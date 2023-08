Sentrumslederen slutter etter ett år i jobben

Lind startet i jobben i august i fjor. Da gledet hun seg til å få være lagleder for byens små og store verdiskapere, og mente forutsetningene for å lykkes var gode.

– Jeg kommer til dekket bord. Det er en gavepakke av et sentrum å komme til, erklærte Lind overfor Dagsavisen Demokraten.

Etter ett år i jobben, har hun funnet at hun vil returnere til driften av familieselskapet Cube8, opplyser Fredrikstad Næringsforening i en pressemelding, hvor Lind uttaler:

– Jeg er takknemlig for tilliten og muligheten jeg fikk, og jeg har hatt et spennende år. Det har vært berikende å bli kjent med alle driverne i sentrumsgruppen, gårdeierne, andre samarbeidspartnere og næringsforeningen. Gjennom sommeren har jeg imidlertid reflektert over stillingen og kommet fram til at det er riktig for meg å gi stafettpinnen videre. Jeg har tidligere drevet egne virksomheter, vært «hands on» i operativ drift, satt i gang og gjennomført prosjekter – og det ønsker jeg meg tilbake til, sier Lind.

Daglig leder Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening takker Lind for innsatsen og ser samtidig muligheten til å «gjøre eventuelle justeringer».

– Malin har gjort en flott jobb, spesielt med å samle driverne i bysentrum. Vi har nå noen års erfaring med en egen sentrumsleder i Fredrikstad, og vil bruke momentet til å gjøre eventuelle justeringer. Vi har i samme periode høstet mange erfaringer fra andre byer, som også har denne funksjonen, sier Græsdal, som også er styreleder i Norsk Sentrumsutvikling, der 38 byer / sentrumsledere i Norge er tilknyttet.

