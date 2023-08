Siri Martinsen om studiestøtten: – Det er viktig at vi ser studentene

– Det er viktig at vi ser studentene, sier Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen.

Fra og med denne høsten kan de glede seg over at lommeboka blir litt tjukkere. Arbeiderpartiet og regjeringen har nemlig bestemt at studiestøtten skal økes.

– Det er en gladnyhet til alle studenter her i byen, eller hele Norge for så vidt, men jeg heier på Fredrikstad, sier Martinsen med et snev av vennlig latter.

Fra og med denne høsten vil studentene få omtrent 800 kroner ekstra studiestøtte i måneden. (Gorm Kallestad/NTB)

Største økningen på 15 år

Studiestøtte er et felles begrep for studielånet og stipendet. Det er de pengene du får betalt ut av lånekassen underveis i studieløpet. Studiestøtten blir utbetalt som lån, og 40 prosent av dette lånet vil bli gjort om til stipend etter hvert akademiske år, dersom du består alle eksamener.

Fra høsten 2023 får studentene 9022 kroner mer hvert studieår. Dette tilsvarer omtrent 820 kroner ekstra i måneden.

– Det er den første økningen på 15 år, kan Martinsen fortelle.

Økte priser på landsbasis

Dagsavisen skrev i juni at prisveksten på matvarer det siste året er den høyeste siden 1980-tallet. Ordføreren skjønner bekymringene som kommer med de økte prisene, og tror studiestøtten vil komme godt med for studentene.

– Det er viktig for oss å legge innsatsen til de som trenger det, sier hun.

– Vi lever i en tid hvor det er prisøkning, og da er det kanskje litt enklere.

Og at studentene i Fredrikstad er viktig for Martinsen er helt klart.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har studenter her.

Gjort flere tiltak

Den økte støtten er ikke det eneste studentene i Fredrikstad by kan glede seg over. Martinsen kan fortelle at studentene har vært et viktig satsingsområde for kommunen.

– Vi har lagt til rette for studenthybler, og for studentkroa, som er et sted studentene kan være, også er det jo gratis ferje.

Martinsen sier også at det er viktig for kommunen at næringslivet har god tilgang på kvalifisert og god arbeidskraft, noe hun tror vil komme med studentene.

– Når studiestøtten øker er det for å legge til rette for at flere får muligheter, men også å sørge for at Fredrikstad har riktig kompetanse for fremtiden, kunne hun fortelle til Dagsavisen Demokraten i en tidligere e-post.

Martinsen håper flere velger å studere, og er ikke vond å be når man spør:

– Er Fredrikstad det beste studiestedet?

– Ja, utvilsomt, svarer hun lattermildt.