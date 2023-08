Regjeringen vil inngå byvekstavtale med Nedre Glomma

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok mandag med seg statsminister Jonas Gahr Støre på en tur med byferga i hjembyen Fredrikstad.

Hensikten med visitten, og elvecruise fra Gressvik til sentrum, var å tilby Nedre Glomma-regionen å starte forhandlinger om å inngå en såkalt byvekstavtale.

Fra før har Osloområdet, Bergensområdet, Nord-Jæren og Trondheimsområdet byvekstavtaler med staten, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Det er gledelig at vi nå kan starte forhandlinger om byvekstavtale for Nedre Glomma. Det skal bli enklere å velge å gå, sykle eller bruke kollektivtransport. Det vil bety mindre kø, støy og luftforurensning for innbyggerne, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og statsminister Jonas Gahr Støre gjestet mandag Fredrikstad med penger på innerlomma. Her sammen med blant andre ordfører Siri Martinsen. (Samferdselsdepartementet)

Nedre Glomma-regionen, Fredrikstad og Sarpsborg, har fra før et mål om nullvekst i biltrafikken, og er skreddersydd for en byvekstavtale, som har til hensikt nettopp å bidra til det grønne skiftet og en bærekraftig byutvikling.

Jeg vet at mange ønsker seg en slik avtale, som vil gjøre det enklere å reise mer miljøvennlig i Sarpsborg og Fredrikstad. — Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister

I avtalen det skal forhandles om ligger 867 millioner kroner fordelt på en tiårsperiode, som innebærer at staten bidrar med midler til blant annet investeringer for kollektivtransport, sykkel og gange. Nedre Glomma vil i tillegg beholde belønningsmidlene regionen allerede har.

– Vi er klare til å starte forhandlinger med Nedre Glomma nå. Målet er å få en avtale på plass i 2024. Nå har vi kommet et stort skritt nærmere en avtale også for Nedre Glomma. Jeg vet at mange ønsker seg en slik avtale, som vil gjøre det enklere å reise mer miljøvennlig i Sarpsborg og Fredrikstad, sier Nygård.

Nedre Glomma har i dag en belønningsavtale med staten. Dette er en fireårig avtale som varer til og med 2023. Ved å inngå en byvekstavtale i stedet, vil det bli lagt bedre til rette for mer langsiktige prioriteringer og mer helhetlig bruk av virkemidler for å nå målene, ifølge departementet.

