liv B Løvgren Pedersen (17.08.2023)

Presteløkka 2 Borettslag andelsnr 2 er overdratt fra Reidun Krüger til Kjell Arne Olsen (17.08.2023)

Gnr 203, bnr 333, seksjon 6 er solgt for kr 1.690.000 fra Gars Eiendom As til Grill Og Racing As (17.08.2023)

Gnr 62, bnr 667 er solgt for kr 2.450.000 fra Linda Jeanette Lie og Oddvar Andre Lie til Anne-Line S Larsen og Even Dahl Larsen (17.08.2023)

Dr.Lorentzens vei 9 A (Gnr 610, bnr 720) er solgt for kr 3.875.000 fra Camilla Frydenlund og Yngve Marijus Palm til Eva Larsen (17.08.2023)

Hørra Borettslag A/l andelsnr 46 er solgt for kr 2.265.000 fra Kari Helgerud til Joakim Johansen Skjelbred (17.08.2023)

Fuglevik Vest Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 937.030 fra Lena Cristina Engell til Mary Lise Hansen (17.08.2023)

Gnr 203, bnr 333, seksjon 4 er solgt for kr 3.330.000 fra Gars Eiendom As til Grill Og Racing As (17.08.2023)

Haugsten Borettslag andelsnr 31 er solgt for kr 2.800.000 fra Fred Sagar og Marit Helen Sagar til Thomas Bjerke Børvind (17.08.2023)

Grimstadveien 23 (Gnr 670, bnr 127) er solgt for kr 5.400.000 fra Martin Sand Martinsen og Monica Martinsen til Kristian Myhre og Nicoline Myhre (18.08.2023)

Nedre Langgårdslia 1 (Gnr 57, bnr 57) er solgt for kr 1.950.000 fra Anders Opsahl til Eirik Kvale (18.08.2023)

Andel av Sønningveien 18 (Gnr 119, bnr 158) er overdratt fra Egil Johansen til Ingebjørg Bye Johansen (18.08.2023)

Andel av Nannasvei 17 (Gnr 610, bnr 341) er overdratt fra Wenche Ørdal til Øyvind Ørdal (18.08.2023)

Evenrødveien 36 (Gnr 214, bnr 67, seksjon 1) er solgt for kr 3.200.000 fra Christian Thorsnes Helle til Marianne Grini (18.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 2.865.000 fra Obos Nye Hjem As til Erik Johan Micael Buvik og Linn Buvik (18.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 12 er solgt for kr 2.340.000 fra Obos Nye Hjem As til Janne Iren Sneve Hansen og Tore Viggo Hansen (18.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.975.000 fra Obos Nye Hjem As til Imre Frank Banfi og Lindsey Margaret Jentoft (18.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 2.245.000 fra Obos Nye Hjem As til Svein Pareli Henriksen og Torunn Henriksen (18.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 2.791.000 fra Obos Nye Hjem As til Jon Roger Jacobsen og Vera Wilhelms Jacobsen (18.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.301.000 fra Obos Nye Hjem As til Marie K Grundt-Ileby (18.08.2023)

Gudeberg Borettslag andelsnr 55 er solgt for kr 2.000.000 fra Thomas Fingarsen til Mats Bagstevold Næss (18.08.2023)

Gnr 203, bnr 333, seksjon 1 er solgt for kr 6.760.000 fra Gars Eiendom As til Nas Eiendom As (18.08.2023). Salget omfatter også Gnr 203, bnr 333, seksjon 2. Salget omfatter også Gnr 203, bnr 333, seksjon 3

Haraldåsen Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 992.500 fra Obos Nye Hjem As til Jan Kolbjørn Børresen og Obos Bbl (21.08.2023)

[ Valgguide: Dette er Fredrikstad-partienes kjernesaker (+) ]

Agatveien 5 (Gnr 601, bnr 197) er solgt for kr 5.100.000 fra Glenn Rolvsen og Inger Marie Rolvsen til Malin Cecilie Sørlie Vik og Rene Olsen (21.08.2023)

