– Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

FREDRIKSTAD (Dagsavisen): I år vil om lag 33.000 ungdommer konfirmere seg kirkelig og 14.000 vil konfirmere seg borgerlig, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og NRK. En konfirmasjon koster ofte over 37.000 kroner, noe som er krevende for mange foreldre når prisene er høye og renta ikke går ned.

Da leder Hege Hansen i møteplassen BraNok begynte å hjelpe familier som ikke hadde mat på bordet og stram økonomi, nærmest eksploderte antallet henvendelser. Nå bidrar hun til at en økonomisk hardt presset familie får gjennomført vårens konfirmasjon. Familien så ingen annen løsning enn å be om hjelp.

– Historien rundt konfirmasjonen gjorde noe med oss. Vi har selv barn som er konfirmert og jeg forstår godt at det er en stor utfordring for mange. Man står til konfirmasjon en gang i livet, så her ville vi prøve å gjøre en innsats. Så langt har en kokk tilbudt seg å lage maten gratis, frivillige bidrar med kaker og klær – men vi er dessverre ikke helt i mål. Jeg håper vi klarer å bidra til en minnerik og fin dag, sier Hansen.

BraNok beskriver seg som en rusfri møteplass for LHBTIQ+ personer, med mål om å skape en trygg arena for skeive i alle aldre. Før jul utvidet de tilbudet til å også inkludere bidrag til familier med trang økonomi.

Det som er trist er at barnebarnet mitt allerede nå gruer seg til første skoledag etter konfirmasjonen. Når alle forteller om gavene og hvor mye penger de har fått. — Bestemoren om presset blant unge.

Mørke konfirmasjons-skyer

Dagsavisen har snakket med familien som fikk hjelp til jul av møteplassen BraNok, og nå til konfirmasjonsfeiringen. Bestemoren er uføretrygdet, mamma på tiltak via Nav. Økonomien er trang. Av hensyn til ungdommen i familien som snart skal konfirmeres våger ikke familien å stå fram med navn og bilde. Frykten for stigmatisering er for stor.

– Det har vært vondt og vanskelig å be om hjelp. Konfirmasjon er dyrt, sier bestemoren til Dagsavisen.

Familien fikk hjelp av BraNok til jul. Konfirmasjonen har hengt som en mørk sky over dem, forteller konfirmantens mamma og bestemor.

– Noe som skal være en gledens dag, har blitt tyngende. Det gledelige er at organisasjonen, med Hege Hansen i spissen, nå sikrer mat til konfirmasjonsfeiringen.

Møteplassen BraNok dro i gang et loddsalg for å hjelpe familien med konfirmasjonen. (Skjermdump)

Familien kjenner ikke til om det er mulig å søke om støtte til feiring av konfirmasjoner. I visse tilfeller kan man søke støtte fra Nav.

– Konfirmanten vår forstår at det er vanskelig å finansiere feiringen, men foreløpig har vi ikke fortalt at vi har spurt BraNok om hjelp. Når det gjelder gaver, blir det hva vi har råd til i familien, sier bestemoren og legger til:

– Det som er trist er at barnebarnet mitt allerede nå gruer seg til første skoledag etter konfirmasjonen. Når alle forteller om gavene og hvor mye penger de har fått. Det er et stort press. Jeg synes skolen burde ha snakket om at ikke alle har god råd i dagens Norge.

– Press på ungdommene

BraNok-leder Hege Hansen synes det er vondt å høre såre historier, som hos familien hvor feiringen av overgangen fra barndom til voksenliv har blitt en belastning – og ikke en glede. Hansen er selv helsepersonell og trodde hun var godt rustet da hun startet med å hjelpe andre. Men det ble tungt.

– Jeg føler at vi ser Fredrikstad på sitt såreste. Vi opplever så mange følelser hos dem vi hjelper – både skam, lettelse, frykt og glede samtidig. Hvis alle bare kan hjelpe litt, så kan vi faktisk gjøre en forskjell hos flere, sier hun.

Influensere fremstår med en tilsynelatende rik og eksklusiv livsstil. — Forbrukerøkonom Derya Incedursun om presset ungdom utsettes for i sosiale medier.

Hansen forteller at de fleste ber om hjelp til mat – middager og pålegg. At konfirmanten fra familien som sliter økonomisk gruer seg til første skoledag etter feiringen overrasker henne ikke.

