Tim Walz: – Vinneren må være vinneren

Mot slutten av det som er den eneste visepresidentdebatten i valgkampen trakk Demokratenes visepresidentkandidat, Tim Walz fram viktigheten av at en fredelig maktoverføring den dagen valgresultatet foreligger, med referanse til Donald Trumps forsøk på å så tvil om valgresultatet i 2020.

– Vinneren må være vinneren. Dette må stoppe. Det river landet vårt i stykker, sa Walz.

Republikanske J.D. Vance prøvde å fremstille Trumps innvendinger etter 2020-valget som sunn diskusjon. Han ville ikke svare på direkte spørsmål fra Walz om han selv ville betvile valgresultatet om Trump ikke vinner i november.

– Kamala Harris driver med sensur på industriell skala, sa Vance.

Trump Supporters Hold "Stop The Steal" Rally In DC Amid Ratification Of Presidential Election Visepresidentkandidat J.D. Vance ville ikke svare på direkte spørsmål om han ville betvile valgresultatet om Donald Trump taper i november. (Jon Cherry/AFP)

Kan ha større betydning enn tidligere

Med fem uker igjen til presidentvalget i USA møtte demokratisk visepresidentkandidat og guvernør Tim Walz, og republikansk visepresidentkandidat og senator J.D. Vance i New York til direktesendt debatt. Dette er første gang de to møtes.

Selv om det vanligvis er knyttet mindre spenning til en debatt mellom to visepresidentkandidater enn to presidentkandidater, påpeker politisk kommentator i The Washington Post, Amber Phillips, at debatten kan utgjøre en forskjell i det som er et svært jevnt løp, og med målinger innenfor feilmargin i avgjørende vippestater.

Massive angrep i Israel

Kun timer før visepresidentdebatten angrep Iran Tel Aviv i Israel med hundrevis av raketter. Debatten åpnet med spørsmål om hvordan Israel bør svare på angrepet.

– Dette startet med Hamas’ terrorangrep 7. oktober. Israels evne til å forsvare seg er grunnleggende. Vi så det i dag. USAs stødige lederskap er avgjørende for situasjonen i Midtøsten, sa demokratisk visepresidentkandidat Tim Walz.

På samme spørsmål brukte J.D. Vance tid på å introdusere seg, og forklare at han kommer fra arbeiderklassen, før han svarte at Israel selv må ta avgjørelser om konfliktens videre utvikling.

– Det er opp til Israel å bestemme hva de må gjøre for å holde landet sitt trygt, sa J.D. Vance Republikanernes visepresidentkandidat.

Bedre enn Trump

– J.D. Vance er åpenbart en mye bedre debattant og er flinkere enn Walz til å svare på spørsmålet han ønsker å svare på, heller enn det han faktisk fikk. Vance var bedre til å levere planlagte poenger. Han kom med relativt radikale politiske meninger (f.eks. om abort og angrepet på Kongressen 6. januar) men har en evne til å si radikale ting på en rolig, avbalansert måte som får han til å høres moderat ut.

Det skriver Hilde Eliassen Restad, førsteamanuensis i statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Oslo Nye Høyskole i en e-post til Dagsavisen rett etter visepresidentdebatten.

Hilde Eliassen Restad er Førsteamanuensis i statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Oslo Nye Høyskole. Hun følger det amerikanske valget tett. (Oslo Nye Høyskole)

– Vance er en disiplinert debattant og leverer gode replikker med et smil om munnen. Han gjorde en mye bedre figur i denne debatten enn det Trump gjorde i presidentdebatten mot Harris. Men Trump vil nok sikkert ikke ønske å fokusere på det faktum at Vance gjorde en mye bedre jobb enn det han selv gjorde, så det er usikkert hvor mye fokus Trump kommer til å ha på denne debatten i fremover, skriver Restad.

Hun tror demokratenes kandidat, Tim Walz, har hatt som mål å treffe bredest mulig blant velgere som ikke ennå har bestemt seg for om de skal stemme på Kamala Harris eller Donald Trump.

– Walz var nervøs og rotet seg bort en rekke ganger. Tradisjonelt skal en visepresidentkandidat være presidentens angrepsbikkje, men Walz ønsket tydeligvis ikke å spille denne rollen. Han var ganske mild mot Vance, og opptatt av å appellere til moderate, og velgere som enda ikke har bestemt seg, skriver Restad.

Innvandring

Donald Trump har snakket om å gjennomføre massedeportasjon av ulovlige innvandrere om han vinner valget i november. Ordstyrerne i debatten spurte Vance om han ville tillate familieseparasjon for å gjennomføre denne politikken.

– Vil du separere barn fra foreldrene sine?

– Vi må reimplementere Donald Trumps innvandringspolitikk, bygge muren og deportere kriminelle innvandrere. Det er Kamala Harris’ innvandringspolitikk som separerer familier. Hun burde si at hun har rotet det til og at hun vil gjeninnføre Trumps innvandringspolitikk, sa J.D. Vance.

Imponert over Vance

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, og USA-ekspert skriver i en e-post til Dagsavisen at J.D. Vance utmerket seg som en sterkere debattant enn Tim Walz i denne runden.

– Terningkast 6 til J.D. Vance. Han er en mye dyktigere debattant, selvsikker og talefør. Tim Walz var tydelig nervøs og lot Vance slippe unna med bitende angrep på Harris på sakene som betyr mest for velgerne, nemlig økonomien og Mexico-grensen, skriver Mjelde.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Tim Walz refererte på sin side til Donald Trumps motstand mot det tverrpolitiske grenseforslaget som ville ha økt utgiftene til grensesikkerhet med 20 milliarder dollar. Kamala Harris har sagt at hun vil jobbe for å få vedtatt forslaget hvis hun vinner valget.