Andel av Hattesvingen 2 (Gnr 727, bnr 328) er solgt for kr 1.700.000 fra Camilla S Johannessen til Pål Espen Johannessen (21.08.2023)

Dr.Giebelhausens gate 1 (Gnr 300, bnr 891, seksjon 15) er solgt for kr 4.150.000 fra Margareth Cielicki til May Berg og Roy Stokvik (21.08.2023)

Andel av Bergfruelia 12 (Gnr 733, bnr 68, seksjon 6) er solgt for kr 600.000 fra Fredrik Skailand Haddal til Ingvild Brandsdal Haddal (21.08.2023)

Engelsvikenveien 40 (Gnr 112, bnr 94) er solgt for kr 6.550.000 fra Jon Bjarne Land og Merete Dahlen Land til Elisabeth Gudim og Rene Valentin Christensen (21.08.2023)

Bergerveien 20 B (Gnr 121, bnr 218, seksjon 2) er solgt for kr 3.400.000 fra Charlotte Høyum til Martin André Sand (21.08.2023)

Lislebystranda 19 (Gnr 206, bnr 3, fnr 137) er solgt for kr 2.950.000 fra Rune Erik Kristiansen til Ann Iren Ødeby og Tor Jessen (21.08.2023)

Solheimsveien 14 (Gnr 208, bnr 1789) er solgt for kr 5.500.000 fra Ann-Britt S Andersen og Freddy Veflen Andersen til Anna Aune Grosås og Tor Edvard Skaugen (21.08.2023)

Kirkebrygga 4 (Gnr 300, bnr 865, seksjon 5) er overdratt fra Kjell Morten Hermansen til Knut Roar Hermansen (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 15 er solgt for kr 1.260.000 fra Obos Nye Hjem As til Aleksander Tvete Høgmo (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 1.375.000 fra Obos Nye Hjem As til Eira Eilertsen (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 20 er solgt for kr 815.000 fra Obos Nye Hjem As til Håvard Andre Løyland, Obos Bbl og Svein Helge Løyland (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 725.000 fra Obos Nye Hjem As til Erik Håvard Bruun, Hege C Skogheim Bruun og Obos Bbl (21.08.2023)

Presteløkka 2 Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 3.000.000 fra Sonja Irene Jensen til Christin A O Strømberg (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 25 er solgt for kr 747.500 fra Obos Nye Hjem As til Alina Johansen og Obos Bbl (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 28 er solgt for kr 4.820.000 fra Obos Nye Hjem As til Vivian Tysse (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 29 er solgt for kr 2.196.400 fra Obos Nye Hjem As til Biljana Vasic og Igor Tosic (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 39 er solgt for kr 2.321.000 fra Obos Nye Hjem As til Sara Katrin Eriksson (21.08.2023)

Halvorsrødveien 2 B (Gnr 64, bnr 37) er overdratt fra Ragnar Hansen til Liv Synnøve Oksrød Hansen (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 30 er solgt for kr 2.096.000 fra Obos Nye Hjem As til Einar Kristensen (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 41 er solgt for kr 2.375.000 fra Obos Nye Hjem As til Asbjørn Vågøy og Victoria D V Greenlees (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 1 er solgt for kr 1.020.000 fra Obos Nye Hjem As til Axel Wilhelm Svensen Holm og Obos Bbl (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 2.161.000 fra Obos Nye Hjem As til Leif Per Kjellvik og Marit Kjellvik (21.08.2023)

Sofus Sørensens vei 20 C (Gnr 422, bnr 380) er solgt for kr 5.000.000 fra Aud Elisabeth B Edvardsen til Karina Sandorf og Morten Knudsen (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.256.000 fra Obos Nye Hjem As til Gitte Iren Westlund og Tom Vidar Westlund (21.08.2023)

Husvikveien 30 A (Gnr 694, bnr 43) er solgt for kr 2.060.000 fra Lars Tingelstad til Tommy Brevik og Yvonne Henriksen (21.08.2023)

