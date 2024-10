Hoksrud etterlyser vedtatt tiltak for voldsutsatte eldre: – Jeg er møkklei

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Det er et svik mot eldre som utsettes for vold og overgrep å ikke følge opp det enstemmige vedtaket i Stortinget om å innføre meldeplikt i eldreomsorgen, sier Hoksrud, som er helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, til NTB.

Han markerer den internasjonale eldredagen 1. oktober ved å ta opp følgende sak:

I mai 2021 fikk Frp med seg et enstemmig Storting på å vedta en regelendring om at helsepersonell som blir kjent med vold og overgrep mot eldre, er nødt til å gi beskjed om det. En slik meldeplikt har man allerede i barnevernet.

Men meldeplikten er ennå ikke kommet på plass.

– Jeg får vondt i magen av å tenke på at halvparten av sykehjemsbeboerne i en rapport i år fra Røde Kors oppga at de selv har opplevd eller vært vitne til vold eller forsømmelse, sier Hoksrud.

Fremmes på nytt

På eldredagen ser Hoksrud seg nødt til å varsle at han vil fremme forslaget på nytt i Stortinget. Han håper det kan få fortgang i saken.

Hoksrud sier at det opprinnelige forslaget ble fremmet etter at flere rapporter avdekket urovekkende høye tall på vold og overgrep mot eldre.

Nå lurer Frp-politikeren veldig på hvorfor regjeringen ikke har fulgt opp.

– Eldre er en ekstra sårbar gruppe, som ikke alltid har mulighet til å gi beskjed om de utsettes for vold og overgrep. Det er et stort behov for at overgrep ovenfor eldre i større grad enn i dag avverges og følges opp. En meldeplikt for helsepersonell som jobber med eldre, vil bidra til at færre eldre opplever slike grufulle hendelse, sier han.

Vil komme tilbake til det

Sist gang Hoksrud purret på helseminister Jan Christian Vestre (Ap) om saken, var i et skriftlig spørsmål til Stortinget 24. juni.

Vestre svarte med en lang oppramsing av andre ting regjeringen har gjort på feltet, uten å svare på når meldeplikten vil bli innført.

– Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte for utkvittering av anmodningsvedtak, skrev Vestre.

NTB har spurt helseministeren om en kommentar til saken. Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) svarer på vegne av departementet:

– Jeg er helt enig i at det er viktig med gode tiltak for å forhindre vold og overgrep mot eldre, skriver hun i en epost.

– Har styrket innsatsen

Rønning-Arnesen påpeker at de «regionale helseforetakene og kommunene har en plikt til å være spesielt oppmerksomme på at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep».

Statssekretæren svarer ikke på spørsmålet om når meldeplikten Stortinget har vedtatt, blir innført.

– Regjeringen har styrket innsatsen mot vold mot eldre og andre risikoutsatte voksne gjennom programmet TryggEst. TryggEst er et system som bidrar til at voldssaker blir avdekket, at saker ikke blir oversett eller glemt, og ikke minst at den utsatte blir ivaretatt i et samarbeid mellom aktuelle tjenester, skriver hun.

