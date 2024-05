– Å gå i tog er sunt for kropp og sjel

– Hvordan syns du det går med venstresida om dagen, da?

– Det går kanskje litt bedre, men det burde gått veldig, veldig mye bedre. For Rødt sin del så går det ganske bra, vi ligger solid og stabilt over stortingsvalgresultatet vårt sist på 4,7 prosent, som jo var vårt beste valg noensinne. Da gjorde vi også det ingen andre nye partier har klart før: Å bryte sperregrensen. Nå har Rødt ligget over fem prosent på snittet av meningsmålingene det siste året, så det er ikke dette som holder meg våken om natta. Det er mer det at det ikke er nok oppslutning på venstresida til å unngå at Erna Solberg, Høyre og Frp kommer tilbake til makten i 2025.

– Hvordan syns du det går internt i Rødt om dagen, da? I Rød Ungdom har det pågått en strid om kommunisme. Kan denne striden spre seg til moderpartiet, og er dette noe som holder deg våken om natta?

– I Rødt går det bra. Forrige uke var jeg i Seljord i Telemark og Sauda i Rogaland hvor vi fikk 8,3 prosent i forrige valg, og kan melde om fortsatt god stemning. Rødt står for en demokratisk sosialisme, forankret i befolkningen og frie valg. Er det noen som slår ring om folkestyret, så er det oss. Dette er standpunkter som står sterkt i partiet og er noe jeg er stolt over. Så har også Rød Ungdom klargjort at de står for en demokratisk, folkestyrt sosialisme og tar avstand fra autoritære regimer og vold som politisk virkemiddel. Det er en viktig avklaring.

– Det største partiet på venstresiden er jo fortsatt Arbeiderpartiet. Er du enig i at uten et stort Ap så blir det vanskelig å beholde makten i 2025?

– Det viktige for meg er jo at vi får et politisk flertall i Stortinget som faktisk vil gi en ny kurs for Norge. Det har vi i altfor liten grad fått med det stortingsflertallet vi har nå, med Ap, Sp og SV. Jeg er leder i Rødt, så jeg mener jo at dette krever et større og sterkere Rødt. Min ambisjon er å styrke Rødt, nettopp fordi det flertallet vi har i dag, på tross av et sterkt folkelig mandat bak regjeringsskiftet i 2021, ikke har klart å gi folk den økonomiske tryggheten og den nye kursen mange stemte på. Så hvis det er noen som mener at stø kurs som er løsningen, så tror jeg venstresida har tapt valget allerede før det har blitt 2025.

– Er det da noen vits å få til en samling på den brede venstresida, når det likevel ikke ble en ny kurs, som du sier?

– Det er ingen grunn til å gi opp. Rødt har jo vært pådriver for at man skal ta i bruk det flertallet til å levere faktisk ny politikk. Den viktigste jobben er å erstatte markedstenkning med folkestyre på viktige samfunnsområder, enten det er snakk om strømpriser, fiskeri eller velferd. Min opplevelse er at man ikke har klart å ta tak i det. Da hjelper det jo ikke, som sagt, med en rødgrønn kopi av dagens valgresultat.

– Men Rødt har jo nettopp hatt en ledende rolle i mange av disse spørsmålene som handler om å sette demokratiet og folks interesser foran markedstenkning. Da mener jeg jo at Rødt er partiet som må bli større i et nytt flertall. Samtidig jeg hele tiden sagt at Rødt er interessert i å samarbeide for å få resultater og gjennomslag for vår politikk. Det gjør vi også fra dag til dag i Stortinget. Vi får flertall for forslag rett som det er, og vi snakker godt sammen. En ny kurs krever likevel mer, og da holder det ikke med prat, selv om det også er en forutsetning for samarbeid.

– Venstresida må vise at vi setter folkestyre over markedstenkning. (Emilie Holtet/NTB)

– Men hvis Ap krymper enda mer nå, så kanskje venstresida ender opp med mange småpartier som bare kjefter på hverandre?