Pettersandlia 2 (Gnr 210, bnr 292) er solgt for kr 191.250.000 fra Obos Nye Hjem As til Haraldåsen Borettslag (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 2.390.000 fra Obos Nye Hjem As til Sissel Eriksen Hjort (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.090.000 fra Obos Nye Hjem As til Carina Aarum Ytterland og Erik Ytterland (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 1.130.000 fra Obos Nye Hjem As til Obos Bbl, Samuka Kosiah og Sonia-Aziza Chehri (21.08.2023)

Nabbetorpveien 157 A (Gnr 303, bnr 801) er solgt for kr 9.000.000 fra Enok Hansen og Mari-Ann Hansen til Alice Dahl Hansen og Ruben Dahl Hansen (22.08.2023)

Harald Haarfagres gate 17 (Gnr 300, bnr 613) er solgt for kr 7.800.000 fra Kerstin Isabell Jacobsen og Leif Sverre Jacobsen til Siri Sagbakken (22.08.2023)

[ Sentrumslederen slutter etter ett år i jobben ]

Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 50) er solgt for kr 8.473.639 fra Fagerliveien Utvikling As til Line Hedvig Zakariassen og Maria Torunn Langesæter (22.08.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 9 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 59) er solgt for kr 8.257.724 fra Fagerliveien Utvikling As til Bente Gonsholt og Svein Kolstad Hansen (22.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 48) er solgt for kr 7.500.000 fra Fagerliveien Utvikling As til Betina Hammer og Sverre Trenum (22.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 45) er solgt for kr 4.363.339 fra Fagerliveien Utvikling As til Per Ståle Viken (22.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 9 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 58) er solgt for kr 7.917.468 fra Fagerliveien Utvikling As til Rolf Arnulf Hansen og Sylvia Tendal (22.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 9 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 69)

Karivold Borettslag andelsnr 33 er solgt for kr 3.425.000 fra Hilde Brun Andersen til Anne-Marie L H Askheim og Sindre Askheim (22.08.2023)

Sølands vei 7 (Gnr 205, bnr 140) er solgt for kr 2.700.000 fra Gabrielle Bozan til Gourg Mounir Brsoum og Sara Nofal Farhah (22.08.2023)

Muskattunet 3 (Gnr 53, bnr 425, seksjon 2) er overdratt fra Aslaug M Bærøe-Mathisen til Kjersti Arnesen, Lord Bjørn Bærøe-Mathisen og Steinar Bærøe-Mathisen (22.08.2023)

Andel av Muskattunet 3 (Gnr 53, bnr 425, seksjon 2) er overdratt for kr 2.333.333 fra Lord Bjørn Bærøe-Mathisen og Steinar Bærøe-Mathisen til Kjersti Arnesen (22.08.2023)

Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 13) er solgt for kr 7.583.653 fra Fagerliveien Utvikling As til Mette Ciara Høili og Tor Rune Torgersen Høili (23.08.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 63)

Andel av Speiderfjellet Borettslag andelsnr 18 er overdratt fra Jan Ovenstad til Vigdis Mojlanen Ovenstad (23.08.2023)

Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 11) er solgt for kr 6.848.414 fra Fagerliveien Utvikling As til Reidun Mona B Pedersen (23.08.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 12) er solgt for kr 3.020.889 fra Fagerliveien Utvikling As til Andreas Ek (23.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 31 er solgt for kr 1.062.500 fra Obos Nye Hjem As til Espen Helgesen Andreassen og Obos Bbl (23.08.2023)

Gnr 300, bnr 1195, seksjon 8 er solgt for kr 3.200.000 fra Nummer 20 As til Nygaardsgata 34 As (23.08.2023). Salget omfatter også Hollendergata 3 (Gnr 300, bnr 1195, seksjon 17)

Olav Torpbuen 2 B (Gnr 614, bnr 222, seksjon 2) er solgt for kr 3.150.000 fra Hanne Kristin Rivelsrød, Jeanette Christin Gaard og Linda Cathrine Thorsen til Åse Marit Eriksen og Odd Egil Eriksen (23.08.2023)

