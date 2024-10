Trumps valgkamp

Hele verden holder pusten i spenning foran presidentvalget tirsdag 5. november. Ingen tør å spå utfallet. Meningsmålingene er uhyre jevne på føderalt nivå. Det gjelder også i de sju såkalte vippestatene.

I de siste ukene har tallene fra bettingbyråene fått mye oppmerksomhet. Trump har etablert et klart favorittstempel blant dem som satser penger på at han vinner valget. Når Trump nå stiger til værs på oddsen, er det god grunn til å være skeptisk også til disse meldingene. Oddsen kan manipuleres. Trump har støtte fra Elon Musk og mange andre rikinger. Man skal ikke se bort fra at de legger inn ekstra kroner hos spillselskapene for å skape inntrykk av han ligger godt an.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

På ett område er det ikke noen tvil om at Trump har slått Kamala Harris ned i støvlene. Han er suverent flinkest til å spille på symboler, religion og følelser. For en uke siden gjorde han narr av Harris som nøyde seg med å formidle en videohilsen på det tradisjonsrike katolske veldedighetsarrangementet Al Smith Dinner i New York. Trump selv var til stede og refset konkurrenten for at hun ikke møtte opp. I sin hilsen unnlot han ikke å gjøre oppmerksom på hvor sterkt han støtter den katolske kirke. Dette er det største kirkesamfunnet i USA og tradisjonelt har en overvekt av katolikker stemt på Demokratenes kandidater.

Han spiller ikke bare på religiøse følelser. Sist helg viste han nok en gang at han behersker frekkhetens nådegave. I en nøye regissert video, som ifølge Washington Post ble tatt opp i en stengt McDonalds-restaurant i vippestaten Pennsylvania, jobbet Donald Trump iherdig med å tilberede pommes frites. Videoen med Trump, iført det karakteristiske McDonald-forkleet, har gått viralt over hele verden. En smørblid presidentkandidat turnerer chipspannen med stor innlevelse og flørter både med ansatte og kunder. Om de er ekte McDonalds-arbeidere og kunder eller innleide skuespillere, vet vi ikke så mye om.

Bakteppet for hendelsen er at Kamala Harris som student skal ha hatt sommerjobb hos McDonalds, noe hun har løftet fram i valgkampen. Dette forsøket på å vinne folkelig støtte ble for mye for Trump. Han hevder at Kamala lyver om jobben. Det er han som er en ekte McDonalds.

Det er klassisk Trump-metodikk som ligger bak McDonalds-stuntet. Den kjente amerikanske statsviteren Francis Fukuyama fastslo i 2017 at de velgerne som Trump lettest nådde inn til, var de som av ulike grunner følte seg krenket i møte med det resultatorienterte amerikanske samfunnet. Trump ble de krenkedes president, hevdet Fukuyama.

Det er klassisk Trump-metodikk som ligger bak McDonalds-stuntet.

Det er god grunn til å tro at mange av dem som jobber på McDonalds kjenner seg hjemme i gruppen av krenkede. Over alt i verden er det en lavstatusjobb å tilberede french fries. Det gjelder spesielt i Pennsylvania. Minstelønnen for McDonalds-arbeidere der er langt lavere enn ellers i USA, også det ifølge Washington Post. Timelønnen skal være på litt under 80 kroner.

Det er neppe sannsynlig at lønnsnivået for disse vil øke om Trump kommer til makten. Men de har et håp om at levekårene skal bli bedre når Trump nok en gang lover å gjøre Amerika stort igjen. Det ligner mye på virksomheten til religiøse superpredikanter rundt om i verden. Om folk vender seg om til Vår Herre, lover de rikdom og god helse. Donald Trump bruker tilsvarende metodikk på det politiske området.

Det er en av mange faktorer som kan føre til at han igjen blir USAs president. Det gir en sterk følelse av ubehag når han på denne måten skyver religiøse og fattige velgere foran seg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Drosjekunder må betale bompengetillegg uten av taxien passerer bomringen

Les også: Lars West Johnsen: Hva hvis SV var sterkere? (+)