Valg i Georgia: – Ble spolert av press og anspenthet

Nesten 100 prosent av stemmesedlene er søndag talt opp, og det regjerende partiet har mottatt over 54 prosent av stemmene, opplyser valgkommisjonens leder Giorgi Kalandarishvili.

Valget har blitt kalt et skjebnevalg og ble sett på som avgjørende for landets fremtidige tilknytning til Europa.

De viktigste opposisjonspartiene, Koalisjonen for forandring og Den forente nasjonalbevegelsen, fikk henholdsvis 10,8 % og 10,1 % av stemmene. Begge har oppfordret til protester på søndag.

Bekymret valgobservatører

Leder for Koalisjonen for forandring, Nika Gvaramia, sa natt til søndag at «valget har blitt stjålet fra opposisjonen» og kalte det «konstitusjonelt kupp og maktmisbruk».

Gvaramia sier resultatet etter lørdagens valg er forfalsket på komplisert teknisk vis, men la ikke fram noen beviser eller dokumentert påstanden.

Georgia Elections Niki Gvaramia, en høytprofilert kritiker av regjeringen, ble i 2023 benådet av Georgias pro-vestlige president etter å ha blitt dømt til tre og et halvt års fengsel i 2022 for hva pressefrihets-NGOer sier var politiske anklager. (Zurab Tsertsvadze/AP)

Nå har valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Europarådet, EU-parlamentet og Nato uttrykt bekymring for troverdigheten til valgresultatet.

– Valget ble spolert av ujevn konkurranse, press og anspenthet, heter det i en felles uttalelse.

– Landets dype polarisering, det uforholdsmessige presset på velgerne og sivilsamfunnet, samt de generelle spenningene vi så på valgdagen, viser at det fortsatt er mye å jobbe med, sa OSSE’s oppdragsleder, Eoghan Murphy til en pressekonferanse.

Overgrep og trusler

OSSE sine bekymringer går blant annet ut på observasjoner av stemmekjøp, dobbelt stemmegivning og fysiske overgrep og trusler mot velgere i og utenfor valglokalene.

OSCE observers hold briefing on Georgia's parliamentary election Faik Oztrak, leder av NATO-parlamentarisk forsamlingens delegasjon, holder en pressebriefing dedikert til de nylige parlamentsvalgene i Georgia. (Irakli Gedenidze/Reuters)

Transparency International Georgia og My Vote rapporterte i går om tilfeller av nettopp hva OSSE nevner i uttalelsen, samt manglende kontroll av stemmesedler og misbruk og svindel med ID-kort.

– Dette skaper høy risiko for falsifisering. Slike tilfeller vil føre til problemer med å fastsette balansen i oppsummeringsprotokollene. Det kan også åpne for forsøk på å skape grunnlag for ugyldiggjøring av resultatene fra valglokalet eller andre typer manipulasjon, skriver organisasjonen.

Både valgkommisjonen og regjeringen har understreket at valgprosessen er gyldig og at valget fant sted i et “fredelig miljø”. Statsminister Irakli Kobakhidze anklaget dog opposisjonssympatiske TV-stasjoner for å forsterke spenninger, og antydet at noen hendelser vist på stasjonene var iscenesatt eller fremprovosert av journalister.

– Georgierne har truffet det eneste riktige valget: De har valgt fred og landets utvikling, en strålende, europeisk fremtid, sa Kobakhidze søndag.

– Russlands bakgård

Ifølge Hans Mourtizen, som er seniorforsker i utenrikspolitikk og diplomati ved Dansk Institutt for Internationale Studier, er Georgia nettopp karakterisert ved intern polarisering i landet, hvor «gatens parlament» er viktig.

Mouritzen har blant annet vært medforfatter på «Explaining Foreign Policy: International Diplomacy and the Russo-Georgian War». (Inge Lynggaard Hansen/Lynggaardhansenfoto.dk)

– Opposisjonen ønsker et tettere forhold til EU og faktisk medlemskap, mens regjeringen ønsker et godt forhold til Russland. Siden disse to tingene er i konflikt, handlet valget om hvilken vei landet skal orientere seg utenriks- og sikkerhetspolitisk, sier han til Dagsavisen.

Valgresultatet gjenspeiler landets beliggenhet, forklarer han.

– For det første er det geografisk langt til Europa, og det ligger i stort sett Russlands bakgård. Man er veldig avhengig handelsmessig av Russland.