Fagerliveien 13 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 4) er solgt for kr 4.521.926 fra Fagerliveien Utvikling As til Heidi Åberg (23.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 77 er solgt for kr 2.700.000 fra Per Ståle Viken til Helle Vik Martinussen (23.08.2023)

Christianslund Borettslag andelsnr 50 er solgt for kr 2.050.000 fra Andrea Wold Johansen til Mads Robin Andersen (23.08.2023)

Olav Torpbuen 2 B (Gnr 614, bnr 222, seksjon 2) er overdratt fra Fingar Fingarsen til Hanne Kristin Rivelsrød, Jeanette Christin Gaard og Linda Cathrine Thorsen (23.08.2023)

[ Salatmester'n tilbakekaller eggesalat etter funn av reker ]

Haraldåsen Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 2.161.000 fra Obos Nye Hjem As til Linn T Szwarc Thorvaldsen (23.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 40 er solgt for kr 2.986.000 fra Obos Nye Hjem As til Åge Syversen og Inger Lise Syversen (23.08.2023)

Fagerliveien 13 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 5) er solgt for kr 4.331.748 fra Fagerliveien Utvikling As til Marianne Arvesen (23.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 35 er solgt for kr 1.329.000 fra Obos Nye Hjem As til Malin Jacobsen-Nilsen og Obos Bbl (23.08.2023)

Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 47) er solgt for kr 3.350.000 fra Sigrid Helena Sommernes til Vilde Frøholm Halvorsen (24.08.2023). Salget omfatter også andel av Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 66)

Fagerliveien 43 (Gnr 208, bnr 1, fnr 1190) er solgt for kr 7.700.000 fra Joachim Kotte Norvik og Mari F Gravningsbråten til Christoffer Norvik (24.08.2023)

Gnr 203, bnr 333, seksjon 10 er solgt for kr 1.690.000 fra Gars Eiendom As til Radius Østlandet As (24.08.2023)

Kirkebrygga 4 (Gnr 300, bnr 865, seksjon 26) er overdratt fra Veidekke Asa til Fredrikstad Kommune (24.08.2023)

Frydenberg Borettslag andelsnr 3 er overdratt fra Jan Petter Henriksen til Heidi Høidahl Storrød (24.08.2023)

Andel av Vinjes vei 2 A (Gnr 208, bnr 1557, seksjon 3) er overdratt fra Inger Berit Bruu til Thor Bruu (24.08.2023)

Gaustadkroken 4 (Gnr 110, bnr 103) er solgt for kr 9.350.000 fra Ac Eiendomsutvikling As til Susanne Halvorsen Roberts og Thomas Roberts (24.08.2023)

Frydenberg Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.275.000 fra Heidi Høidahl Storrød til Mahmoud Hafes Almousa (24.08.2023)

Fagerliveien 9 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 60) er solgt for kr 8.044.752 fra Fagerliveien Utvikling As til Karl Jørgen Grundvig (25.08.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Andel av Anton Brekkes vei 2 A (Gnr 46, bnr 2, fnr 85) er overdratt for kr 850.000 fra Natalia Vanderflit til Georgi Kozlov (25.08.2023)

Strømsvei 16 (Gnr 615, bnr 3, fnr 88) er solgt for kr 3.550.000 fra Henrik Hagemann Gunnersen til Simen Dahlstrøm og Victoria Johansen (25.08.2023)

Andel av Idrettsveien 5 (Gnr 205, bnr 104) er overdratt for kr 1.200.000 fra Aina Wærenskjold Weel til Tommy Weel (25.08.2023)

Andel av Skippergaten 15 A (Gnr 303, bnr 1037) er overdratt for kr 2.075.000 fra Oda Sofie Aasland-Bråten til Anders Tjellaug Bråten (25.08.2023)

Skippergaten 15 A (Gnr 303, bnr 1037) er overdratt fra Reidun Tjellaug Bråten til Anders Tjellaug Bråten og Oda Sofie Aasland-Bråten (25.08.2023)