– Andre partier får ta ansvar for sin oppslutning og snakke for sin politikk. I Norge har vi jo en lang historie om at man flytter makt fra eliten via arbeiderbevegelsen til folk flest. Det har man gjort i 100 år. Men de siste 10-20 årene har de seirene vært under kraftig press, fordi man flytter makt til EU, EØS, til foretaksstyrer og til strømbørser. Hvis vi ikke klarer å flytte den makten tilbake til folk, så er det også færre ting demokratiet kan styre over. Jeg tror det er noe av det som skaper voldsom frustrasjon, og ikke minst demobilisering, blant folk i Norge, at det føles som at politikerne verken kan eller vil gjøre noe med de tingene som påvirker hverdagen til folk. Hvis man ikke gjør et oppgjør med det, så ser det mørkt ut.

– Tror du at det er denne frustrasjonen som gjør at den brede venstresida gjør det dårlig akkurat nå?

– Ja. Venstresida må vise at vi setter folkestyre over markedstenkning, og at vi kan ta tilbake kontrollen over strømprisene, velferden og andre viktige saker for folk.

– Men hvis du måtte velge, så ville du vel valgt en rødgrønn regjering foran en ny regjering med Høyre og Frp?

– Rødt kommer aldri til å støtte Erna Solberg som statsminister. Men vi trenger en ny kurs for Norge. Samtidig syns jeg det er veldig viktig at ikke vi i mai 2024 snakker som om vi ikke har noe mer makt og mulighet før valget i 2025. Fordi akkurat nå er det et flertall på Stortinget. Det kan brukes. Det er muligheter hver eneste dag. Så vi kan ikke bare ha strategiseminar på hva man eventuelt skulle fått gjort etter 2025. Man må også snakke om hva man kan gjøre her i dag, for å få til endring.

Marie Sneve Martinussen

Utdannet samfunnsøkonom. Bakgrunn fra Natur og Ungdom og Miljødirektoratet.

Stortingsrepresentant for Akershus Rødt fra 2021. Finanspolitisk talsperson.

Nestleder i Rødt fra 2012-2023. Måtte hoppe inn som midlertidig leder for Rødt fra juli 2023 fordi forgjengeren Bjørnar Moxnes trakk seg på grunn av solbrillesaken.

Er av valgkomiteen innstilt som permanent leder for Rødt og kan bli valgt til dette på Rødts ekstraordinære landsmøte 24. mai.

– Apropos endring: Hvor er det lettest å oppnå politisk endring? Er det i et parti, i fagbevegelsen, eller å i et demonstrasjonstog?

– Kombinasjonen av disse tre, det er vel det som virkelig leverer! Jeg har selv vært med på å jobbe for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i organisasjonslivet, og …

– Dere liker i alle fall å gå i tog, dere i Rødt?

– Ja da! Å gå i tog er sunt for kropp og sjel. Vi trenger både folkelig engasjement og en sterk politisk kraft som Rødt inne på Stortinget for å få til noe. Det er når Eidsvolls plass her utenfor Stortinget er full av fagbevegelsens faner, eller om det er palestinabevegelsen eller miljøbevegelsen – det høres inn på Stortinget. Det har mer å si enn folk tror.

– Hvordan er ditt eget forhold til arbeiderbevegelsen? Kan du i alle fall første vers av «Internasjonalen»?

– Ja, den kan jeg veldig godt, opptil flere vers. Jeg kan godt synge den til deg?

– Jeg tror deg når du sier det!

– Rødt er jo dypt forankret i arbeiderbevegelsen. Og jeg selv, personlig, er kanskje mest knyttet til den bevegelsen via gruva i Sør-Varanger i Finnmark, der jeg kommer fra. Dette er jo et gruvesamfunn der arbeiderbevegelsen er sterkt til stede, både historisk og i dag. En av Norges første og barskeste fagforeninger, Nordens Klippe, finnes der. Jeg har gått mine turer på Samfunnshuset i Kirkenes, der Nordens Klippes første faner henger stolt på veggen. En av Nordens Klippes første streiker handlet om gruvearbeiderne skulle få vaske seg på jobb. Man må aldri glemme at de framskrittene man har hatt, ikke har blitt gitt i gave av noen som sittet på makt og rikdom. Arbeiderbevegelsens kamp har alltid handlet om verdsettelsen av mennesket og det skapende arbeidet, fra man måtte kjempe for å få vaske seg og for verdige arbeidsforhold, til lønnsoppgjørene og kampen om verdiene som skapes. Alt har alltid blitt kjempet fram.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

