Her blir det enveiskjørt inn til sentrum

De siste årene har kommunen oppgradert vann- og avløpsledninger i sentrumsnære områder. De gamle vann- og avløpsledningene anses for å være i dårlig forfatning.

I tillegg er fellessystemet, der overvannet blir transportert i samme ledning som spillvannet til renseanlegget på Øra, både kostbart og unødvendig.

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Nå er det Farmanns gate og Brochs gate, mellom Gunnar Nilsens gate og Evjekaia, som skal oppgraderes.

I tillegg skal sykkelfelt etableres på samme strekning, samt at det vil settes inn nye sluk, gatebelysning og trær.

Dette kartutsnittet viser hvor arbeidet skal foregå det neste året. (Fredrikstad kommune)

Enveiskjørt mot sentrum

– Arbeidene på denne strekningen er planlagt ferdig sommeren 2024. Vi må ta forbehold om endringer i framdriften, skriver kommunen.

I denne perioden vil trafikken inn og ut av sentrum fra Gunnar Nilsens gate til Evjekaia være enveiskjørt. Det samme vil trafikken i Storgata fra Farmanns gate og gjennom sentrum.

Det fører til at det blir omkjøring for alle busser som har innkjøring til sentrum via Mosseveien og Farmanns gate, samt Brochs gate via Onsøyveien, Knipleveien eller Glemmengata.

Disse bussholdeplassene inn til sentrum vil dermed ikke bli betjent:

Fjeldberg

NTP

Stene R

Farmanns gate

Buss VY6 Oslo – Skjærhalden får bussholdeplass i sentrum flyttet til Hollendergata.

Disse ulempene må man belage seg på

Gatene blir stengt der arbeidene pågår. Omkjøring blir skiltet.

Anleggstrafikk, støy og rystelser fra anleggsmaskiner.

Det vil bli midlertidig vannforsyning der vi stenger hovedvannledningen.

Korte perioder med stengt vann, variasjoner i vanntrykket og misfarget vann kan forekomme. Hvis vannet er misfarget anbefaler kommunen å åpne kraner, la kaldt vann renne til det er klart og rense siler på tappestedene.