Skippergaten 15 A (Gnr 303, bnr 1037) er overdratt fra Rolv Atle Bråten til Reidun Tjellaug Bråten (25.08.2023)

Onsøy Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 3.000.000 fra Ingegerd Helene Gjølberg til Fredrik Mikkel Lund (25.08.2023)

Capjon Park Borettslag andelsnr 55 er solgt for kr 3.275.000 fra Grethe Kristine Kolås til Bent Heinrich Simonsen og Emmy Anette Simonsen (28.08.2023)

Andel av Husebyveien 66 (Gnr 27, bnr 9) er overdratt fra Hassnaoui Omar El til Yamina Boutasghount (28.08.2023)

Ørebekkstranda Borettslag andelsnr 54 er solgt for kr 3.700.000 fra Jørn Kihl og Stine Kihl til Hege Helen Rostad (28.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 992.500 fra Obos Nye Hjem As til Haakon Aleksander Dahle og Obos Bbl (28.08.2023)

Onsøy Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 3.060.000 fra Tom Vidar Westlund til Obos Nye Hjem As (28.08.2023)

Hannibalveien 28 (Gnr 208, bnr 1431, seksjon 1) er solgt for kr 2.500.000 fra Maryam Sugaipova til Majid Ahmadi (28.08.2023)

Albert Torps vei 15 (Gnr 208, bnr 13, fnr 427) er solgt for kr 3.750.000 fra Abdullah Gorbet Jahangir og Mosa Ibrahim til Daniel N Perez-S Vigil og Karoline Inanda Vigil (28.08.2023)

Lislebyveien 134 A (Gnr 206, bnr 19, seksjon 1) er solgt for kr 3.580.000 fra Edel Agathe Lunde Myrvold til Bodil Bjarkø (28.08.2023)

Årumfjella 4 (Gnr 642, bnr 43) er overdratt fra Karin Irene Nordgaard til Randi Karine Brenne og Sverre Marius Nordgaard (28.08.2023)

[ Her er Høyres liste: Dette skal de gjøre de første 100 dagene ved makta i Fredrikstad (+) ]

Teglverksveien Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 2.300.000 fra Leif Per Kjellvik til Obos Nye Hjem As (28.08.2023)

Bjørneby Borettslag andelsnr 42 er overdratt fra Ruth Kjeldsen til Jan Ottar Kjeldsen, Marit Fjelle Kjeldsen, Rebecca Helene Kjeldsen og Tine Emilie Kjeldsen (29.08.2023)

Gamle Slevikvei 1 (Gnr 64, bnr 66) er solgt for kr 5.700.000 fra Terje Edgard Tvete til Kristina Hay Bodahl og Michael Hay Bodahl (29.08.2023)

Mortenenga 1 C (Gnr 112, bnr 90, seksjon 1) er solgt for kr 2.840.000 fra Monica Barmo til Frank Pedersen og Hanne Eriksen (29.08.2023)

Fjeldbergtoppen Borettslag andelsnr 1 er solgt for kr 846.547 fra Axel Jenvild Dahlberg og Stine Elise H Nilsen til Daniel Olaussen Løvmyhr og Eline Stene Karlsen (29.08.2023)

Gnr 203, bnr 333, seksjon 7 er solgt for kr 5.070.000 fra Gars Eiendom As til Jobo Tepper As (29.08.2023). Salget omfatter også Gnr 203, bnr 333, seksjon 9

Andel av Oredalsveien 119 (Gnr 210, bnr 1016) er overdratt fra Morten Rene Syversen til Kristina Knapstad (29.08.2023)

Brisingaveien 2 (Gnr 660, bnr 33) er solgt for kr 4.400.000 fra Gunnar Hunn til Louise Madeleine Sörqvist og Roger Sørqvist (29.08.2023)

Muslingsveien 25 (Gnr 432, bnr 182) er solgt for kr 10.450.000 fra Anne Tvedt og Henrik Hani Aboushanif til Hege Corneliussen Fiske (29.08.2023)

Helleskilfjellet 42 (Gnr 62, bnr 92) er overdratt fra Ivar Udnæss til Marit Wictoria Udnæss (29.08.2023)

