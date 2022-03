Dette er årets beste Oscar-filmer - og slik kan du se dem

Natt til mandag 28. mars norsk tid deles årets Oscar-priser ut i et storstilt show i Hollywood, Los Angeles. I norsk sammenheng dreier selvsagt alt seg om «Verdens verste menneske» av Joachim Trier, og både han selv, hans mednominerte manus-makker Eskil Vogt og hovedrolleinnehaver Renate Reinsve vil garantert bli å se på den røde løperen. Men årets Oscar-filmer varierer fra blockbustere til nære dramaer og viktige dokumentarfilmer. Her er oversikten over de viktigste og beste, og hvordan man kan se dem. Pass på at enkelte av de eldre filmene kan dukke opp på kino igjen nå rundt Oscar-utdelingen, i tillegg til å være tilgjengelig for kjøp og strømming.





Emilie Jones spiller hovedrollen som Ruby i CODA, en feelgood-film av sjeldent godt sjangermerke. (Nordisk Filmdistribusjon)

«CODA»

Denne feelgood-filmen om den ikke-hørende familien Rossi seiler opp som den store favoritten til å vinne Oscar for beste film. Kombinasjonen av familiesamhold, unge drømmer, forelskelse og utenforskap er en sikker vinner i denne sjangerfilmen, om Ruby Rossi som må takle både egne tenåringsutfordringer og en familie som sårt behøver hennes ører, bokstavelig talt. For øvrig basert på franske «Familien Bélier». Troy Kotsur som Rubys far er favoritt til prisen for beste mannlige birolle etter at han nylig vant Screen Actors Guild Award (SAG). Han blir da den første mannlige tegnspråkskuespilleren til å vinne Oscar. Nominasjoner: 3 – Beste film, Beste mannlige birolle, Beste tilpassede manus.

Kjøp/leie på de fleste strømmetilbydere, bl.a. Viaplay, TV 2 Play

Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie. (Oslo Pictures/SF Studios)

«Verdens verste menneske»

Joachim Triers dobbeltnominerte «Verdens verste menneske» behøver knapt noen nærmere presentasjon, og kan fortsatt oppleves på kino i Norge hvor den nå har passert 250.000 billetter. Det er ikke bare soleklar ny rekord for Joachim Triers filmer på kino, men også et svært høyt publikumstall uansett sjanger. Filmen er også sluppet for strømming (kjøp) hos en rekke tilbydere, blant dem Viaplay, SF Anytime og TV 2 Play. Nominasjoner: 2 – Beste originalmanus og Beste internasjonale film.

Fortsatt på kino + kjøp/leie på de fleste strømmetilbydere, bl.a. Viaplay, TV 2 Play, Vega Hjemmekino

THE POWER OF THE DOG Jesse Plemons og Kirsten Dunst i «The Power Of The Dog». (KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX/KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX)

«The Power Of The Dog»

Nominasjonsvinneren med Jane Campion på regi kan også bli en av de store vinnerne. Campion har returnert til spillefilmen med et drama fra 20-tallets USA, en brytningstid etter nybyggertiden og før krakket. I dette westernmiljøet som er i endring skaper hun en film om lengsler som både er vakre og livsfarlige ut fra situasjonen. Filmen har hele 12 nominasjoner - Både Benedict Cumberbatch i hovedrollen samt Jesse Plemons, Kirsten Dunst og Kodi Smit-McPhee er alle nominert. I tillegg Beste film, Beste regi, etc.

Netflix

Kenneth Branaghs «Belfast» er nominert til hele sju Oscars, og er en oppvekstskildring fra regissørens barndomsby. Her Caitriona Balfe som moren og Jude Hill som Buddy. (Rob Youngson)

«Belfast»

Kenneth Branaghs film basert på sine egne oppvekstminner i 1960-tallets Belfast i Nord-Irland får ordinær norsk kinopremiere i selveste Oscar-helgen, men vises allerede nå på utvalgte kinoer. Nominasjoner: 7 – blant annet Beste film, Beste regi og Beste originalmanus.

