Sjefen stoppet lønna og ba Olga gå til Nav. Nå vil hun ha 170.000 kroner tilbake

17. desember 2023: Olga Koczorowska og flere andre servitører blir permittert fra jobbene sine på restauranten Vélochef i sentrum av Oslo. Årsak: Lokalene og uteområdet skal pusses opp.

Mai 2024: Vélochef gjenåpner som Bistro Forruage. Interiøret er nytt. Det samme er navnet og konseptet.

Tilbake står Olga. Uten jobb, uten inntekt. I en tid med høye levekostnader. Det er gått fem måneder. Hun har virkelig fått kjenne vekten av dyrtiden.

Arbeidsgiveren, som er restaurantgruppen Popolare AS, har utlyst nye stillinger uten at verken Olga eller de andre permitterte servitørene vet noe.

De har ikke hørt noe fra sitt tidligere jobbsted og er intetanende til den nye åpningsdatoen.

Sparepenger for å overleve

Olga er fortvilet. Nav avslo søknaden hennes om å få utbetalt dagpenger i permitteringsperioden.

Servitøren har dermed ikke tjent en krone eller fått hjelp av staten i de fem månedene fra desember til mai.

– Det har vært veldig tøft, og jeg har måttet bruke store deler av sparepengene mine. Jeg hadde ikke klart det uten oppsparte midler, sier Olga Koczorowska til FriFagbevegelse.

Påkjenningen har vært stor. Olga bor alene og betaler 11.500 kroner i måneden for hybelen i Oslo. I tillegg kommer utgifter til strøm og internett.

Nav begrunnet avslaget om dagpenger med at permitteringen var «innenfor arbeidsgivers kontroll». Ifølge etaten var det Popolares eget valg å stenge for å renovere lokalene.

Dette skjedde i forbindelse med at gårdeieren hadde pålagt restauranten å pusse opp uteområdet. Popolare eier flere restauranter i Oslo, og ifølge Nav kunne de permitterte ha blitt tilbudt en servitørjobb på et av de andre spisestedene.

Får juridisk hjelp

Olga hevder at hun er blitt usaklig permittert og har tatt kontakt med Caritas for juridisk hjelp.

Det kan bli aktuelt å ta rettslige skritt dersom hun ikke får tilbake pengene sine. Olga anslår at den tapte arbeidsinntekten beløper seg til 170.000 kroner.

– Tatt i betraktning Populares solide omsetning og størrelse, mener vi at forholdene lå til rette for å tilby alternativt arbeid tidligere. Dette kan skape et inntrykk av at restaurantgruppen har forsøkt å unndra seg sitt ansvar overfor sine ansatte, sier Caritas-jurist Maria Reiten Hindahl til FriFagbevegelse.

Olga har gjentatte ganger forsøkt å få utbetalt det hun mener er utestående lønn fra arbeidsgiver, men kravet er blitt avvist av restaurantgruppens advokat.

Ifølge permitteringslønnsloven har hun rett på dagpenger fra Nav hvis hun har mistet minst 50 prosent av den totale arbeidstida og fått inntekten helt eller delvis redusert.

– Vi vurderer å ta rettslige skritt i saken. I første omgang dreier det seg om forliksrådet. Vi mener at brukeren vår har rett på lønn for denne perioden, understreker Reiten Hindahl.

---

Regler for permittering

Arbeidsgiver kan permittere ansatte en periode for å spare penger.

Arbeidsgiver må ha en grunn til å permittere. Eksempel på saklig grunn kan være: ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker med mer.

Når du blir permittert, blir du som ansatt midlertidig pålagt å ikke gå på jobb. Samtidig blir arbeidsgiver fritatt fra å betale lønn.

Du kan bli både helt og delvis permittert. Såkalt rullende permittering blir også gjennomført, der flere delvis permitterte rullerer på å jobbe.

Permittering er i liten grad regulert gjennom lovverket. Det er i større grad regulert av tariffavtalene mellom fagbevegelsen og arbeidsgiverne. Det betyr at ansatte i bedrifter uten tariffavtale har få rettigheter knytta til permittering.