Helleskilfjellet 42 (Gnr 62, bnr 92) er overdratt fra Marit Wictoria Udnæss til Ivar Henrik Udnæs og Kari Udnæs Lie (29.08.2023)

Helleskilfjellet 42 (Gnr 62, bnr 92) er solgt for kr 4.250.000 fra Ivar Henrik Udnæs og Kari Udnæs Lie til Amalie Fosse Knudsen, Kari Knudsen og Kjell Kåre Knudsen (29.08.2023)

Regimentveien 22 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 13) er solgt for kr 3.268.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Sara Skognes (29.08.2023)

Bruket 9 (Gnr 48, bnr 238, seksjon 51) er solgt for kr 4.550.000 fra Tone Lie til Kirsti Westgaard Danclar (30.08.2023). Salget omfatter også andel av Bruket 13 A (Gnr 48, bnr 238, seksjon 153)

Fagerliveien 13 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 1) er solgt for kr 3.690.000 fra Fagerliveien Utvikling As til Wenche Brevik Lillemoen (30.08.2023)

Arne Stangebyesg 13 B Borettslag andelsnr 2 er overdratt fra Bjørg Elvira Næss til Geir Otto Næss og Ted Erik Næss (30.08.2023)

Blomsterlia Borettslag andelsnr 19 er overdratt fra Rigmor Marie Thoresen til Gunn Thoresen Kilde og Viggo Thoresen (30.08.2023)

Blomsterlia Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 3.135.000 fra Gunn Thoresen Kilde og Viggo Thoresen til Mette Kristin Ødegård (30.08.2023)

P.O.Pedersen vei 10 A (Gnr 440, bnr 77) er solgt for kr 8.150.000 fra Rino Fred Jensen til Nora Kollerød Wold og Tobias Lien (30.08.2023)

Arne Stangebyesg 13 B Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 3.050.000 fra Geir Otto Næss og Ted Erik Næss til Eva T Kjølleberg Eriksen (30.08.2023)

Regimentveien 32 (Gnr 603, bnr 317, seksjon 8) er solgt for kr 2.498.000 fra Haugstenåsen Utvikling As til Sanna Dyblie Borge (30.08.2023)

Lokaltunet 2 B (Gnr 111, bnr 11, seksjon 10) er solgt for kr 3.300.000 fra Berit Synnøve Skauen til Fabian D´alicandro og Nora Elisabeth Andersen (31.08.2023)

Sarpsborgveien 414 (Gnr 613, bnr 53) er solgt for kr 3.400.000 fra Mustafa Ahmad K Alsaeed til Salar A B Alhussein (31.08.2023). Salget omfatter også Gnr 613, bnr 86

Sleipnerveien 6 (Gnr 610, bnr 532) er solgt for kr 6.100.000 fra Aleksander Eriksen og Sofie Otnem Hansen til Khaled Nikpoor og Srwa Nikpoor (31.08.2023)

[ Tre familiemedlemmer, tre politiske partier, men ingen mistillit ]

Omsetninger for Hvaler kommune:

Saltvika 98 (Gnr 15, bnr 38) er overdratt for kr 1.000.000 fra Reidar Johansen til Vidar Johansen (04.08.2023)

Skjelsbusundet 273 (Gnr 46, bnr 1, fnr 38) er overdratt til Lisbeth Støa Kjølberg (04.08.2023)

Utgårdsveien 5 (Gnr 49, bnr 104) er solgt for kr 2.600.000 fra Astrid Birgitte Momrak til Ole Petter Knold (04.08.2023)

Skjelsbusundet 181 (Gnr 46, bnr 16) er solgt for kr 7.500.000 fra Marianne Heian til Thomas Smordalen (04.08.2023). Salget omfatter også Skjelsbusundet 181 (Gnr 46, bnr 23)

Andel av Rødsfjellet 26 (Gnr 40, bnr 118) er overdratt fra Karin Irene Franck til Stein Gisle Wolff (10.08.2023)