I ordinær kinodistribusjon

Filmen «Drive My Car» er basert på noveller av Haruki Murakami, og er spådd en sikker Oscar-nominasjons. her Hidetoshi Nishijima og Toko Miura i hovedrollene. (Arthaus)

«Drive My Car»

Japanske Ryusuke Hamaguchi har basert sin tre timer lange film på noveller av landsmannen Haruki Murakami, og forteller en historie om identitet, sorg og selvopprettholdelse. En film hvor Anton Tsjekhovs teaterstykker som «Onkel Vanja» vever seg inn i hovedpersonens, en teaterregissør, kamp for egenverdet. Trolig den sterkeste utfordreren til Joachim Triers «Verdens verste menneske» i kategorien beste internasjonale film. Nominasjoner: 4 – Beste film, Beste regi, Beste internasjonale film og Beste tilpassede manus.

I ordinær kinodistribusjon

Cooper Hoffman, sønnen til avdøde Philip Seymor Hoffman i Paul Thomas Andersons «Licorice Pizza». (Courtesy of Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.)

«Licorice Pizza»

Paul Thomas Anderson («Boogie Nights» m.fl) har også kikket seg i bakspeilet i årets film, om oppvekst og forelskelse i San Fernando Valley i Los Angeles i California på 70-tallet, med Cooper Hoffman (sønnen til Andersons ofte brukte Philip Seymour Hoffman) og Alana Haim i herlige roller som to unge voksne som danner et nært bånd tross aldersforskjell. Nominasjoner: 3 – Beste film, Beste regi, Beste originalmanus.

I ordinær kinodistribusjon

Will Smith i King Richard. (SF Studios)

«King Richard»

Nei, dette er ikke et nytt Shakespeare-drama, men et drama om Richard Williams, faren og treneren til tennisstjernene Venus og Serena Williams. Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men) har regien, mens Will Smith spiller Williams. Han har vært nominert to ganger tidligere, blant annet for «Ali», men nå etter at han vant BAFTA-prisen for Beste mannlige hovedrolle som «kong» Richard Williams er han kanskje den fremste favoritten til å vinne Oscar-statuetten i samme kategori. Nominasjoner: 6 – blant annet Beste film og Beste originalmanus.

HBO Max + utvalgt kino

Nina Simone performs at the Harlem Cultural Festival in 1969, featured in the documentary SUMMER OF SOUL. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. © 2021 20th Century Studios All Rights Reserved (Disney+)

«Summer of Soul»

Den fremste favoritten til å vinne beste kinodokumentar, og uavhengig av alt en av 2021s aller beste filmer. Mens dokumentaren fra Woodstock-festivalen ble et populærhistorisk dokument fra 1969, lå vel så viktige opptak i form av timevis med filmruller fra samme år pakket ned og glemt i en kjeller i hele 50 år. Da de ble funnet fram igjen var dokumentarfilmen «Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)» et faktum, og en knyttneve av en revolusjonsfilm spilt ut gjennom musikken, appellene og de sterke artistene og personlighetene som over seks helger sommeren 1969 dannet det som offisielt hadde navnet Harlem Culture Festival. Nominasjoner: 1 – Beste dokumentarfilm

Disney+

DON'T LOOK UP Leonardo DiCaprio gjør nok en god og nyansert rolle, sammen med Jennifer Lawrence og et stjernelag for øvrig i «Don’t Look Up». Netflix-filmen vises på kino før strømmepremieren julaften. (NIKO TAVERNISE/NETFLIX/NIKO TAVERNISE/NETFLIX)

«Don’t Look Up»

To forskere spilt av Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence oppdager en dødelig komet på vei mot jorden i Adam McKays satiriske komedie forkledd som en allegori over klimakrisen, som forteller hvordan oppdagelsen av en nært forestående katastrofe er plent umulig å formidle til resten av verden. Det gjøres iherdige forsøk på å alarmere myndigheter og offentlighet, men politikernes og medienes evne til å gjøre alt til et spill blir bare enda mer tydelig når verden har fått dødsdommen og menneskeheten seks måneder igjen å leve. Meryl Streep og Cate Blanchett er blant stjernene som utfyller galleriet, og i Oscar-sammenheng er den en hissig konkurrent til det norske bidraget i manus-kategorien. Nominasjoner: 4 – Beste film, Beste originalmanus, klipp og originalmusikk.