– Når alle forteller om gavene de har fått, er det selvfølgelig vondt å føle seg annerledes. Jeg tror det er mer følelsen av å kjenne seg annerledes, enn å ikke få det samme i gave som «alle andre». Det er et press på ungdommene i dag som vi kanskje ikke forstår omfanget av. Forskjellen mellom fattig og rik stor, og økende.

– Det er vondt å høre om opplevelser, penger, turer og annet som andre får. Du vet jo antakelig at familien din som du er glad i, gjerne ville gitt deg alt – men konsekvensen hadde vært at det ikke blir penger nok til nødvendigheter resten av måneden eller sommeren, sier BraNok-lederen og legger til:

– Barn kaller hverandre «First-Price-unger» og «Hennes & Mauritz-unger». Hjemme må vi også snakke om holdninger.

– Kan ha krav på Nav-stønad

Nav-leder i Fredrikstad, Lise Mette Paulsen, forteller at det er mulig søke om støtte til eksempelvis konfirmasjon. Men da er det visse forutsetninger som må være innfridd.

– Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) har som formål å bedre levekår og bidra til sosial og økonomisk trygghet for vanskeligstilte. Det er et område i kommunen som er lagt til Nav å forvalte. Med dette menes at de som ikke har penger til å dekke sine levekostnader ved å arbeide eller har egne midler eller andre økonomiske rettigheter, kan ha krav på stønad, sier Paulsen til Dagsavisen.

Lise Mette Paulsen, Nav-leder i Fredrikstad. (Hermund L. Kjernli / Innfelt foto: NAV )

– Når alle andre inntektsmuligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, kan innbygger søke om hjelp fra Nav. Utgifter til spesielle begivenheter og høytider, som konfirmasjon, kan være del av livsoppholdet. Ved en søknad vil det gjøres en konkret vurdering om søkers helhetlige situasjon gir rett på økonomisk stønad, avslutter Nav-lederen.

Konfirmasjon koster over 35.000 kroner

I økonomisk vanskelige tider kan flere familier slite med å dekke løpende utgifter, noe som absolutt kan påvirke konfirmasjonsfeiringer, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

– Mange føler nok et press for å leve opp til en viss standard, som kan være vanskelig å nå uten økonomisk hjelp. Konfirmasjonen er en viktig dag for både ungdommen og foreldrene, og med mye fokus på det materielle, er det forståelig at dette kan skape stress, legger hun til.

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. (NORDEA)

– Tenåringen i denne familien gruer seg til første skoledag etter konfirmasjonen. Presset er fortsatt stort?

– Ja. Jeg tror presset er større nå enn det var for 10–15 år siden. Vi blir stadig eksponert for andres livsstil på sosiale medier, noe som kan gi inntrykk av at alle lever et luksuriøst liv. Dette kan skape både press og skam blant ungdom, spesielt i en tid der influensere fremstår med en tilsynelatende rik og eksklusiv livsstil. Det er derfor ikke uvanlig at konfirmanter føler ubehag ved å snakke om pengegaver de har mottatt, spesielt hvis de frykter å bli sammenlignet med andre, svarer forbrukerøkonomen.

---

HVA KOSTER EN KONFIRMASJON OG HVA FÅR KONFIRMANTEN AV GAVER?

Beløpet en konfirmant mottar i pengegaver varierer avhengig av familie og vennekretsens økonomi. En tidligere Nordea-undersøkelse fra 2016 viser følgende kostnadsbilde for konfirmasjon:

Festen: ca. 16.000 kroner.

Antrekk: ca. 9.350 kroner.

Gave fra foreldre: ca. 11.100 kroner.

Totalt: ca. 36.450 kroner.

En undersøkelse utført av Norstat i 2022 for Skagen Fondene, viser hvor mye folk er villige til å gi i gave. Kronebeløpet et snitt:

Foreldre: 7.500 kroner

Besteforeldre: 4.675 kroner

Fadder: 1.450 kroner

Tante/onkel: 1.300 kroner

Fetter/kusine: 625 kroner

Venn: 475 kroner

Nabo: 425 kroner

Kilde: Nordea

---

Derya Incedursun mener både hjem og skole kan bidra til å redusere presset – ved å snakke med ungdommen om at folk har ulik økonomi og at konfirmasjonen først og fremst er en feiring av ungdommens overgang til en ny fase i livet.

– Ha samtaler som kan hjelpe ungdommen til å sette pris på hva dagen egentlig handler om. En slik samtale er verdt å ta med barna, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon eller om festen er stor eller liten. Gode verdier er alltid viktige, uavhengig av økonomisk status, avslutter hun.

