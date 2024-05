Professor: Sykepleiere og leger er i ferd med å lure kommuner og sykehus

Det sa Terje P. Hagen, professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, om den omfattende bruken av vikarer i helsevesenet på en KS-konferanse tidligere denne uken, skriver Altinget.

Lukrative ordninger fra vikarbyråene gjør at mange ansatte slutter og går over i vikartjenester. Der får de langt bedre betalt og mer fleksible ordninger.

Professoren etterlyser koordinert sentral innsats for å få bukt med vikarbruken som ifølge Hagen er et stort problem for kommunene, særlig i distriktskommunene og spesielt i Nord-Norge.

– Både sykepleiere og leger er i ferd med å lure både kommuner og sykehus. Dette er det som blant forskere blir kalt et fangens dilemma-spill, sa han. Når den enkelte kommune kun tenker på seg selv, blir summen for høy bruk av vikarer, sa Hagen.

Kommunedirektør Kjell Hugvik i Bodø kommune forteller at kommunen brukte 30 millioner kroner på vikarer i 2021, mens det i år kan bli 120 millioner.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) er enig i at en koordinert innsats er nødvendig.

Dette er ikke noe en enkelt aktør kan gjøre alene. Når vi ser hvordan innleiekulturen nå vokser fram, er det en politisk oppgave for oss også å bidra til å hjelpe kommunene med gode løsninger, sier hun.

