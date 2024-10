Stoltenbergs erstatter med klar beskjed: – Ukraina må vinne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Natos påtroppende generalsekretær Mark Rutte, som erstatter Jens Stoltenberg i rollen fra 1. oktober, sier han skal jobbe for et bunnsolid bånd over Atlanterhavet.

Han pekte ut tre hovedsatsingsområder i alliansen i sine første uttalelser som ny Nato-sjef:

Kollektivt forsvar og avskrekking

Vladimir Putins og Russlands krig i Ukraina

Utvikle Natos partnerskap i alle deler av verden

– Nato-landene må øke investeringene i forsvaret. Vi må sørge for at Ukraina seirer, sa Rutte.

Russland og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. (MIKHAIL METZEL/AFP)

Ikke bekymret for Donald Trump

Han bekymrer seg ikke over utfallet av USA-valget i november, men sier han vil greie å samarbeide med både Donald Trump og Kamala Harris.

– Trump ga oss en dytt når det gjelder å bruke mer på forsvar. Han ga oss en dytt når det gjelder Kina. Han hadde rett i begge deler, sier Rutte.

Han understreket også at Nato følger nøye med på utviklingen i Libanon.

Stoltenberg med blandede følelser

Rutte møtte pressen i Nato-hovedkvarteret sammen med avtroppende generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Jeg har blandede følelser over å forlate jobben. Men det er på tide å dra, sa Stoltenberg, som omtaler Rutte som en god venn og kollega, med en «perfekt bakgrunn» for jobben som Nato-sjef.

– Han har ledet fire koalisjonsregjeringer. Han vet hvordan man lager kompromisser og finner felles løsninger, sa Stoltenberg.

Mark Rutte og Jens Stoltenberg. (Yves Herman/Reuters)

Natos «Mister Normal»

Rutte er ifølge Politico og The Guardian omtalt som «Mister Normal». Kallenavnet viser blant annet til at nederlenderen er «en mann med beina godt plantet på jorda», og at han er flink til å oppfatte hva folk flest mener.

I tillegg er 57-åringen kjent som en pragmatiker og «Donald Trump-hvisker», sistnevnte for måten han håndterte USAs tidligere president på i Nato-møter, som Dagsavisen tidligere har omtalt.

Rutte understreket tirsdag at Nato følger nøye med på utviklingen i Libanon.

– Jeg mener Nato har funnet en god etterfølger i Mark Rutte. Han er litt lik Stoltenberg i formen, med samme type transatlantiske orientering. Vi kjenner Rutte som en nær og god statsministerkollega, sa Norges utenriksminister Espen Barth Eide til Dagsavisen nylig.

Saken oppdateres

Les også: Eksperter trekker fram to styrker hos den nye Nato-sjefen

Les også: «Mr. Normal» erstatter Jens Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)

Les også: Israel: Begrenset bakkeoperasjon i Libanon