Skal du på sopptur? Dette bør du vite før du drar

Kelly Hakkebo. (Privat)

Ingen med vettet i behold avslører sine beste soppsteder, så hvor bør man begynne å lete om man vil ha seg litt kantarellgull?

– I år er det fantastisk soppår! Man har funnet kantareller veldig mange forskjellige steder. De vokser gjerne litt sånn ved traktor- og grusveier, og inne i skogen selvfølgelig, ved ulike type trær. Se gjerne etter gammel blandingsskog med gran og løvtrær, også der det er fuktig mose.

Hvordan bør man forberede seg til en sopptur?

– Det er greit å ha med en soppkurv, en kniv og en børste. Da kan du rense dem før du legger dem i kurven. Så er det fordel å ha med plastbegre eller papirposer for å skille ut de soppene man er usikre på. De kan man ta med på soppkontroll.

Hva med forhåndskunnskapen, må den være med?

– Det er litt sånn at hvis du ikke kan noe om sopp, så er det soppkontroll som gjelder. Det finnes også digitale soppkontroller, og da sitter det en soppsakkyndig i andre enden som kan gi svar på det du finner.

Hvilke sopper må man styre klart unna?

– Vi har fem farlige giftsopper, som er dødelige, i Norge. Dem kan det være greit å google litt, for å få en oversikt over hvordan de ser ut og hva som kjennetegner dem.

Er det noen matsopper som ligner giftsopper, som man bør være ekstra obs på?

– Kantarell er veldig safe, der er det ingen farlige som ligner. Rørsopper som steinsopp er også antatt som en veldig trygg gruppe av sopper. Man bør kanskje starte med dem.

Hvilke matsopper er de beste?

– Jeg synes noe som heter kremler er veldig godt. Og svart trompetsopp og svartbrun rørsopp.

Må man lete litt ekstra for å finne de da, eller?

– Ja, svart trompet for eksempel, er ikke den enkleste å finne. Man må nesten sette seg på huk tilfeldig der de vokser for å oppdage dem. Det handler kanskje litt om å vite hva man kan plukke, da får jeg soppbrillene på. Og det er jo det som er fordelen med å lære seg mer etter hvert: man kan styre unna kantarellene som alle vil ha, og plukke annen sopp som er vel så god som den.

Hva er ditt beste tips for et digg måltid med sopp?

– Jeg synes det er veldig godt å bare steke for eksempel steinsopp og kantarell, i smør og med salt og pepper på. Men det er viktig at smøret er godt! Og så ha det på rista brød man kanskje gnir litt hvitløk på, og rasper litt parmesan over. Også soppsauser og stuing, da. Det er de tre tinga jeg lager mest.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er blant annet å gå i skogen! Det er ikke tull det, altså. Det er koster ikke penger, og er en enkel tilgang på lykke.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Nå er det mye soppbøker om dagen, da! Jeg leser «Sammenvevde liv» (Merlin Sheldrake), som handler om hvordan soppen påvirker, ja... alt!

Så det er ikke bare matsopp du er interessert i?

– Nei, jeg er også litt interessert i hvordan den fungerer i naturen sammen med andre planter, og hvordan den påvirker ulike liv.

Hva liker du best ved deg selv?

– At jeg er impulsiv og litt uredd.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Skulle gjerne hatt tilgang på en sprøyte med selvtillit og godt selvbilde som barn og unge kunne fått i dag. Som kan hjelpe dem å takle dagens press og forventninger.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Er jeg så flink il å skeie ut egentlig? Jeg er et veldig fornuftig menneske, så jeg er litt dårlig på det. Men jeg er impulsiv, og føler jeg gjør mye nytt og hiver meg med på det meste. Jeg får av og til beskjed om at jeg må skeie ut mer, så det er kanskje noe i det.

Hvilke tre personer ville du helst invitert på soppstuing?

– Begge bestemødrene mine som dessverre har gått bort. Skulle gjerne hørt mer om livshistorien deres og blitt bedre kjent med dem som individer fremfor besteforeldre. Og den siste gjesten kunne kanskje vært komikeren Michael McIntyre som hadde sørget for mye latter rundt bordet.

