Slik blir krimpåsken: Mord og mørke hemmeligheter til alle TV-kveldene

Etter ti år med strømmekanaler og grenseløs fråtsing av serier på nettet, er NRK og TV 2 godt forberedt på konkurransen om seerne i den hellige påskeuka også. Begge kringkasterne legger ut årets tilbud av krimserier på nettet allerede fredagen før palmesøndag.

Fra «Shetland» til «Bloodlands»

«Shetland» er tilbake på NRK denne påsken, med det som er skuespiller Douglas Henshalls siste jobb som etterforsker Jimmy Perez i den populære krimserien. (-ukjent fotograf-/NTB kultur)

Dermed kan påskeklare nordmenn starte den tradisjonelle krimsesongen i god gammeldags Detektime-tid på fredagskvelden 31. mars. NRK har tre kjente og populære britiske serier å by på, i form av nye sesonger med «Vera», «Shetland» og «Nedgravde hemmeligheter», samt den kritikerroste svenske dramakrimmen «Hendelser ved vann».

TV 2 har tilsynelatende anerkjent at det er NRK som «eier» seerne i påsken, og nøyer seg med en ny serie i år: «Hidden Assets», et spenningsbasert drama hvor irsk og belgisk politi må samarbeide.

Politiet i Irland og Belgia må jobbe sammen for å forhindre terrorangrep i Antwerpen i årets påskekrim på TV 2: «Hidden Assets». (TV 2)

Skulle ikke den friste, har TV 2 Play andre gode serier på lager: Her er «The Capture», en spennende nåtids-thriller i to sesonger om overvåking og datateknologiens baksider i myndighetenes kamp mot kriminalitet.

En mer klassisk krim er «Dalgliesh», den nyinnspilte versjonen av etterforsker og poet Adam Dalgliesh i jobb på 1970-tallet.

Siden sent i fjor høst har suksessen «Bloodlands» vært ute på TV 2 Play, den britiske suksessen med James Nesbitt i hovedrollen som var TV 2s påskekrim i 2021. Sesong to har fått atskillig bedre mottakelse enn den første.

NRK dominerer fortsatt

All seerstatistikk viser at det er NRK som er nordmenns hovedkanal for underholdning i påskeuka, selv om også strømmetjenestene byr på nytt og gammelt av serier i krimsjangeren. NRK og påskekrim er gjerne to sider av samme sak for mange, det viser seertallene for påskeuka gjennom mange år.

I fjor hadde NRKs fem krimserier i påskeuka totalt 2,3 millioner seere, og mest populær var anmeldernes favoritt «Siste kapittel» med 697.000 seere, viser tallene fra NRK Forskningen. I NRKs nettspiller er den britiske serien sett av 279.000, men dette inkluderer strømming av «Siste kapittel» for hele det siste året.

Seertallene har gått noe ned med årene - de er ikke på nittitallsnivå lenger. Men selv siden Netflix kom i 2012 forteller statistikkene at i påsken følger folk fortsatt tradisjonen med å se krim, først og fremst på NRK til tross for det enorme tilfanget av TV-drama der ute. Sånn har det vært i 47 år, siden NRK sendte en krim i påsken, BBCs Peter Wimsey-serie «Mysteriet i Bellona Club» i 1976. Med det var en TV-tradisjon etablert, og siden har nordmenn sett krim i påsken, og stadig først og fremst på lineær-TV, og på det tidspunkt NRK viser den.

Mistenkte alle mann

Lineær-tradisjonen skremmer ikke Viaplay fra å hive seg med i fråtsingen. blant annet ved å friste med «Suspect», en nye serie som også har velkjente James Nesbitt i hovedrollen.

Velkjente James Nesbitt er politiveteran med tvilsomt rykte i flere serier denne påsken, blant annet «Suspect» på Viaplay. (ANTHONY ELLISON)

Dette er den engelske versjonen av den danske «Forhøret». Nesbitt spiller etterforskeren som finner sin egen datter på rettsmedisinerens bord. Han er ikke nødvendigvis den følger politiets protokoll for å finne ut om datteren har begått selvmord, eller er blitt drept.

