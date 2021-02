Ansatte i barnevernet i Oslo ble sendt på hjemmekontor uten bærbar PC

Mangelen på bærbart utstyr da ansatte i barnevernstjenesten ble sendt på hjemmekontor i mars i fjor, var så kritisk at mange ikke fikk fulgt opp sårbare barn og unge. Kommunerevisjonen har i ettertid kommet med flere rapporter, gitt på oppdrag fra kontrollutvalget i Oslo kommune, som har foreslått en rekke forbedringspunkter, skriver Avisa Oslo.

I alt 11 av 15 bydeler opplyste at de i liten grad eller bare i noen grad greide å opprettholde hjelpetiltak i mars. Det var mangel på smittevernutstyr og på kunnskap om bruken av det.

På samme måte var det vanskeligere å komme i kontakt med sårbare barn og unge når skolene var stengt. Barnevernsvakten erfarte at barnevernstjenesten på grunn av smittefare ved enkelte anledninger unnlot å undersøke situasjoner hvor det var fare for at barn ble skadelidende ved å bli hjemme.

Debatt: «Flere av våre mest sårbare opplever korona som et eneste stort mørke»

Bekymret

– Situasjonen bekymret meg 12. mars i fjor, og den bekymrer meg fortsatt. Konsekvensen for en del barn er rett og slett at det blir farlig, sier direktør Hege Hovland Malterud i Barne- og familieetaten til avisa.

Hun sier det var særlig forebyggende tjeneste som ble rammet da pandemien kom.

– Dette er en situasjon hvor de som allerede er sårbare, blir hardest rammet, og erfaringene utover høsten har vist det med full styrke, sier leder av kontrollutvalget i Oslo kommune, Ola Kvisgaard (H).

Han sier at kostnaden ved å gi arbeidstakere riktig verktøy er noe Oslo kommune både har råd til og noe den bør gjøre som en anstendig arbeidsgiver.

Debatt: «Nå vet vi mer om hvordan nedstengningen påvirker foreldre og barn, og det bekymrer oss»

Frp reagerer

Fremskrittspartiet reagerer sterkt på rapportene og viser til at mens kommunen tar seg råd til å gi syklister gratis piggdekk og vegetarmat i skolene, så har ikke barnevernstjenesten bærbart utstyr til å gjøre jobben sin.

– Nå må byrådet ta grep innen lovpålagte tjenester for å trygge sårbare og utsatte barn og unge. Vi forventer at byrådet sørger for at barnevernstjenesten i Oslo har nok bærbart utstyr slik at barnevernet også fungerer fra hjemmekontor for å sikre tryggheten til barn og unge, det er en selvfølge, sier lederen av helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, Aina Stenersen, til NTB.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier til Avisa Oslo at ingen fikk tid til å forberede seg da pandemien slo ut i mars i fjor, men at de nå har lært mye.

– At ansatte ble borte, førte til større problemer hos mange barn og unge, og sånn kan vi ikke ha det. Vi har også vært opptatt av å holde åpent i de ulike tjenestene, i barnevernet, Oslo-hjelpen og ikke minst spesialskolene. Og nå jobber vi med å sikre at informasjon om ulike hjelpetilbud faktisk når ut, skriver Thorkildsen til avisa.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!