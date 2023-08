Denne kunstutstillingen vil du høre

– Det vil være herlig om publikum, innbyggere og tilreisende, drar hjem med opplevelsen av at Fredrikstad virkelig er en fantastisk kulturell by, sier lydkunstner Tulle Ruth Koefoed-Jespersen.

Hun står bak byens helårs lydfestival, UrbanSoundArt, som har tatt mål av seg å gjøre åpningen av sju uker lange Østlandsutstillingen til en slags alternativ kulturnatt.

Vi skal først noen uker tilbake i tid. Tulle Ruth, som er kunstnernavnet hun bruker, varmer opp til høstens store utstilling da vi møter henne ved musikkflåten som danser med bølgene i Glomma tidlig i august.

Fendere som kan misforstås

Den flytende lydinstallasjonen er kommet opp som en kommentar til alle de store skutene vi fikk se under The Tall Ships Races.

– Ja, for å være litt annerledes, litt «underdogs», kanskje. Vi er her, men til stede på litt andre måter enn de store skutene, forteller Tulle Ruth med dansk aksent, mens vi står der ved «verdens minste strand» utenfor Gamlebyens vollgraver og lytter til toner fra noen av landets fremste samtidskomponister.

– Akkurat nå hører vi Håvard Øieroset fra Fredrikstad, som har laget fire helt ulike og unike verk til denne utstillingen, forteller kunstneren.

[ Fra trehus til storpolitikk: I 36 år har Bymiljølista bitt seg fast i bystyret (+) ]

Den lille musikkflåten blekner i det mastodonten av et lasteskip passerer, men mister ikke stemmen. Med prosjektnavnet Sail In of Sound Art sto lydkunsten utstilt i elva mellom Gamlebyen og Isegran i sommer. (Martin Næss Kristiansen)

En mastodont av et lasteskip passerer og kaster skygger over den fillete flåten, men den lille Tall Ships-kommentaren mister ikke stemmen av den grunn.

– Det er en gammel, «herpet» flåte jeg har fått lov til å låne av noen friske fyrer fra Isegran. Vi har montert på ulike drenerings- og kloakkrør, som er blitt til master. Seilene er av aluminium, så de kan formes, noe som har gitt dem karakteren de har. Nå har det vært ganske mye vind, så du kan se de er litt krøllete.

– Og med fendere både rundt og oppi, som skal gi litt vekt og stabilitet?

– Ja, eller litt misforståelse.

– Det er rom for tolkning her, altså?

– Det er rom for mange tolkninger, ler Tulle, som ikke tuller.

[ Debatt: Ingen kan føle seg trygge – selv ikke her i skogene på Østlandet ]

Feirer ti år langs landeveien

Vi hører tonene fra verket «Glaumr», som kommer av elvas navn og er nylaget av Kristine Marie Aasvang.

– Jeg liker best å jobbe i de offentlige rom, hvor man kan møte folk flest og slippe ut av de der gallerirommene. For meg har det vært viktig å være ute, sier Tulle Ruth.

Hun har lagt bak seg ti år på turné med lydkunstprosjektet Drive In of Sound Art, hvor hun har hatt lydbokser drevet av sol- eller vindkraft utplassert langs landeveien på ulike steder i Østfold og Norge. Helårsfestivalen UrbanSoundArt er en feiring av dette og et forsøk på å gjøre lydkunst mer kjent.

Tulle Ruth har brukt deler av Fredrikstad kommunes arbeidsstipend for visuelle kunstnere, på 200.000 kroner, som hun ble tildelt for et år siden, til UrbanSoundArt.

– Ti år burde feires skikkelig, kjente jeg. Det skulle være noe spesielt, og ikke bare handle om meg og mitt prosjekt, men det skulle åpne opp mye mer for lydkunst.

[ SFO-leder: – Må bli gratis også for eldre barn ]

Lydkunstner Tulle Ruth forklarer de ulike prosjektene sine med utstillingen Sail In of Sound Art på vannet og «verdens minste strand» bak seg. (Martin Næss Kristiansen)

Derfor er 2023 blitt et år fylt med ulike arrangementer og installasjoner av lyd i Fredrikstad, med en lang rekke kunstnere involvert.

Vi lytter til verket «In the Unlikely Event of Emergency» av Maia Urstad mens Tulle Ruth viser oss innsiden av kofferten som lyden kommer fra. Fylt med ledninger og et solcelledrevet batteri, er den koblet til solcellepanelet som står ved siden av. Høyttaleren er montert på flåten.

[ Se bildene: Folk på Fredrikstad Pride (+) ]

Lydkunst på byvandring

Nå er lydkunst til vanns et tilbakelagt kapittel og sommeren ved veis ende. Men – lørdag åpner årets store kunstmønstring, Østlandsutstillingen, som skal prege kulturbyen Fredrikstad fram til 22. oktober. UrbanSoundArt leverer lyd i byen og en live-kveld med spennende musikk og opplevelser.

– Kommuneøkonomien er stram og blant annet er Kulturnatt spart bort. Det tok vi som en invitasjon til å gjøre noe. UrbanSoundArt ønsker å skape noe i og til byens folk. Det gjør vi denne lørdagen i samarbeid med visningsrom Nova Hutha i Holmen Fellesverksted og Østfold Kunstsenter, ved å binde sammen de to utstillingsstedene med en parade, ledet av Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen. De vil guide publikum gjennom byen og på veien vise lydkunst i byrommene, forteller Tulle Ruth.

[ For Live (26) er dansen medisin: – Smale ideer om hva berøring er ]

På denne lydvandringen vil publikum, kryptisk fortalt, blant annet kunne lytte til Glommas helsetilstand, en installasjon som Ase Brunborg Lie står bak. Og på biblioteket finnes et sofahjørne med svenske Anna Hedbergs lytteverk om vann.

– Vi går så videre gjennom Lykkebergparken til Joakim Blattmann og trærnes indre lyder fram til Byhallen, som er informasjonssenter for både Østlandsutstillingen og UrbanSoundArt i en uke. Her har amerikanske Brendan Reed hentet fram lyden i ulike ting som er funnet, forteller lydkunstneren videre.

I Nova Hutha står UrbanSoundArt for kveldens underholdning, som åpnes med ukrainsk korsang etterfulgt av elektronisk musikk av franske Dinah Bird og Jean-Philippe Renoult. Thomas Bergsten spiller på hjemmelagde instrumenter og kvelden rundes av med DJ HxHxFlx.

– Det blir veldig variert og vi håper at alle kan føle seg velkomne i denne alternative kulturnatten. Vi i UrbanSoundArt ønsker å være med på å skape en stor dag omkring Østlandsutstillingen og løfte byen fram. For vi har mye å by på i Fredrikstad, slutter Tulle Ruth.

[ Ble trygg da hun fant ut at hun er transkvinne: – Nå føler jeg meg perfekt (+) ]

[ Eksperimentelle Tulle er første mottaker av kommunens kunstnerstipend ]