Netflix

«Dune» endte opp i hendene på den perfekte regissøren: Denis Villeneuve. (SF Studios/Warner Bros)

«Dune»

Denis Villeneuve brakte med denne filmen Frank Herberts fascinerende science fiction-univers opp på det nivået det fortjener, en stjernespekket og teknisk overlegen film med sandormer og det hele, og allerede med lovnader om en snarlig «Dune 2». «Dune» ble den store publikumsmagneten på norske kinoer etter gjenåpningen, og er en episk beretning om politikk, maktkamp og religion lagt til et ørkenimperium flere tusen år inn i fremtiden. I Oscar-sammenheng vil den garantert raske med seg en rekke tekniske priser, men trolig ikke Beste film. Nominasjoner: 10 – blant annet Beste film, Beste musikk (Hans Zimmer), foto, klipp, effekter etc.

HBO Max

«Ascension» av Jessica Kingdon rapporterer fra Kinas arbeiderklasse, her fra en sexdukkefabrikk. (Human)

«Ascension»

Jessica Kingdons dokumentarfilm «Ascension» er en opplevelse, som i tur orden tar for seg den produserende arbeiderklassen i Kina som lager alt fra plastflasker til kikkerter og sexdukker, til de konsumerende middelklassene og de som til slutt tjener alle pengene på salg til et enormt konsumerende marked i hjemlandet og internasjonalt. Nominasjoner: 1 – beste dokumentar

Discovery+

Nok en gjev pris til "Flukt" - den danske animasjonsdokumentaren om Amin, som har norske Mer Film ombbord blant medprodusentene. Foto: Mer Film *** Local Caption *** . NTB kultur (NTB kultur)

«Flukt»

Det norske selskapet Mer Film er medprodusent på denne danske animasjonsfilmen, som er en dokumentar regissert av Jonas Poher Rasmussen om en afghansk gutt som måtte flykte fra borgerkrigen da han var 11 år gammel, og endte opp i Danmark. Hovedpersonen Amin og hans historie er i filmen skildret gjennom en animasjonsfilm. Nominasjoner: 3 – Beste internasjonale film, Beste dokumentar og Beste animasjonsfilm.

Utvalgt kino, Vega hjemmekino, diverse strømming (kjøp)

Denzel Washington og Frances Ma cDormand i Joel Coens «The Tragedy Of Macbeth». (Alison Rosa)

«The Tragedy of Macbeth»

Det ulmer under føttene på Denzel Washington og Frances McDormand i «The Tragedy Of Macbeth», en ny filmatisering av William Shakespeares kanskje aller svarteste tragedie. Regissør Joel Coen er alene på slagmarken, for første gang uten broren Ethan, og han demonstrerer solostyrke med en skarpskåren tolkning i svart-hvitt, formet i tråd med dramaets giftige irrganger og med verdens dystreste sted som ramme. Nominasjoner: 3 – Blant annet beste hovedrolle.

Apple TV+

Fra «The Hand Of God», regissør Paolo Sorrentinos nye film om ungdom og oppvåkning i Napoli. Filmen går nå på utvalgte kinoer før den får Netflix-premiere. (Selmer Media)

«The Hand of God»

Italienske Paolo Sorrentino konkurrerer med «Verdens verste menneske» om Oscar i kategorien beste internasjonale film. Den verdensberømte regissøren som lagde blant annet «Den store skjønnheten» – som han fikk Oscar for – har her laget en film om sin egen oppvekst i et frodig familiemiljø i Napoli på 1980-tallet, akkurat på det tidspunktet Maradona herjet i byen. Nominasjoner: 1

Netflix

Kristen Stewart som Prinsesse Diana i filmen «Spencer». Rollen bragte henne karrierens første Oscar-nominasjon. (Norsk Filmdistribusjon)

«Spencer»

I «Spencer» tolker den chilenske prisvinneren Pablo Larrain tragedien om prinsesse Dianas korte liv, ved å ta tak i en spesiell hendelse i filmen som viser hennes forhold til det britiske kongehusets øvrige medlemmer. Kristen Stewart spiller Diana, og Larrain opererer her med samme subjektive fremgangsmåte som i Jaqueline Kennedy-dramaet «Jackie» (2016), der han tok for seg det nærmeste USA har hatt en kongefamilie. Nominasjoner: 1 – Beste kvinnelige hovedrolle.

