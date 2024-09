Harris må forsvare «den blå muren». Men ørsmå marginer vil avgjøre

– I 2016 var det rundt 44.000 stemmer i Hillary Clintons favør, mens Joe Biden vant med rundt 80.000 stemmer i 2024. Hvert presidentvalg er veldig jevnt her i Pennsylvania, sier guvernør Josh Shapiro fra Demokratene i et ferskt intervju med CNN.

Pennsylvania pekes på som den viktigste såkalte vippestaten i 2024-valget i USA. De amerikanske vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt, og der de gjerne «bytter på» å trekke det lengste strået i presidentvalgene.

Presidentkandidaten som får flest stemmer i en delstat, vinner også samtlige valgmenn. Nebraska er sammen med Maine eneste delstat som ikke bruker «vinneren tar alt»-prinsippet, ifølge NTB.

Vippestatene i rustbeltet i USA

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris leder så vidt over Republikanernes Donald Trump i Pennsylvania for øyeblikket, ifølge et gjennomsnitt av The Hills delstatsbaserte meningsmålinger. Harris har der 48,1 prosent mot Trumps 47,7. Joe Biden vant med 50,0 prosent mot Donald Trumps 48,8 prosent i 2020-valget, ifølge nettstedet 270towin. Biden fikk 3.459.923 stemmer, Trump fikk 3.378.263.

I 2024 peker ekspertene også på «den blå muren» i det såkalte «rustbeltet» – Pennsylvania, Michigan og Wisconsin – som viktigst å forsvare for Demokratene, med Pennsylvania som kronjuvelen. Sittende president Joe Biden vant alle de tre med hårfin margin for fire år siden.

USAs president Joe Biden vokste opp i Pennsylvania, og skal forsøke å hjelpe sin visepresident Kamala Harris til valgseier i delstaten og landet på valgdagen 5. november. (Bonnie Cash/Reuters)

Joe Biden, som vokste opp i Scranton i Pennsylvania, har vært sterk i sin støtte til Harris. Men byens ordfører Paige Cognetti frykter at Harris kan få mer trøbbel enn sin forgjenger – på grunn av misogyni, altså hat eller sterke fordommer mot kvinner.

– I USA mener jeg vi fortsatt har et problem når det gjelder oppfatningen av kvinner i lederstillinger. Jeg er selv i en lederposisjon, og jeg har opplevd mye sterk kritikk i mange ulike grupper på nett, poengterer hun overfor The Independent.

Biden Scranton-ordfører Paige Cognetti avbildet med president Joe Biden i 2021. (Susan Walsh/AP)

Hillary Clinton i 2016

Cognetti var selv involvert i valgkampanjen til Hillary Clinton, som tapte valget mot Trump i 2016.

– Min bekymring i 2016, da Clinton stilte til valg, var at det var mye udiagnostisert kvinnehat som lå bak (at Clinton tapte). Jeg håper ikke vi ser det igjen i 2024, sier ordføreren.

Demokratenes Hillary Clinton tapte valget mot Republikanernes Donald Trump i 2016. Nå har Trump igjen blikket festet mot Det hvite hus. (PAUL J. RICHARDS/AFP)

Guvernør Josh Shapiro forventer at det blir svært jevnt i Pennsylvania også denne gang.

– Men jeg tror visepresident Harris har vinden i ryggen. Og det jeg legger merke til, er at hun dukker opp i lokalsamfunn her som ofte blir litt «ignorert» av Demokratiske kandidater, sier Josh Shapiro, og peker på byene Johnstown og Wilkes-Barre som eksempler.

Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)

Shapiro ble sett på som en av favorittene til å bli Harris’ visepresident, blant annet fordi han er en populær guvernør i den viktige vippestaten. I stedet falt Harris ned på Tim Walz som sin «nummer to».

USA-ekspert overrasket av Harris’ avgjørelse

Dagsavisen har tidligere omtalt at eksperter som historiker Hans Olav Lahlum og statsviter Thomas Gift har satt spørsmålstegn ved denne avgjørelsen.

– Jeg ble overrasket over at Harris valgte Walz, når hun kunne ha valgt Shapiro. Hvis Harris taper Pennsylvania – og hele valget som en konsekvens av det – så vil det bli mange som kommer til å trekke fram den avgjørelsen, sa USA-ekspert Gift til Dagsavisen nylig.

– Taper Kamala Harris Pennsylvania knepent mot Donald Trump, vil den avgjørelsen virkelig komme i søkelyset, sa Lahlum til Dagsavisen.

Ifølge New York Times kommer Harris til å bruke Joe Biden for å sikre seg vippestatene i «den blå muren».

– Biden har en enorm troverdighet i de delstatene. Jeg tror folk undervurderer hvor viktig Biden er for Demokratene, sa rådgiver for Harris-kampanjen, Cedric Richmond, til storavisen nylig.

Valgmenn i vippestatene i USA

Under presidentvalget velger amerikanere til sammen 538 valgmenn, som igjen velger president og visepresident. Presidentkandidatene trenger 270 valgmenn for å vinne valget.

Hvert politisk parti nominerer valgmenn i hver delstat, men ikke alle er pålagt å stemme i samsvar med valgresultatet.

Her følger oversikt over antall valgmenn i hver av statene som kan regnes som vippestater i 2024.

Pennsylvania: 19

Georgia: 16

Michigan: 15

North Carolina: 16

Arizona: 11

Wisconsin: 10

Nevada: 6

(Kilde: NTB)

Pennsylvania, med sine 19 valgmenn, er svært viktig for Demokratene og Kamala Harris. (Julia Nikhinson/AP)