Pulservikgata 127 (Gnr 25, bnr 196) er overdratt fra Solveig Aurstad til Ståle Aleksander Aurstad og Thorolf Peder Aurstad (14.08.2023)

Andel av Gnr 25, bnr 15 er overdratt fra Solveig Aurstad til Ståle Aleksander Aurstad og Thorolf Peder Aurstad (14.08.2023)

Rødsfjellet 6 (Gnr 40, bnr 114) er solgt for kr 3.910.000 fra Merete Olsen til Andrea Almås og Henrik Almås (14.08.2023)

Kvislervarden 11 (Gnr 43, bnr 221) er solgt for kr 3.850.000 fra Jorunn Randgaard og Kjell Øivind Randgaard til Annette Olsen og Fredrik André Elverhøi (15.08.2023)

Andel av Skårsnesveien 150 (Gnr 5, bnr 76) er solgt for kr 3.750.000 fra Torkild Seidel til Nora Seidel (16.08.2023)

Skårsnesveien 150 (Gnr 5, bnr 76) er overdratt fra Inger Seidel til Jan Erling Seidel (16.08.2023)

Under Kollen 1 C (Gnr 3, bnr 249, seksjon 2) er solgt for kr 4.800.000 fra Installatøren Eiendom As til Ørnulf Martin Tvedt (16.08.2023)

Skårsnesveien 150 (Gnr 5, bnr 76) er overdratt fra Jan Erling Seidel til Nora Seidel og Torkild Seidel (16.08.2023)

Reffsfjellet 5 (Gnr 16, bnr 1, fnr 17) er overdratt fra Erling Aadland til Bjørn Aadland og Erik Aadland (18.08.2023)

Andel av Makøveien 86 (Gnr 28, bnr 3, fnr 2) er solgt for kr 5.500.000 fra Anne Cecilie Scharning til Aleksander N Langmyhr og Fredrik Nyquist Langmyhr (18.08.2023)

Langekil 1 (Gnr 50, bnr 43) er solgt for kr 2.850.000 fra Arnt Martin Brynildsen til Vibeke Kristin Tonning (21.08.2023). Salget omfatter også Gnr 50, bnr 46

Gjøkvikveien 89 (Gnr 30, bnr 302) er overdratt fra Ingrid Stenseth til Leif Gudmund Stenseth (21.08.2023). Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune. Overdragelsen omfatter også e.d. i Kongsvinger kommune. Overdragelsen omfatter også e.d. i Grue kommune

Linddalsveien 1 (Gnr 43, bnr 118) er overdratt fra Leif Sigurd Hansen til Elin Bager Hansen, Heidi Bager og Nina Bager Hansen (22.08.2023)

Andel av Siljeholmen 248 (Gnr 49, bnr 26, fnr 258) er overdratt fra Jon Dale til Turid Kjustad Dale (22.08.2023)

Lammenes 62 (Gnr 23, bnr 53, seksjon 5) er solgt for kr 2.750.000 fra Hans Christer L Stenberg til Johan Erik Svendsen (22.08.2023)

Asmaløy 310 (Gnr 39, bnr 81) er overdratt fra Friedh Hartmut Dammeyer til Gunn-Karin Dammeyer (23.08.2023)

Andel av Brekkerød 81 (Gnr 40, bnr 244) er overdratt for kr 1.758.333 fra Monica Karstensen til Eva Cathrine T Sæther og Silje Merete Furuly (23.08.2023)

Brekkerød 81 (Gnr 40, bnr 244) er overdratt fra Ragnar Sigurd Torbergsen til Eva Cathrine T Sæther, Monica Karstensen og Silje Merete Furuly (23.08.2023)

Botneveien 175 (Gnr 20, bnr 1) er overdratt fra Wenche Isabella Sørensen til Ammund Sørensen og Torild Sørensen (24.08.2023)

Lille Ingerholmen 5 (Gnr 41, bnr 32) er overdratt for kr 1.500.000 fra Trygve Lie til Kjersti Hembre og Kurt Kristoffer Singstad (29.08.2023)