I ordinær kinodistribusjon

Rooney Mara og Bradley Cooper i «Nightmare Alley», et nytt magisk msterstykke av Guillermo Del Toro. (Kerry Hayes)

«Nightmare Alley»

Guillermo del Toros nye film «Nightmare Alley» er nok et magisk mesterverk fra en regissør som er på høyden av sine betydelige talenter, her det i anmeldelsen av Oscar-vinnerens nye film, en stjernespekket noir med en historie forankret i en tapt tidsalder; som utspiller seg like før (og var skrevet like etter) andre verdenskrig. Men for del Toro er dette er refleksjon av håpløsheten han følte om nåtiden – en perfekt tidsalder å fortelle en trist historie om skyggesiden av den amerikanske drømmen. Nominasjoner: 4 – Beste film blant annet.

Disney+

Film-Latinos-in-Hollywood Steven Spielbergs "West Side Story". (Photo by Niko Tavernise/NTB kultur)

«West Side Story»

Steven Spielberg får alltid en drøss med nominasjoner, og her har han sanket hele sju for sin nyinnspilling av den gamle klassikeren. Originalfilmen fra 1961 om rivaliseringen mellom gjengene Jets og Sharks fikk i sin tid ti nominasjoner, men Spielbergs drømmeversjon av musikalen skrevet av Leonard Bernstein og Stephen Sondheim setter også spor etter seg. ikke minst takket være Ariana DeBose som er nominert for beste kvinnelige birolle. Nominasjoner: 7 – Beste film, Beste regi og diverse tekniske kategorier.

Disney+ og utvalgt kino

Film Review - Being the Ricardos Scene fra "Being the Ricardos" med Nicole Kidman som Lucille Ball, og Javier Bardem som Desi Arnaz . (Glen Wilson/ © 2021 Amazon Content Services LLC/NTB kultur)

«Being The Ricardos»

Det herjer Lucille Ball-feber I Hollywood for øyeblikket, med både denne spillefilmen samt dokumentaren «Lucy and Desi» som begge handler om livet og karrieren til Lucille Ball og Desi Arnaz, og ikke minst beskyldningene mot Ball under heksejakten på kommunister i amerikansk kultur- og underholdningsliv på 60-tallet. Både Nicole Kidman og Javier Bardem er nominert i hovedrollekategoriene for rollene som Lucille og Desi. Nominasjoner: 2 – begge i skuespillerkategoriene.

Prime Video

Milena SMit (til venstre) og Penelope Cruz i «Parallelle mødre». (Ymer Media)

«Parallelle mødre»

Pedro Almodovars nye film er nok en perle om kvinnelig styrke og moderskap, her også sterkt knyttet opp mot identitet og for første gang også Spanias mørke og brutale fortid under borgerkrigen. Penélope Cruz er igjen Almodovars fremste våpen i kampen om Oscar, og hun kan med denne filmen vinne sin andre statuett i løpet av karrieren. Nominasjoner: 1 – Penélope Cruz.

I ordinær kinodistribusjon

Andrew Garfield som Jim Bakker og Jessica Chastain som Tammy Faye Bakker. (Disney+)

«The Eyes of Tammy Faye»

Jessica Chastain spiller den legendariske evangelisten Tammy Faye og Andrew Garfield spiller den skandaliserte og skruppelløse TV-evangelistektemannen Jim Bakker, som dro med seg Faye i fallet da han ble avslørt som overgriper og svindler. Faye, som ble en foregangsfigur som støttespiller for aidssyke og medlemmer av LHBT-miljøene. Nominasjoner: 1 – Beste dokumentar

Disney+