– Vi har mulighetene til å gjennomføre politikk på grensen. Trump snakket om å bygge en mur Mexico skulle betale for. Det har de ikke gjort. Han ba sine allierte stemme ned forslaget vårt for å ha noe å snakke om i valgkampen, sa Walz.

– Jeg tror likevel dette er «sendt og glemt», som det heter i TV-bransjen. Visepresidentdebattene tillegges ikke noen vekt av velgerne i det store bildet. Walz ga et veldig godt avslutningsinnlegg. Men debattvinnerne kåres på basis av den første halvtimen, erfaringsmessig, dessverre for Walz, skriver Mjelde.

Økonomi

Flere amerikanere oppgir at de stoler mer på Donald Trump i spørsmål om økonomi enn de gjør Kamala Harris. Begge visepresidentkandidater mener middelklassen er den store taperen i dagens amerikanske økonomi, og peker på årsaker som at jobber de siste årene har forsvunnet til utlandet.

J.D. Vance var opptatt av å formidle at han kjenner til hva høye priser gjør med folks muligheter i hverdagen.

– Jeg ble oppdratt av en kvinne som noen ganger måtte ta opp gjeld for å kunne sette mat på bordet hjemme hos oss. Jeg vet hvordan det er å ikke ha råd til det man trenger. Vi kan gjøre det så mye bedre, sa Vance.

Som Kamala Harris ofte gjør, kritiserte Tim Walz Trumps planer om å øke generelle tollsatser uten faktisk å bruke ordet tollsatser.

Walz beskrev økte tollsatser som en forbruksavgift eller en nasjonal salgsavgift som ville øke prisene. Selv om økt toll vil lede til høyere priser, påvirker de kun importerte varer og kjøp fra utlandet. I neste omgang vil de kunne økte priser på eksport som følge av at andre land hever sine egne tollsatser.

Abortregler

Kamala Harris har oppfordret Kongressen til å vedta lovgivning som garanterer føderal tilgang til abort, en rettighet som varte i nesten 50 år inntil den ble opphevet av Høyesterett i 2022.

– Jeg kjente mange unge kvinner som fikk uplanlagte graviditeter og bestemte seg for å avslutte dem fordi de følte at de ikke hadde noen andre alternativer. En av dem står meg faktisk veldig nær. Hun fortalte meg for et par år siden at hun følte at hvis hun ikke hadde tatt abort, ville det ha ødelagt livet hennes fordi hun var i et voldelig forhold, sa J.D. Vance på spørsmål om hva reglene for abort bør være i USA.

Det er nye toner fra Vance som i 2022 uttalte at han «absolutt ønsket at abort skal være ulovlig nasjonalt».

Eirik Løkke er rådgiver i Civita og skriver i en e-post til Dagsavisen at Vance personlige anekdote om abort kan påvirke velgere som enda ikke har bestemt seg.

– Jeg synes måten J.D. Vance tok selvkritikk på abort gjorde inntrykk. Da han sa at Det republikanske partiet må jobbe hardere for å få større troverdighet på spørsmål blant mange velgere. Jeg tror den selvkritikken kan irritere en del av basen til Republikanerne, men jeg tror det er en effektiv måte å kommunisere til velgerne som er i midten og enda ikke har bestemt seg, skriver Løkke.

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, og USA-kjenner. (CF-WESENBERG)

– Dette handler om helsetjenester. Det handler om kvinners rettigheter, sa Walz.

Han brukte mye tid på å forklare hvor ille nye regler for abort har blitt for kvinner i stater påvirket av totalforbud eller tilsvarende totalforbud mot inngrepet.

Løkke mener også at den demokratiske visepresidentkandidaten Tim Walz fremsto mer nervøs enn republikanske J.D. Vance.

– Jeg synes også at Tim Walz virket nervøs, og slet mer i leveringene av sine svar. Jeg synes heller ikke Walz fikk fram sitt folkelige, hyggelig midtvest-uttrykk under debatten. Men overordnet var dette en debatt som handlet mer om politikk og hadde en god, substantiv tone. Jeg tror ikke debatten kommer til å flytte mange velgere, skriver Løkke.

Siste store TV-debatt

Dette var den eneste visepresidentdebatten i valgkampen, og sannsynligvis den siste gangen to toppkandidater fra Det demokratiske partiet og Det republikanske partiet møtes til direktesendt debatt før valget 5. november.

Republikansk presidentkandidat Donald Trump har avvist å møte Kamala Harris til en andre TV-sendt presidentdebatt før valget, skriver BBC.

Election 2024 Trump Donald Trump vil ikke stille til ny presidentdebatt mot Kamala Harris. Han har også takket nei til å stille opp i intervju med nyhetsmagasinet 60 Minutes. Grunnen skal være faktasjekking. (Charlie Neibergall/AP)

I tillegg har Trump takket nei til å stille til intervju med det anerkjente nyhetsmagasinet «60 Minutes», som i femti år har intervjuet presidentkandidater før valget, ifølge politikknettstedet Axios. Kamala Harris har på sin side takket ja.

Om presidentvalget i USA

USA holder presidentvalg tirsdag 5. november.

Visepresident Kamala Harris (59) stiller som Demokratenes presidentkandidat, med Tim Walz (60) som visepresidentkandidat.

Tidligere president Donald Trump (78) stiller for Republikanerne, med J.D. Vance (40) som visepresidentkandidat.

President Joe Biden (81) stiller ikke til gjenvalg tross at han har mulighet.

USAs president velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington.

Valgmennene må i utgangspunktet stemme på den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører.

Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og noen stater er derfor mer avgjørende enn andre.