[ Siri Martinsen om studiestøtten: – Det er viktig at vi ser studentene ]

Omsetninger for Råde kommune:

Kvartsveien 37 (Gnr 84, bnr 141) er overdratt for kr 2.800.000 fra Gunnar Millerjord til Simon Aas Millerjord (03.08.2023)

Saltnesbekken 8 D (Gnr 93, bnr 549, seksjon 8) er overdratt for kr 4.225.000 fra Heidi Kårstad til Ann Helen Hansen og Finn E La Cour Olaussen (03.08.2023)

Andel av Saltnes haveby 10 (Gnr 93, bnr 476, seksjon 5) er overdratt fra Elsa Karin Theodorsen til Knut Theodorsen (07.08.2023)

Andel av Nordre Eikelund 4 (Gnr 20, bnr 13) er overdratt fra Wenche Aamold til Arne Gudbrand Arnesen (08.08.2023)

Torvstikkeren 1 A (Gnr 82, bnr 83) er solgt for kr 8.225.000 fra Temco Eiendom As til Castor Gruppen As (08.08.2023)

Mosseveien 55 (Gnr 48, bnr 4) er solgt for kr 5.450.000 fra Wenche Dahl Halvorsen til Henning Hansen og Veronika Hansen (09.08.2023)

Andel av Missingfjellet 8 B (Gnr 84, bnr 221, seksjon 5) er solgt for kr 1.850.000 fra Zahra Ali til Sajjad Ali Mogul (10.08.2023)

Åsliveien 4 C (Gnr 92, bnr 560, seksjon 1) er solgt for kr 3.900.000 fra Chro Sherwani og Hawre Sherwani til Kjersti Aune Sunde (10.08.2023)

Torkildstad 22 (Gnr 33, bnr 19) er solgt for kr 5.500.000 fra Inge Dahl til Ola Johan Sjøbakken (15.08.2023)

Skråtorp Borettslag A/l andelsnr 32 er solgt for kr 3.175.000 fra Halvard Smith og Mari Herwander Pedersen til Ingrid Normann Karlsen og Ole Eskelund (15.08.2023)

Halvorsrødfeltet 6 (Gnr 54, bnr 42) er overdratt fra Arne Gunnar Wenberg til Pål Gunnar Wenberg (16.08.2023)

Skråtorp Borettslag A/l andelsnr 26 er solgt for kr 3.100.000 fra Elisabeth Wiersholm til Wilsa Alcala Johansen (16.08.2023)

Holmen 4 (Gnr 21, bnr 12) er overdratt fra Bjarne Nilsen til Lars Einar Iversen og May-Liss Berg Lona (18.08.2023). Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 101

Andel av Råde torg 7 (Gnr 60, bnr 4, seksjon 14) er overdratt fra May Lise Neufeld til Arthur Neufeld (23.08.2023)

Terneveien 8 (Gnr 93, bnr 475) er overdratt fra Ole Martin Fredriksen til M Nordklev-Fredriksen (23.08.2023)

Andel av Liljeveien 15 (Gnr 93, bnr 354) er overdratt fra Anne-Marie Drønen til Arne Egil Røtne (24.08.2023)

Nordre Eikelund 4 (Gnr 20, bnr 13) er solgt for kr 3.100.000 fra Arne Gudbrand Arnesen til Arne Krokeide og Wenche Krokeide (28.08.2023)

Ørneveien 70 (Gnr 53, bnr 378) er overdratt fra Frank Villy Hansen til Unni Hedlund Hansen (28.08.2023)

Andel av Ovenskogen 33 (Gnr 21, bnr 35) er overdratt fra Anne Marie Oven til Kjell Johan Oven (28.08.2023)

Saltnesveien 230 B (Gnr 93, bnr 499) er solgt for kr 1.200.000 fra Anne Marie Heien Brekke og Dag Ivar Devik Brekke til Erling Sebastian Olstad og Tabita Lindberg Olstad (31.08.2023)

[ Anbefaler vaksine mot TBE-virus: – Hos en av fire kan det oppstå alvorlig sykdom ]