– 43-åring sendte «privat bilde» til eksens foreldre

Roganytt

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot en 43 år gammel mann fra Sandnes.

Tiltalen lyder på vold, brudd på besøksforbud og for å ha krenket en annens fred ved skremmende, plagsom og hensynsløs atferd.

Ifølge tiltalen skal 16. september i fjor ha dyttet fornærmede på plenen utenfor huset sitt slik at hun falt.

10. mars i år skal han også ha dyttet kjæresten mens hun befant seg i en bolig på Våland i Stavanger.

Også denne gangen skal kjæresten ha falt ned på gulvet.

Han skal også ha slått en mann som befant seg i boligen i nesen slik at vedkommende begynte å blø.

LES OGSÅ: – Klatret opp på tak og filmet nakne jenter

– Sendte nakenbilder

Etter denne episoden skal 43-åringen ha fått forbud mot å kontakte fornærmede.

I perioden fra 23. mars til 25. april skal han ha ringt henne gjentatte ganger og sendt henne flere e-poster.

Også i juli i år skal han sendt henne flere e-poster til tross for at han har besøksforbud fram til den 29. desember i år.

I forbindelse med denne kontakten skal han også ha sendt en rekke meldinger til fornærmede der noen av meldingen innhold nakenbilder av ham og fornærmede.

Han skal også ha gitt uttrykk for at han skulle ta kontakt med jobben hennes og si at hun ikke egnet seg til å jobbe der.

LES OGSÅ: Ble ganske så sur da han så meldinger der eksen inviterte andre til intim kontakt

Til foreldre

17. mars i år, og etter at han var ilagt besøksforbud relatert til fornærmede, skal han også ha vært i kontakt med fornærmedes foreldre.

«Etter å ha blitt ilagt besøksforbud mot fornærmede, sendte han hennes foreldre meldinger av utleverende karakterer, herunder et bilde av fornærmede tatt uten hennes samtykke, som hun tidligere hadde bedt ham om å slette og som var av en slik karakter at det krenket hennes fred å spre det», heter det i tiltalen.

Saken skal opp i Jæren tingrett den 20. september i år.

Anne Kroken, 43-åringens forsvarer, sier til RA at hennes klient ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.

LES OGSÅ: Kvinne stjal 256.316 kroner fra stesønnen sin