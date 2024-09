«TV-krig» mellom Donald Trump og Kamala Harris: – Velgerne elsker det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Man hører ofte amerikanske velgere si «vi vil ikke ha det» om slik reklame, men så viser alle målinger og vurderinger at den type reklame er veldig effektivt. Så det er et skille mellom hva velgerne sier og det de faktisk tar til seg, forklarer den svenske USA-eksperten Andreas Utterström til Dagsavisen.

«Attack ads» – politisk angrepsreklame – ruller nemlig over amerikanske skjermer nærmest 24 timer i døgnet i disse dager, på alle flater. Og slike påvirkningsforsøk blir det mye av i den korte tiden før valgdagen 5. november, ifølge Politico og Financial Times.

Skjermdump fra en av Kamala Harris' politiske reklamer mot Donald Trump. (Youtube / Kamala Harris)

Både Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris og Republikanernes presidentkandidat Donald Trump pøser dermed på med reklamedollar for å vinne kampen om Det hvite hus.

Les også: Trump eller Harris? Nå har USAs «spåmann» bestemt seg

Vil se Trump og Harris fyre løs

Financial Times omtalte nylig at Kamala Harris vil bruke svimlende 370 millioner dollar – tilsvarende nesten fire milliarder norske kroner – på politisk reklame mellom september og valgdagen 5. november. 200 millioner brukes digitalt, i kanaler som Youtube, Spotify og Hulu.

– Vi bruker mer (penger, journ.anm.) enn noen annen politisk organisasjon har gjort før oss, på å overbevise velgere gjennom digitale flater, har Harris-kampanjen uttalt, ifølge Financial Times.

– Det er veldig interessant å se på bruken av politisk reklame i USA, sier Andreas Utterström.

Svenske Andreas Utterström følger amerikansk politikk tett. (Rikard Westman)

Svensken jobber i kommunikasjonsbyrået Marczak Utterström, er utdannet statsviter og har tidligere jobbet som journalist for det svenske nyhetsbyrået TT. Utterström har fulgt amerikansk politikk tett i en årrekke, og brukes stadig som ekspertkilde på USA i svenske medier.

Les også: Tror Donald Trump kommer til å angre: – Det er en historisk tabbe (+)

– Mer effektivt enn at Liz Cheney gjør det

Et eksempel på det han anser som veldig effektiv politisk reklame, kom fra gruppen «Republican Voters Against Trump» (RVAT), som Dagsavisen tidligere har omtalt. Organisasjonen jobber aktivt mot at Donald Trump skal få en ny periode som president i USA.

– De har en reklame der velgere som tidligere har stemt på Trump, ser rett inn i kamera og forklarer hvorfor de ikke vil stemme på ham mer, sier Utterström og legger til:

– Det tror jeg er mye mer effektivt enn at en tidligere Republikansk politiker som Liz Cheney gjør det samme, for folk kan ofte være lei av utspill fra politikere. Når det derimot kommuniseres «velger til velger» i en slik reklame, oppleves det mer ekte. Da blir det etter mitt syn også mer effektivt.

Amerikanske velgere har under to måneder på seg til valgdagen. Her er støttespillere av Kamala Harris avbildet. (ANDREW HARNIK/AFP)

Les også: Eks-ambassadør: – Donald Trump er «den gamle mannen» nå (+)

De viktige vippestatene i USA

Den amerikanske statsviteren Thomas Gift, selv født og oppvokst i den viktige vippestaten Pennsylvania, er på linje med svenske Utterström.

– Politisk reklame florerer i dette valget, også i Pennsylvania. Velgere på begge sider er oppildnet, sier Gift til Dagsavisen.

De amerikanske vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt, og der de gjerne «bytter på» å trekke det lengste strået i presidentvalgene. I disse kommer det spesielt til å bli brukt mange reklamedollar, skriver Financial Times. I år gjelder det Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia og North Carolina som pekes ut.

Statsviter Thomas Gift er født og oppvokst i den viktige vippestaten Pennsylvania. (Thomas Gift / Privat)

Han er universitetslektor ved University College London, der han var med på å grunnlegge UCL Centre on US Politics (CUSP). Gift har også bakgrunn fra det prestisjetunge Harvard-universitetet i Massachusetts, USA.

– Når du slår på TV-en i Pennsylvania for tiden, så ser du såkalte angrepsreklamer omtrent 24 timer i døgnet. Det er umulig å ikke eksponeres, så omfangsrikt er det, sier Gift.

Les også: Spår tap for Donald Trump: – Folk er lei av løgnene (+)

Polariseringen mellom Republikanerne og Demokratene

Reklamene kommer fra begge partier, der kandidaten angriper sin motstander, forklarer amerikaneren.

Skjermdump av politisk reklame fra Donald Trump. (Youtube / Donald Trump)

– Hvor effektive er disse angrepsannonsene, slik du vurderer det?

– Det er interessant, for mange amerikanere sier at de ikke liker negative annonser, svarer Gift – som Utterström – før han tilføyer:

– Men samtidig reagerer de på dem. Så reklamene fungerer. Folk sier at de ønsker mindre polarisering i USA, men samtidig elsker de partiske medier. De elsker å se «sin» kandidat angripe motstanderen.

Les også: Vinner Trump eller Harris? Han knuser tall for å gi deg svaret (+)

Les også: Donald Trumps strategi skaper uro: – Han er en sta mann (+)

Les også: Ekspert avfeier påstand om Donald Trump: – Det tror jeg ikke på (+)