Likevel praktiserer mange bedrifter uten tariffavtale de samme ordningene som bedrifter med tariffavtale.

---

Fikk ikke vite noe

Først i april, etter å ha purret gjentatte ganger, nådde hun igjennom hos arbeidsgiveren sin. Tilbudet om å jobbe som servitør i en av de andre restaurantene til Popolare fra mai, kom samtidig som hun hadde fått en annen jobb.

Utslitt og langt på vei resignert etter all motbøren hun følte at arbeidsgiveren hadde gitt henne, takket hun derfor nei.

– Vi skulle ha vært prioritert i ansettelsesprosessen, i og med at vi var permittert og hadde jobbet i den tidligere restauranten, mener Olga.

Olga oppdaget nyåpningen av de gamle Vélochef-lokalene i Storgata ved en tilfeldighet. Hun tok kontakt for å spørre hvorfor hun ikke hadde hørt noe.

– Svaret jeg fikk var at de trengte nyansatte med spesielle kvalifikasjoner, men i annonsen jeg fant etter et kort Google-søk, sto det ingenting om at dette var nødvendig for å tiltre i det nye konseptet, hevder hun.

Olga, som er utdannet arkitekt og kom til Norge for to år siden, har vondt for å tro at Popolare ikke hadde noen formening om når det var et mål om å gjenåpne restauranten.

Popolare er en av Oslos mest kjente restaurantgrupper. Bistro Forruage, tidligere Vélochef, er bare en av flere serveringssteder i denne porteføljen.

Eier Nevzat Arikan har også skapt nytt liv i Olympen, Nedre Foss Gård og Schous-kvartalet. Zarathustra er også med i denne gruppen.

Vélochef ble drevet av utelivskonsernet Flott Gjort før det gikk konkurs og ble overdratt til Popolare AS. Det er altså ikke Vélochef – men Nevzat Arikans restaurantgruppe – som står bak permitteringene.

Olga Koczorowska (t.v.) og gravide Anita BK utrykker stor frustrasjon over måten de er blitt behandlet på etter permitteringen. (Jan-Erik Østlie)

Følte seg ikke velkomne

Servitørene har et av de dårligste betalte yrkene i Norge. De permitterte ved den tidligere restauranten Vélochef jobbet for enten 220 eller 225 kroner timen før skatt.

– Følelsen vår er at arbeidsgiver ikke ville ha oss tilbake, sier Olga.

– For å unngå å betale lønn i oppsigelsestida på tre måneder, valgte de å gå til det skrittet å permittere. Det er ikke like dyrt for arbeidsgiver. Vi har følt oss helt verdiløse siden dette skjedde i desember, sier Olga.

Hun møter blikket til Anita BK og Kate. De ble også permittert samtidig som Olga, og begge fikk avslag på sine søknader om dagpenger med samme begrunnelse.

Etter å ha vært to måneder og vel så det uten inntekt, klarte Kate å få tilrevet seg en jobb som servitør ved Koie Ramen i Bjørvika. For Anita er situasjonen enda mer dyster. Hun har verken fått dagpenger eller en ny jobb.

Kan bli redningen

Alt håp er imidlertid ikke ute. De har et sikkerhetsnett. Caritas har vært i kontakt med begge via Olga.

Dersom servitørene selv ønsker det, og det blir aktuelt å ta rettslige skritt mot restaurantgruppen Popolare, bekrefter jurist Maria Reiten Hindal at Caritas er klare til å bistå med juridisk hjelp.

– Vi forholder oss til Olga akkurat nå, men er klar over situasjonen for de andre permitterte. Vi er åpne for å inkludere både Anita og Kate hvis de vil. Det er bare fint for deres sak, sier Reiten Hindal.

I og med at permittering i liten grad er regulert gjennom lovverket, men i stor grad gjennom tariffavtalene, betyr det at man i bedrifter uten tariffavtale har få rettigheter knytta til permittering.

Hos Vélochef var det ingen slik avtale.

– Jeg vurderte å bli medlem i fagforening og visste om fordelene, men hadde aldri forestilt meg at dette skulle være mulig. Popolare er et stort selskap med nok penger til å betale oss, mener Olga.