«Suspect» er James Nesbitts solo-show, tidvis kanskje litt intenst melodrama til tider, men så spennende og kvikk at episodene på knappe 25 minutter suser av gårde. Den danske originalen er på Viaplay med tre sesonger.

Aidan Turner, kjent fra «Poldark» og «Hobbiten»-filmene har hovedrollen i thrilleren «The Suspect» på Viaplay. (Viaplay)

En helt annen, men like fullt påskekrim-vennlig serie på samme strømmer er «The Suspects», en thriller om en psykolog (Aidan Turner fra «Poldark») selv havner i politiets søkelys når han hjelper dem i etterforskningen av drapet på en sexarbeider.

Og om noen gikk glipp av den glimrende ubåt-krimmen «Vigil» da den var på NRK TV, kan den sees på Viaplay nå. Den kan sees på Disney+ også.

BOSTON STRANGLER Keira Knightley spiller Loretta McLaughlin, en kvinnelig journalist som avdekket likhetene mellom en rekke drap på kvinner i Boston, og som tvang politiet til å prioritere arbeidet med å etterforske ugjerningene tidlig på 1960-tallet. «Boston Strangler» er basert på en sann historie. (20th Century Studios/20th Century Studios)

En brukbar ny krim på Disney+ er «Boston Strangler», den sanne historien om de to kvinnelige journalistene som avdekket at en sammenheng mellom en rekke drap på kvinner i Boston på 1960-tallet. Keira Knigthly har hovedrollen som reporteren Loretta McLaughlin i den Ridley Scott-produserte filmen.

Amerikansk noir med Perry Mason

HBO kan friste med en helt fersk episoder i serien om den moderniserte Perry Mason, en av de mest TV-dramatiserte detektivfigurer i historien. Serien med Matthew Rhys i rollen som idealistisk, desillusjonert og tidvis litt for tørst advokat og privatdetektiv er ute i sin andre sesong i vår.

Perry Mason er blitt forretningsadvokat i sesong to av serien - og vil egentlig holde seg unna kriminalsaker. Men en sak med to unge latinoer tiltalt for drap lokker ham til rettssalen. Matthew Rhys spiller vår tids Perry Mason. (NTB kultur)

Serien byr på et 1930-talls Los Angeles, som er klassisk noir i blått og trist, men også et amerikansk samfunn preget av store forskjeller, rasisme, maktmisbruk og diskriminering av mange slag.

Denne nyeste fortellingen om et mulig justismord med rasistiske undertoner som Mason vil forhindre, er mer helstøpt enn det sesong en i serien var.

Britisk krim er del av påsken

BBCs egne Britbox, den nyeste strømmeren på banen, byr på de gamle klassikerne innen britisk krim, men noe nytt også.

Når Emma (Molly Windsor) vender hjem til Dundee, skaper det bølger som gjør at politiet begynner å se på det uløste drapet på moren hennes. «Line of Duty»-stjernen Martin Compston som typen Daniel McAfee blir involvert i dramatikken. (Des Willie)

En av de ferske er «Traces», en skotsk serie om handler om unge labteknikeren Emma som skaper mer styr enn det settes pris på når hun vender hjem til ny jobb i Dundee.

Hun har ikke vært hjemme siden moren ble drept her for 20 år siden, en sak som stadig er uløst , og som Emma medvirker til at politiet gjenopptar saken. Medskaper er Val McDermid, forfatteren som forøvrig er godt representert på BritBox.

Leila Hussein (Amara Karan) er etterforsker i den fiktive nordiske byen Port Devine, i den irske krimserien «Hope Street». (BritBox)

Nytt på BritBox til påske er irske «Hope Street», som følger Leila Hussain, politietterforsker i den fiktive nordirske byen Port Devine, og alle åtte sesonger med inspektør George Gently BBC laget i årene 2007 til 2017.

Nå gjør han selskap med gamle kjente fra mange påskekvelder på NRK og TV 2 gjennom tidene: Miss Marple, Poirot, kriminalsjef Foyle, Lewis, unge Morse... Om seriene ikke er fra alle de siste 47 TV-påskene, så i hvert fall de siste 30.

