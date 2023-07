Anbefaler vaksine mot TBE-virus: – Hos en av fire kan det oppstå alvorlig sykdom

Risikoområdet for skogflåttencefalitt (TBE) ble i år utvidet til østkysten av Oslofjorden fra og med Vestby til svenskegrensen. Det skyldtes to smittetilfeller med TBE i henholdsvis Vestby og Fredrikstad i 2021.

Det skriver Sykehuset Østfold på sine hjemmesider.

Fra før er Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden fra Flekkefjord til Drammen omfattet av vaksineanbefalingen.

Fakta om TBE

En infeksjon i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet), forårsaket av TBE-virus overført ved flåttbitt.

Flått får viruset i seg ved å suge blod fra mus som inneholder viruset.

Etter 4-5 dager med symptomer som feber, tretthet hodepine og muskelsmerter blir cirka 75 prosent av smittede personer friske.

Hos dem som ikke blir friske forårsaker viruset hjernebetennelse, som gir kraftig hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast, psykiske symptomer og kramper.

Kilde: NHI/Sykehuset Østfold

To innlagt i fjor

Sykehuset opplyser om at det holder at flåtten biter en person, uten å feste seg, for å spre smitten. Slik skiller det seg fra borrelia-bakterien, som sitter i flåttens magesekk og må være festet på et menneske i minst et døgn for at bakterien overføres.

I fjor var to pasienter innlagt med TBE på Sykehuset Østfold, men hittil i år har det ikke vært noen, forteller Jetmund Ringstad, avdelingssjef på infeksjon ved Sykehuset Østfold.

– Vi vet at det er TBE i området vårt, spesielt langs kysten. Der det er mye rådyr og andre hjortedyr, er det også mye flått. Men «episenteret» for flått med TBE er i Vestfold og Telemark, i kommunene Bamble og Porsgrunn, og i et par kommuner i Agder, sier Jetmund Ringstad,

Fra bitt til symptomer begynner å oppstå, tar det alt fra 4 til fjorten dager. Da får pasientene feber, hodepine, nakkestivhet, tretthet og lysskyhet.

– 75 prosent av de som får TBE blir friske etter en uke med disse symptomene. Men hos en av fire kan det oppstå alvorlig sykdom. De vil også oppleve at de føler seg bedre etter en ukes tid, men så etter ca. en uke med relativt god allmenntilstand, vil de få tilbakefall med mer alvorlig sykdom som for eksempel hjernebetennelse, forteller Ringstad.

Effektiv vaksine

Hittil i år har det blitt gitt dobbelt så mange TBE-vaksinedoser i Norge, enn i samme periode i fjor, ifølge FHI.

Også i Østfold er det flere og flere som tar vaksinen, skriver Sykehuset Østfold.

– Jeg har inntrykk av at «mannen i gata» har fått med seg at det finnes en vaksine. Det er veldig bra for denne vaksinen er meget effektiv. Det er fastlegen som setter vaksine mot TBE, sier Ringstad.

Han understreker at det er viktig å merke seg at TBE-vaksinen kun beskytter mot virusinfeksjonen TBE.

– Vaksinen beskytter ikke mot bitt av flått eller mot andre infeksjoner som kan overføres med flått, slik som borreliose. Borreliose må behandles med antibiotika.