Hun er mer enn villig til å gå rettens vei for å få pengene sine tilbake.

Lønn i 15 dager

Da Olga ble permittert i desember i fjor, skal hun ha fått utbetalt en sum som var halvparten av det hun har krav på.

Beløpet på 12.000 kroner tilsvarte 60 timer, men arbeidsgiver skal ifølge loven betale lønn de første 15 dagene etter permittering. Det tilsvarer 112,5 timer.

– Vi fikk beskjed om at beløpet nesten ble halvert fordi det var så mange røde dager i forbindelse med jul og nyttår, sier Olga

I jula er det tre arbeidsfrie dager som man normalt har fri og ikke har krav på lønn, ifølge arbeidsmiljøloven. Det er 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag.

Derfor reagerer både Olga, Anita og Kate på at de ikke fikk mer i lønn av arbeidsgiver.

Anita, som er gravid og har termin i januar, hadde også forventet å få en telefon da Vélochef ble gjenåpnet.

– Jeg fikk til slutt et tilbud om å være tilkallingsvikar ved behov. De behandlet meg som om de ikke visste hvem jeg var, sier Anita.

Uten ektemannens månedlige inntekt på 23.000 kroner etter skatt, hadde hun vært i en hjelpeløs situasjon. De to betaler 9.500 kroner i måneden for ett rom på Vestli og delt kjøkken med en annen familie.

Vélochef har gjenåpnet som Bistro Forruage. (Jan-Erik Østlie )

Lever i håpet

De har alle et håp om å vinn fram i sin sak, selv om de synes det til tider har vært tøft og frustrerende. Spesielt i en tid med høye renter og økte priser på mat og strøm.

– Det hadde vært mye enklere og mer forutsigbart å forholde seg til en oppsigelse. Å bli holdt utenfor på denne måten, uten å ha en naturlig dialog med arbeidsgiver og få jobbene våre tilbake, føles bittert og urettferdig, sier de tre.

Uten søsterens frivillighetsarbeid for Caritas på et tidligere tidspunkt, er det ikke sikkert at Olga hadde fått den håndsrekningen som nå kan gi henne penger tilbake.

– Det var søsteren min som ba meg om å ta kontakt. Jeg har et berettiget håp om at det vil løse seg, sier Olga.

Klagesak mot Nav

Popolare, som er representert av advokat Elisabeth Clark, skriver i en e-post til FriFagbevegelse at det er beklagelig at Olga Koczorowskas søknad om dagpenger ble avslått av Nav.

– Popolare AS har forståelse for at avslaget satte den tidligere ansatte i en vanskelig økonomisk situasjon. Popolare har derfor bistått vedkommende i klagesak mot Nav, uten at dette resulterte i en omgjøring av etatens vedtak om avslag, skriver Clark på vegne av restaurantgruppen.

Ifølge Popolare ble Olga permittert fra sin stilling på restauranten Vélochef på grunn av et renoveringsprosjekt av utearealet til restauranten. Det skjedde i regi av gårdeier Stiftelsen Anker.

– Renoveringsprosjektet, initiert av gårdeier, gjorde det fysisk umulig for de ansatte å få tilgang til arbeidsplassen og utføre noen form for arbeidsoppgaver. Det var ikke mulig å drifte restauranten uten inngangsparti, skriver advokaten.

Les også: Her går nesten alle av med tidligpensjon: – Kroppen blir utslitt

Ingen ledige jobber

På spørsmål om hvorfor de permitterte ikke fikk tilbud om å jobbe ved noen av de andre stedene til Popolare i permitteringstida, svarer Clark at det skyldes mangel på tilgjengelige stillinger i restaurantgruppen i januar, februar og mars.

– Så snart det var tilgjengelig arbeid i konsernet, ble den tidligere ansatte tilbudt å gjeninntre i sin heltidsstilling, noe vedkommende ansatte avslo, skriver hun.

– Det forelå dermed en saklig grunn for midlertidig permittering av den ansatte. Popolare utbetale lønn til den ansatte i arbeidsgiverperioden, men etter utgangen av denne er Popolare er fritatt for lønnsplikt, hevder Elisabeth Clark.

