Belarus hevder de blir angrepet: – Veldig lite sannsynlig

– Den nasjonale sikkerhetskomiteen, i samarbeid med kolleger fra andre byråer, har nylig gjennomført en rekke akutte sikkerhetstiltak om forhindret droneangrep fra litauisk territorium mot mål i Minsk og byens forsteder.

Det sa lederen av Belarus’ sikkerhetstjeneste torsdag ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Videre hevdet han at det daglig stanses en mengde våpen som blir forsøkt smuglet inn til landet for å begå terrorangrep.

– Litauens militære har ikke gjennomført, og kommer heller ikke til å gjennomføre, noen fiendtlige aksjoner mot andre land, sier en talsperson til Reuters ifølge NTB.

Landets president, Aleksandr Lukasjenko, hevdet torsdag det er flere kritiske trusler mot landet. Videre sa han at dette er årsaken til at landet var nødt til å tillate russiske atomvåpen innenfor landets grenser.

Presidenten hevdet at den politiske opposisjonen hadde planer om å ta over landområder vest i landet, for å så be om Nato-støtte for å holde det, skriver både NTB og Reuters.

– Det er en oppgave for psykoterapeuter å kommentere på dette, tror jeg. Lukasjenko lever i sin egen verden, og det ser ut til at han raskt mister sitt forhold til virkeligheten, sa Franak Viacorka, assistent for opposisjonslederen Svjatlana Tsikhanowskaja, som lever i eksil.

Fakta om Belarus

* Tidligere Hviterussland, republikk i østlige Europa med 9,5 millioner innbyggere.

* Medlem av Samveldet av uavhengige stater (SUS), har et tett økonomisk og militært samarbeid med Russland.

* Aleksandr Lukasjenko (69), utdannet lærer og agronom, har vært president i Belarus siden 1994.

* I 2020 ble han gjenvalgt i et valg som ifølge opposisjonen og vestlige land gikk urettmessig for seg.

* Hundretusener av mennesker gikk ut i gatene i protest.

* Over 35.000 mennesker ble arrestert, flere ble drept, tusenvis ble banket opp, og uavhengige medier og en rekke organisasjoner ble forbudt.

* Det sitter fortsatt 1400 politiske fanger i Belarus, og tortur i politiets varetekt og fengslene er utbredt.

Kilde: NTB / AP / Amnesty International / HRW

– Veldig lite sannsynlig

Arve Hansen, ekspert på blant annet Belarus ved Den norske Helsingforskomité, har ikke tro på at påstandene er korrekte.

– Dette virker veldig lite sannsynlig. Jeg kan ikke tenke meg hva Litauen eller Polen skulle ha å tjene på et militært angrep på Belarus. Lukasjenko kommer imidlertid med slike påstander med jevne mellomrom, så dette er ikke noe nytt. Senest nå i februar påsto han at Nato planla en provokasjon på polsk territorium, for å legge skylden på Russland og Belarus, sier han.

– Hvorfor kommer de med slike utspill?

– Helt siden Lukasjenko kom til makten for snart 30 år siden, har han prøvd å skape et bilde av seg selv som en sterk og stabil leder. Med slike utspill prøver han å vise den belarusiske befolkningen at uten ham vil landet kollapse i krig og anarki. Paradokset er at det er Lukasjenko selv som har latt Belarus bli involvert i en ulovlig angrepskrig med uante konsekvenser, sier Hansen.

Arve Hansen fra Den norske Helsingforskomité har doktorgrad i områdestudier fra Universitetet i Tromsø og er ekspert på opposisjonskultur i blant annet Belarus. (Den norske Helsingforskomité)

Han mener Lukasjenko er svakere enn han gir uttrykk for.

– Krigen i Ukraina er en stor risiko for den belarusiske diktatoren. Lukasjenko har brukt store ressurser på å bygge opp en enorm politistat. Militæret derimot er langt dårligere stilt og består av vanlige, menige belarusere. Han kan ikke vite hvordan de vil reagere om de plutselig skulle få utlevert våpen med en ordre om å angripe nabolandet, sier Hansen og fortsetter:

– Vi må huske på at forholdet mellom belarusere og ukrainere tradisjonelt har vært veldig sterkt. På den andre siden vil hans politiske fremtid henge i en tynn tråd om Putin skulle gå på et kraftig tap i Ukraina. Vi må huske på at i 2020 var det bare politisk og finansiell støtte fra Moskva som gjorde at Lukasjenko klarte å holde seg ved makten, påpeker Hansen.

