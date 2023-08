Valgguide: Dette er Fredrikstad-partienes kjernesaker

Kommunestyre – og fylkestingsvalget er rett rundt hjørnet, og 11. september vil det skje en utbytting i by- og kommunestyrene over hele Norges land. Er du innbygger i Fredrikstad, og fortsatt er usikker på hva du vil stemme på?

Dagsavisen Demokraten har spurt alle partiene om hva deres aller viktigste sak er, og har utfordret dem til å svare kort og konsist. Her er svarene vi fikk:

Silje Louise Waters, Sosialistisk venstreparti:





Silje Louise Waters, 1. kandidat for Fredrikstad SV. (Martin Næss Kristiansen)

Bemanning i barnehage/skole

– SVs aller viktigste sak i dette valget er å øke grunnbemanningen i barnehager og skoler. Vi trenger flere trygge voksne rundt barna våre. Vi ønsker blant annet å få spesialpedagoger inn i barnehagene og ha flere yrkesgrupper i skolen, slik at lærere kan være lærere. Vi skal få til dette ved å omprioritere det store forbruket kommunen nå bruker på vikarer, samt å kutte i konsulenttjenester.

Erik Skauen, Miljøpartiet de Grønne:





Erik Skauen, 1. kandidat for MDG Fredrikstad. (Hermund Lybeck Kjernli)

Muddermasser på land

– Muddermassene ved mudring av farleden må på land. MDG er partiet som reelt kan komme på vippen på bakgrunn av valgresultatet. Derfor har MDG sagt: «vi støtter kun ordførerkandidater som sier nei til sjødeponi og jobber sammen med oss om å få det på land». Ingen andre partier kan ta den rollen foruten MDG. Derfor er vi garantisten for mudder på land. Men krever et godt valgresultat.

Siri Martinsen, Arbeiderpartiet:





Siri Martinsen, ordfører og 1. kandidat for Fredrikstad Arbeiderparti. (Tommy Skauen)

Flere i arbeid

– Å få flere inn i arbeid. Arbeid er hovednøkkelen i kampen mot sosiale forskjeller og utenforskap. Å ha en jobb å gå til gir folk økonomisk trygghet, frihet og større mulighet til å delta i samfunnet.

Marianne Kristiansen, Pensjonistpartiet:





Marianne Kristiansen, 1. kandidat for Pensjonistpartiet Fredrikstad. (Arne Børresen)

Nok sykehjemsplasser

– Pensjonistpartiets aller viktigste sak er å få bygget nok sykehjemsplasser til gammel og ung, slik at folk opplever verdighet når de blir syke og trenger en plass. Svært viktig er det også med valgfrihet i tjenestene og at ingen skal føle seg utrygge og eller blir sittende passive på oppbevaring siste del av livet. For øvrig har vi mange saker vi mener er viktige, så dette ble riktig vanskelig.

Per Fredrik Mentzen-Lie, Norgesdemokratene:





Per Fredrik Mentzen-Lie, 1. kandidat for Norgesdemokratene i Fredrikstad. (Privat)

Eldreomsorg

– Vi har mange gode saker vi vil jobbe for. En av dem er å styrke eldreomsorgen slik at våre gamle kan få en verdig alderdom. Vi vil også kutte bompenger, eiendomsskatt og avgifter generelt, for å lette økonomien til folk flest. Dette må gjøres ved å prioritere grunnleggende tjenester, slanke byråkratiet og kutte dyre, unødvendige prosjekter.

Trond Svandal, Venstre:





Trond Svandal, 1. kandidat for Fredrikstad Venstre. (Martin Næss Kristiansen)

Skole

– Et skikkelig løft for Fredrikstadskolen, fordi: skole og læring er nøkkelen til å gi barn, unge og vokse muligheter. Kunnskap styrker demokrati og frihet, fremmer kreativitet og nyskaping, motvirker utenforskap og opplyser om klimakrisen verden står overfor.

Arne Sekkelsten, Høyre:





Arne Sekkelsten, 1. kandidat for Fredrikstad Høyre. (Martin Næss Kristiansen)

Vedlikehold av skolene

– Hovedutfordringen til Fredrikstad er at altfor mange er utenfor arbeidslivet. Derfor må vi også satse mer på innholdet i skolen, samt pusse opp skolene som lider av et enormt vedlikeholdsetterslep. For å klare dette er det en forutsetning å få orden på kommuneøkonomien. I tillegg må vi øke helsetilbudet for å møte fremtidens helseutfordringer, samt legge til rette for jobbskapere og det lokale næringslivet.