Vender til Russland

Valgresultatet legger grunnlaget for et politisk oppgjør som eksperter mener kan føre Georgia bort fra sine EU-ambisjoner.

Også Mouritzen sier at EU-forhandlinger nok vil bli lagt på is.

– Det er selvfølgelig litt et «prestisjesvikt», en befolkning som ikke er så tiltrukket av EU som man hadde regnet med. Det er litt det samme som i Moldova, men der ble det en knepen seier til de EU-positive, sier han.

Den georgiske oligarken og grunnleggeren av det regjerende partiet Georgisk Drøm, Bidzina Ivanishvili, holder en tale under et møte på partiets hovedkontor etter at exit-polls ble annonsert under parlamentsvalget i Tbilisi den 26. oktober 2024. (GIORGI ARJEVANIDZE/AFP)

Selv om Georgisk drøm har forpliktet seg til å arbeide mot EU-medlemskap i fremtiden, har partiets voksende autoritære tendenser ført til at landet har blitt isolert fra vestlige allierte og nærmet seg illiberale regimer som Russland, skriver CNN. Unionen har advart om at utfallet av valget kan avgjøre om Georgia får bli medlemsland eller ikke, og at dersom regjeringen ikke endrer kurs, vil enhver samtale om medlemskapsforhandlinger bli satt på vent.

– Avviklingen av valget i går er dessverre et klart uttrykk for dette. Vi vil holde tett øye med situasjonen i Georgia for å se om den neste regjeringen vil tilpasse seg EUs verdier og normer, og rulle tilbake den negative utviklingen fra de siste månedene, sa leder for Europaparlamentets delegasjon, Antonio López-Istúriz White, på pressemøtet.

Under overflaten

Under valget har 2008-krigen mellom Georgia og Russland ligget under overflaten, og den nåværende regjeringen har spilt på å ikke ville ha en gjentakelse.

– Vi vil ikke ha en krig, det har vi hatt før. Det sporet vil vi ikke inn på igjen, og det er klart at det ligger under overflaten og simrer, også fordi man kan se hva som har skjedd i Ukraina. Det har nok også styrket resultatet, sier Mouritzen.

Valgplakater fra det regjerende partiet Georgisk Drøm som avbilder ledere og aktivister fra opposisjonspartiene og med teksten på georgisk «Nei til krig, Nei til agenter» står i Tbilisi den 22. oktober 2024, foran parlamentsvalget den 26. oktober. (GIORGI ARJEVANIDZE/AFP)

Da Georgisk drøm kom til makten i 2012, hadde regjeringspartiet Georgisk drøm en liberal provestlig politisk agenda, men partiet har vendt seg mer mot Russland de siste to årene.

Georgias statsminister Kobakhidze har avvist russisk innflytelse i forkant av valget.

Europeisk fremtid

Georgisk drøm er grunnlagt og finansiert av den 68 år gamle milliardæren Bidzina Ivanisjvili, som i økende grad blir sett på som «en kraft som trekker Georgia ut av EUs innflytelse for å blidgjøre Moskva», ifølge Politico.

Tina Bokuchava, lederen av opposisjonspartiet Den forente nasjonalbevegelsen, anklaget valgkommisjonen for å utføre Ivanishvilis «skitne ordre» og sa at han «stjal seieren fra det georgiske folk og dermed fratok dem den europeiske fremtiden.»

Tina Bokuchava, lederen av opposisjonspartiet Den forente nasjonsbevegelsen, holder en medieuttalelse på partiets hovedkontor i Tbilisi tidlig den 27. oktober 2024, etter parlamentsvalget. (VANO SHLAMOV/AFP)

Ana Dolidze, en av lederne for partiet For folket, uttalte at valgkommisjonens foreløpige data «ikke gjenspeiler det georgiske folkets vilje.»

Ifølge CNN viser meningsmalinger rutinemessig at mer enn 80 % av georgierne støtter et medlemskap i EU. Landet fikk kandidatstatus i 2023, men Brussel frøs søknadsprosessen tidligere i år etter den omstridte loven om «utenlandske agenter», som innebærer at organisasjoner og virksomheter som får mer enn 20 prosent av finansieringen fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

Det ledet til masseprotester i Georgia over det opposisjonen anså som regjeringens forsøk på begrense demokratiet og styre landet i en mer russiskvennlig retning.

529 internasjonale observatører fra 42 ulike land har blitt sendt til det georgiske parlamentsvalget, i tillegg til at en rekke nasjonale organisasjoner har hatt valgobservatører rundt om i landet, ifølge OSSE.