Bjørnar Laabak, Frp:





Bjørnar Laabak, 1. kandidat for Fredrikstad Frp. (Martin Næss Kristiansen)

Omsorg og oppvekst

– Fredrikstad FrP mener at en trygg og verdig omsorg, trygg oppvekst og en trygg by er viktigst i tillegg til innbyggernes økonomi, oppvekst og omsorg. Vi skal fortsatt jobbe for å redusere eiendomsskatten, kommunale avgifter og vi vil stanse bomringen. Vi vil bygge ny bru Rolvsøy-Østsiden for å bedre beredskapen i byen og vi vil skrinlegge resten av bypakka. Vi vil ikke legge ned Nylende, Borge, Årum skoler – og vi må iverksette tiltak mot vold og trusler i skolen. Vi trenger å styrke eldreomsorgen med flere sykehjemsplasser – vi vil ikke nedlegge Torsnes og Fjeldberg.

Rune Solmyr, Senterpartiet:





Rune Solmyr, 1. kandidat for Fredrikstad Senterparti. (Henry Wilhelm Solmyr)

Lokalsamfunnet

– Vi i Fredrikstad Senterparti tror på viktigheten av gode lokalsamfunn i hele vår kommune. Vi vil videreutvikle lokalsamfunnsmodellen, styrke skolene, skape møteplasser og områder hvor innbyggerne våre kan trives. Vår helse- og omsorgspolitikk har som mål å gi gode tjenester der folk bor og som i all hovedsak driftes av det offentlige. Vi er også fast bestemte på å beskytte vår verdifulle matjord gjennom et sterkt og effektivt jordvern, ved å sikre at vi tar godt vare på matjorda vår. Vi vil ha en trygg og økonomisk styring samt ansvarlig pengebruk, der gode tjenester og vedlikehold av bygg prioriteres. Vår oppgave er å tjene innbyggerne i hele kommunen og sammen kan vi skape en god fremtid for Fredrikstad.

Christian Fredrik Resberg, Industri- og Næringspartiet





Christian Fredrik Resberg, 1. kandidat for Industri- og Næringspartiet i Fredrikstad. (Privat)

Eiendomsskatt

– En av våre viktigste saker er eiendomsskatt. Fredrikstad Industri- og Næringsparti ønsker en avvikling av eiendomsskatten. Denne skatten rammer samtlige innbyggere, direkte, eller indirekte og er usosial og urettferdig. Vi er imot beskatning av et objekt som allerede er beskattet gjennom en rekke skatter og avgifter.

Jonas Qvale, Bymiljølista:





Jonas Qvale, 1. kandidat for Bymiljølista. (Privat)

Barn og unge

– Bymiljølistas viktigste sak er barn og unge, fordi de er framtida. Vi vil ha nok og kvalifisert bemanning i barnehager og skoler, gode fritidsklubber og andre fritidstilbud, gode kulturtilbud, gode byrom og nærmiljøer. Bymiljølista vil at barn og unge skal vokse opp i og overta en kommune der natur og miljø er tatt vare på for framtida. Bymiljølista mener at det som er bra for barn og unge, er bra for alle.

Kolbjørn Westberg, Kristelig Folkeparti:





Kolbjørn Westberg, 1. kandidat for Fredrikstad Krf. (Privat)

Lokalt fritidskort

– Vår viktigste sak i valget er å innføre et lokalt fritidskort. Vi ønsker å innføre et lokalt fritidskort med støtte til deltakeravgift på fritidsaktiviteter for alle barn og unge mellom 10 og 16 år. Støtten blir pålydende 2000 kroner. Dette gjør vi for å bidra til økt fysisk aktivitet og for at færre skal sitte hjemme på grunn av stram familieøkonomi.

Hannah Berg, Rødt:





Hannah Berg, 1. kandidat for Rødt Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

Forskjells-Norge

– Forskjellene i Norge har økt i flere tiår, og med dyrtid har hverdagen for mange blitt enda tøffere. I Fredrikstad vokser nesten 20 prosent av barna opp i fattigdom. For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste, og alt vi gjør lokalt skal ha som mål å redusere sosiale og økonomiske forskjeller.

Svein Erik Øien, Konservativt:

Svein Erik Øien, 1. kandidat for Konservativt Fredrikstad. (Privat)

Eiendomsskatt

– Vi ønsker å fjerne eiendomsskatten da den rammer svært usosialt. Med dagens prisstigninger, samt strømkostnader, vil de som allerede sliter faktisk risikere å måtte gå ifra hjemmet sitt. Vi vil lette trykket på de som allerede sliter. Det gjelder også for næring: små bedrifter kan risikere å måtte legge ned på grunn av eiendomsskatt, og det ønsker vi å forhindre.

Alle partier i Fredrikstad med godkjente valglister har fått mulighet til å svare. Det har ikke lyktes Dagsavisen Demokraten å få kontakt med Liberalistene.